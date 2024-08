Portada.- Al cuerpo de salvavidas de la Policía Municipal.

Efeméride.- En Hope, Arkansas, ve la primera luz, William “Bill” Clinton, el lunes 19 de agosto de 1946.

Curiosidades.- Bill Clinton, es uno de los cinco expresidentes estadounidenses que se encuentran con vida. El resto: Jimmy Carter, George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump. El de mayor edad es Jimmy Carter, quien el primer día de octubre del presente año cumplirá 100 años. Cada uno de ellos goza de una pensión anual de alrededor de los 221 mil dólares más otros servicios y apoyos.

La frase.- “Todos lo hacemos mejor cuando trabajamos juntos. Nuestras diferencias son importantes, pero nuestra humanidad común es más importante.” Así lo dijo Bill Clinton.

La pregunta.- ¿Qué propósitos tuvo Sara Bruna para avalar una carpeta de investigación realizada con las patas? ¿A quién o quienes intentó proteger?

Rapidines.- Algunas películas sobre presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Acerca de Lincoln, se han rodado 13 filmes.

Southside With you (B. Obama).- Clara Bruna se va de su encargo dejando integrada una carpeta de investigación sobre el asesinato del maestro Cuén, sospechosamente mal integrada. Vayan ustedes a saber con qué propósitos.

W. (George W. Bush).- Retomo las palabras del abogado Ricardo Beltrán Verduzco, externadas a este diario, respecto al trabajo de la ahora ex fiscal, Sara Bruna Quiñonez: “La Fiscalía está patas para arriba...por estar dedicada única y exclusivamente a atender asuntos del Secretario General de Gobierno y del Gobernador, es decir, venganzas políticas que tuvieron consecuencias fatales.” Cierto.

Definitivamente quizás (Bill Clinton).- Es del dominio público que las diferencias políticas entre el finado Cuén con el Gobernador y el todavía Secretario de Gobierno, Enrique Inzunza se elevaron a pugnas personales. Como quien dice, más leña para el “sospechosismo” que se desborda sobre el Gobierno Estatal.

El caso Farewell (Ronald Reagan).- Calificada como legal y sin mancha alguna, así ha sido aprobada la elección de Claudia Sheinbaum, por parte del Tribunal Electoral. El triunfo es innegable, pero también es una realidad la intromisión oficialista durante el proceso electoral para favorecer a la científica.

El último boy scout (Jimmy Carter).- Claudia Sheinbaum ya ordenó que se dirijan a ella como la Presidenta. Supongo que también quiere que se le diga la Comandanta de las Fuerzas Armadas, aunque se le recuerda a la señora Sheinbaum que el vocablo comandanta, se utiliza para referir a la mujer del comandante.

Todos los hombres del presidente (R. Nixon).- Haciendo uso de recursos públicos, doña Beatriz Gutiérrez, la mera, mera de Andrés Manuel, presentó un libro de su autoría con un tema de feminismo ante un público “ansioso” de su obra. La presentación se dio en el marco de un evento sobre Culturas Indígenas organizado por el Gobierno del Estado de México ¡Ah, pero no son iguales! Sí, pero cómo se parecen.

JFK (John F, Kennedy).- Resultará todo un golpe del IMSS a su masa de pensionados, si concretan la intención de que éstos abran un buzón electrónico, acción que implica enfrentar un embrollo burocrático digital, terrible y distante del alcance de la mayoría de los obligados.

Elegidos para la gloria (Dwight D. Eisenhower).- De risa. En sus promocionales institucionales, la CFE presume estar más fuerte que nunca. Los constantes apagones y el mal servicio en sus cajeros automáticos, dicen lo contrario.

Banderas de nuestros padres (Harry S Truman).- Por cierto, en los cajeros automáticos de la CFE, la mayor parte del tiempo no recibe pagos en efectivo. Puro tarjetazo, obligando a los que no cuentan con alguna tarjeta, pagar en centros de consumo, previo pago de comisión. Primero los pobres, sí cómo no.

Pearl Harbor (Franklin Roosevelt).- Y los primeros fulgores de la guerra anunciada, ya se vislumbran en varios municipios del solar sinaloense. Malo.

El proceso de Billy Mitchell (Calvin Coolidge).- Se agradece el trabajo comunitario de algunos trabajadores de Jumapam, pero mayor sería nuestro beneplácito si no dejaran trabajos inconclusos o atendieran de inmediato las fugas de drenaje o agua.

Wilson (Woodrow Wilson).- Continúan las autoridades con el tema del control vial de los llamados autobuses “charteros”, intentando limitar su circulación en la ciudad. Supongo que la medida alcanzará a los vehículos que transportan a los “cruceristas”, y bueno, ya veremos cómo reaccionan las líneas navieras de darse el caso.

Ciudadano Kane (Theodore Roosevelt).- “Amor, dijiste que cuando nos casáramos me ibas a poner sirvienta.” “Sí, pero de apodo.”

El rey de la plata (Chester A Arthur).- Reacciones ante una cara de enojo. En Brasil, “está de mal humor”. En Canadá, “Tiene un mal día”. En México, “Seguro que anoche o no le dieron o la dejaron a medias.”

La muerte de un presidente (James Garfield).- Me dice una amiga: “mi página de “Feis” parece zoológico: tengo, zorras, gatos, perras, bueyes y una que otra víbora.”

Las aventuras de Bufalo Bill (Rutherford B Hayes).- Advertencia de la tóxica: “Si algún día te encuentro con una mujer, así sea saludándola de mano, te lo corto. Bueno, te lo arranco, pues corto ya lo tienes.”

Las aventuras de Mark Twain (Ulysses Grant).- Dicho por una despechada: “los hombres son como la sopa instantánea. Fáciles de conseguir, te hacen un chingo de daño, se calientan de inmediato, te engordan, y pocas veces, traen el camarón grande.

Lincoln (Abraham Lincoln).- Después del nacimiento, cuánto se tardan los siguientes mamíferos en abrir los ojos: vaca, inmediatamente; ovejas, dos horas; gatos, seis días; perros, 10 días; humanos, después del matrimonio.

Tambores Lejanos (Zachary Taylor).- “Te daré un beso donde nunca te lo han dado.” “¡Ay! ¡Qué atrevido eres!” “En el altar, el día de nuestra boda, mal pensada.” “¡Ah! Ya me imaginaba yo rasurándomela.”

Corte.- “Quién calla y obedece, se jode dos veces.” Hay que preguntarle a Sara Bruna, si el refrán encierra verdad.