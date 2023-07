osunahi@hotmail.com

Portada._ Para Jorge Antonio Ubario Velázquez, quien arriesgó su vida para salvar a una persona en peligro inminente de muerte.

Efeméride._ Jueves 10 de julio de 1902, nace en Camagüey, Cuba, Nicolás Cristóbal Batista, conocido en el mundo literario como Nicolás Guillén.

La frase._ Abraham Lincoln: “Hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacerse es no despegar los labios”.

Curiosidades._ Nicolás Guillén está considerado como una de las grandes figuras de la poesía cubana. Tuvo un largo caminar por el mundo, lo cual, le permitió convivir con Antonio Machado, León Felipe, Miguel Hernández, Pablo Neruda, entre otros. Su obra y su aportación social a Cuba, lo hizo merecedor de la medalla José Martí, una de las máximas preseas que otorga el gobierno cubano.

Condolencias._ A los dolientes de doña Martha Navarro Dávila, entre ellos, los estimados Gabriela y Aristeo Herrera y Cairo.

La pregunta._ El Andrés Manuel de hoy ¿gatillero político de Morena o todavía Presidente de México?

Rapidines._ Algunos de los poemas salidos de la inspiración de Nicolás Guillén, considerado como una de las grandes figuras de la poesía cubana.

Agua del recuerdo._ Hace algunos días, en este Diario apareció una nota que resaltaba la actitud heroica del escuinapense José Guadalupe Santos, quien no la pensó dos veces para sacar de una alcantarilla a una persona que estaba a punto de ahogarse. José Guadalupe recibió una recompensa, la cual rechazó, diciendo lo siguiente: “Regresé lo que se me dio, no fui porque me dieran dinero, sin recibir nada a cambio, solamente es el de arriba el que me paga”. Impresionante la calidad humana de José Guadalupe Santos.

A veces._ El comportamiento del Presidente Andrés Manuel, en contra de Xóchitl Gálvez, es reprobable; inadmisible en un gobernante que se precie de ser una persona decente.

Canto Negro._ Andrés Manuel ratifica mi apreciación de que es campeón indiscutible del autogol; el último, convirtiendo a Xóchitl Gálvez en una virtual candidata opositora, con muchos mayores recursos discursivos que su favorita, Claudia Sheinbaum.

Canción._ Claudia Sheinbaum no tuvo empacho para acudir a un evento, vestida con los colores tricolores y una notoria estampa de la Virgen de Guadalupe al frente de su falda. No cabe duda, los políticos son capaces de todo ¡y eso que la citada presume de científica!

Caña._ La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), cumple ya una docena de años, con presencia en Sinaloa desde hace 10 años. Dicha institución es producto de la democracia y ha cumplido con su función sustancial, la defensa de los contribuyentes. Pero el señor del Palacio tiene otros datos, y desde el 2019, no hay titular en dicha Procuraduría. Corre a cargo de un encargado de despacho.

Chévere._ El mundo deportivo mexicano de élite, albergó esperanzas de un repunte cuando se le asignó la dirección de la Conade a Ana Guevara, una ganadora indiscutible en el atletismo. Pero no necesariamente un deportista destacado en el terreno de juego resulta un buen dirigente, de ahí, el fracaso y los escándalos de la sonorense como rectora del deporte nacional. Y lo que está por verse.

El abuelo._ El portal de trámites del SAT es una verdadera asquerosidad, ya que está implementado para hacerle la vida imposible a los contribuyentes. Por ejemplo, conseguir una cita vía electrónica para renovación de firma electrónica se vuelve todo un enredijo y cuando la consigues, difícilmente se puede confirmar. Están peor que los de antes.

El negro mar._ Se lamenta el fallecimiento del destacado político mexicano Porfirio Muñoz Ledo, militante congruente con sus ideales y convicciones, quien al final del día, se desencantó de la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

Fusilamiento._ Como nunca habían trepidado los cimientos del PRI y no puede ser de otra manera, ya que el otrora partido invencible, está siendo dirigido por un personaje marrullero.

Guitarra._ El Diputado local Feliciano Castro, asegura que en Sinaloa priva el estado de derecho. Buena puntada la de este señor legislador, que quiere vernos la cara. Basta ver todas las actividades que se realizan en las calles fuera de toda norma jurídica, para darse cuenta que el legislador miente de forma descarada.

La muralla._ Anuncia el Alcalde la implementación de un nuevo basurón, rumbo a El Habal, es decir, hacia la zona norte del municipio, justo hacia donde se mueve el desarrollo urbano. Como que no checa.

Guitarra._ El Gobernador busca meter a la cárcel al Rector y colaboradores cercanos, pero sobre todo, procura conseguir el control de la UAS.

Motivo de son._ Súplica de agonizante. “Por favor, les imploro que no me quiten el anillo de matrimonio”. “¿Por qué no?” “Lo quiero como prueba, para demostrarle a San Pedro que ya viví en el infierno”.

Mujer nueva._ Se encuentra una mujer orando. “Dios, tú sabes cuánto deseo casarme, consígueme un hombre inteligente. “Hija, eso sí que está difícil, pues los hombres inteligentes, no se casan”.

Mulata._ “¿Qué quieres para tu cumpleaños?” “Algo que se maneje con el dedo”. La mujer se queda pensando, escribe algo en una tarjeta y le dice al ansioso marido “Ya lo tengo”. “¿Es un vale para mi nuevo celular?” “No mi amor, es una cita con el urólogo”.

Negro bembón._ La mamá de Jaimito le enseña orgullosa la foto de boda. “Jaimito, este es papá”. “¿Es éste greñudo y fortachón? Entonces mamá ¿quién es el calvo y gordo que vive con nosotros?”

Palma sola._ ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que su esposa se llame Luz y sus hijos le sigan la corriente.

Soldado, aprende a tirar._ “No es lo mismo decir: “un niño parado haciendo pipí, que un pipi parado haciendo un niño.

Tempestad._ “Viejo ¿me veo gorda con este vestido?” “Y yo ¿me veo pelón con esta corbata?” “Pero si tú estás calvo”. “Exactamente, exactamente”.

Corte._ Cuando Andrés Manuel dice que es demócrata, me acuerdo del dicho: “Es más falso que Judas”.