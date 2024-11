Portada.- A voluntarios del colectivo impulsor de la campaña Trenzatapaton.

Efeméride.- El jueves 25 de noviembre de 1999, fallece el político de filiación comunista, Valentín Campa Salazar.

Curiosidades.- Valentín Campa Salazar, a la par con Demetrio Vallejo, en el mes de febrero de 1959, encabezaron la huelga nacional de ferrocarrileros.En ese entonces, el Presidente de la República era Adolfo López Mateos, quien no la pensó dos veces para despedir a miles de trabajadores ferrocarrileros e iniciar una acción represiva que le costó la vida a no pocos paristas y otros fueron a parar a la cárcel, incluidos Campa y Vallejo, quienes sobrevivieron a una estancia carcelaria de 10 años.

La frase.- “Si mientes al Gobierno, es un crimen. Si el gobierno te miente, es política.” Fue lo que dijo el actor estadounidense Bill Murray y justo es lo que estamos viviendo.

Condolencias.- A los deudos del admirado Guillermo Farber; van también para la familia Pacheco Tiznado. Mi afecto a la familia del apreciado señorón, José Luis “Pil” Tostado.

La pregunta.- Y después de extinguir a siete órganos autónomos ¿qué más provocará la gula de poder de la 4T?

Rapidines.- Vamos a recordar a algunos personajes de la Revolución, citando sus nombres y apodos.

Amelio Robles (Amelia Robles).- México volvió a tomar presencia diplomática en eventos internacionales, al acudir la Presidenta a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), la cual, hizo notar su presencia con propuestas interesantes. Lució, ciertamente, pero no al grado de una estadista de clase mundial, tal y como lo calificó Epigmenio Ibarra, un ilustrado porrista de la 4T.

El Agachado (Juan M. Banderas).- Escucho a amigos y conocidos clamar por un cambio social del país; hablan, y con razón, del desorden social en el que vivimos. Lo malo del tema, es que también he visto a los quejosos rompiendo reglas básicas de convivencia, por ejemplo, estacionarse en espacios para minusválidos o dejando los carritos del súper, abandonados en cualquier lugar del parqueadero. No hay congruencia.

El Anticristo (Plutarco Elías Calles).- “¡Al diablo con las instituciones! ¿Organismos para que nos evalúen y nos pidan cuentas? ¡No señores, el voto popular nos avala!” Es lo que piensan Claudia y sus marionetas del legislativo y bajo ese convencimiento le dieron cuello al INAI y a otros seis órganos autónomos. Y de seguro, van por más.

El Artillero (Felipe Ángeles).- Se les hace bola el engrudo con el proceso electoral de juzgadores, para lo cual, no hay ni el dinero suficiente ni el tiempo necesario para realizarlo con calidad y matizar el descaro de la simulación.

El As de Oro (José María Guajardo).- Las actividades de colecta de fondos para el Teletón, ya iniciaron. Hay que aflojar corazón y codo para apoyar a esta noble institución.

El Barbas de Chivo (Venustiano Carranza).- Una de las consecuencias del conflicto entre los bandos delincuenciales sinaloenses, y de la incapacidad gubernamental para aplacarlo, será la elevación significativa de las primas de seguro de vehículos, en virtud de los miles de despojos de coches que se han dado a lo largo de este conflicto.

El Cachimba (Ángel Flores).- El mediático “Pity” Velarde, encargado del despacho de la SECTUR Sinaloa, celebra el incremento de vuelos que registra el aeropuerto de Mazatlán. Números que no se reflejan en los movimientos en los hoteles y el resto del sector turístico. De hecho, muchos negocios están recurriendo al recorte de personal, como consecuencia de la baja afluencia de turistas. Algo no cuadra.

El Calero (Juan Carrasco).- SEMARNAT, PROFEPA y el Ayuntamiento porteño, agarraditos de la mano, han hecho el ridículo ante la palapa que se erige en la Playa Norte. A como están las cosas, y con el propósito de aligerar la fealdad de dicha construcción, sería más conveniente para la imagen del puerto, darle luz verde al dueño de la misma para que la termine.

El Carnicero (Rodolfo Fierro).- El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, literalmente nos dijo que malamente nos asustamos por la ola violenta que nos azota, pues hemos vivido peores situaciones. Vaya con don Gerardo Mérida.

El Chacal (Victoriano Huerta).- Celebra la administración municipal nuevas adquisiciones de equipo para Jumapam. Lo malo del tema, es que el gerente general de la paramunicipal, no está comprometido ni con la misión de su puesto y mucho menos, con la sociedad mazatleca.

El Enano de Tapancoya (Francisco I. Madero).- “Ayer en la noche, mi marido me ha dado como un animal. Me dejó molida” “A mí me da igual.” “Disculpa amiga ¿No te interesa que te cuente mis intimidades?” “No me has entendido.”

El Llorón de Icamole (Porfirio Diaz).- Escuchado en el levantamiento de una encuesta. “Dígame señorita ¿Cuántas relaciones sexuales ha tenido?” “Al día de hoy, como 40.” “¿En toda su vida?” “No, en lo que va de este año.”

El Nopalito (Pascual Ortiz Rubio).- ¡Galletas Angulo, un atrancón de sabor, que te entra por la boca y te sale por... tan solo en $25.00 pesos el paquete!

El Tigre de la laguna (Benjamín Argumedo).- “Hola amiga ¿Y esa cara de preocupación?” “Es que creo que mi marido ya sospecha lo de mi segundo frente.” “No te preocupes, recuerda que las mujeres tenemos cuatro labios. Dos para mentir y el otro par, para convencer.”

La Adelita (Adela Velarde).- Una prima me comunicó que tendría gemelos. Yo le dije: “¡Por fin, dos hijos del mismo padre!” ¿Y qué creen? ¡Me mentó la madre! No entiendo.

La Generala (Carmen Vélez).- “¡Te aseguro que nunca te encontrarás a un hombre como yo!” “¡Eso espero, Toribio!”

La Valentina ( Valentina Ramírez).- Nunca le diga a una madre soltera que nadie la va a querer con hijos, pues hay hombres que las quieren hasta con marido.

Pancho Reatas (Francisco Murguía).- Hipermetropía, es cuando ves lejos, pero no ves de cerca. Ejemplo: cuando ves el pecado ajeno, pero no el tuyo.

Corte.- “Metidos en camisa de 11 varas.” En esas andan los “morenistas” con el proceso para simular la elección de juzgadores.