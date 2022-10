De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

osunahi@hotmail.com

Portada._ A nuestros queridos ausentes.

Efeméride._ Alejandro Gertz Manero , nace en la CDMX, el día martes 31 de octubre de 1939.

La frase._ El Talmud: “Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados.”

La curiosidad._ Alejandro Gertz Manero cuenta con un doctorado en derecho y con larga experiencia en el sector académico y en el servicio público. En su biografía se destaca que fue coordinador nacional de la llamada Operación Cóndor, desarrollada por el gobierno federal, en el año 1976, la cual, dejó una estela de abusos en contra de la población rural. Fue diputado federal y encargado del tema de seguridad bajo los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles y Vicente Fox. Actualmente es Fiscal General de la República, cuya gestión, ha sido muy cuestionada

Condolencias.- Para los deudos de Tino Mejía Sarmiento y Paty Rice; así mismo, van para Mary Magaña Parroquin y familia.

La pregunta.- Para el gobernador Rocha Moya: Bajo el criterio de presunción de inocencia ¿contrataría usted como chofer para su servicio personal, a un individuo sujeto a investigación por ratero?

Rapidines._ Antecesores de Alejandro Gertz Manero, antes Procuradores Generales de la República, citados a partir del gobierno de José López Portillo.

Óscar Flores Sánchez (JLP).- Calderón y Zedillo critican el populismo, diciendo que es veneno para la democracia y el destino de los países. Hay que recordarles a estos señores, que ellos, durante sus campañas a la presidencia, recurrieron al populismo, y que el privilegiar la economía de mercado sobre las necesidades sociales, resulta igual o peor de letal que el populismo.

Sergio García Ramírez (MDH)._ Zedillo y Calderón presumen que en sus gobiernos hubo progreso para el país, pero nada dicen del crecimiento de la pobreza bajo sus administraciones.

Enrique Álvarez del Castillo (CSG)._ Claudia Sheinbaum, dice que no va a la competencia de la Fórmula Uno, porque es un evento fifí. O sea, que no asiste a funciones de ópera o música clásica ¿por la misma razón? Pues que simplona.

Ignacio Morales Lechuga (CSG).- Don “Agusto” López deslizó la posibilidad de que un militar pueda llegar a la presidencia de la república. E igual podría suceder con un ministro religioso. Digo, si ya nos vamos a abrir, pues piso parejo.

Jorge Carpizo McGregor (CSG)._ Va una calaverita: Rocha le clavó a los mazatlecos una puñalada, y con él, la flaca anda encorajinada, por eso lo enterró en una tumba enlodada , poniéndole como epitafio: “Aquí yace el gobernador que a los porteños, les jugó una marranada.”

Diego Valadés Ríos (CSG)._ Siempre se ha dicho que los políticos faltos de honorabilidad, no hacen gestos de asco al revolcarse en el lodo de una porqueriza. Rocha Moya y El Químico, nos acaban de demostrar que así es.

Humberto Benítez Treviño (CSG)._ Dice Rocha Moya que él no cargará con las culpas de Benítez Torres ¡Ah caray! Preocupa que el gobernador no se dé cuenta que ya está cargando con los pecados del indiciado.

Fernando Antonio Lozano Gracia (EZP)._ Alejandro Camacho, fue victima colateral de la desaseada jugada política del gobernador Rocha Moya, al ser destituido como titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, delegación Mazatlán. Pocos funcionarios de la calidad de Alejandro.

Jorge Madrazo Cuéllar (EZP)._ La equivocada y perversa decisión de Rocha al colocar a Benítez Torres en la Secretaría de Turismo, obligó a que Fernando Pucheta, actuando de manera congruente, renunciara al puesto que ocupaba en dicha dependencia ¿Sabía Rocha que sucedería la declinación de Fernando? Por supuesto.

Rafael Macedo de la Concha (VFQ)._ Un amigo hotelero asegura que Mazatlán va en camino de convertirse en el mejor destino mexicano de playa. Pues viendo el trato segundón que le da el gobernador a la actividad turística, lo dudo.

Daniel Fco. Cabeza de Vaca(VFQ)._ El gobierno sinaloense presume que ha legalizado poco más de 50 mil vehículos extranjeros que de manera ilegal entraron al país. La decena de agrupaciones civiles que “emplacan” dichos vehículos, se ríen de la cifra que presume el gobierno de Rocha.

Eduardo Medina Mora (FCH)._ “Te comento que a lo largo del día cambio tres veces de peso.” “Ah caray! Explícate por favor.” “Mira, por las mañanas, mi mujer me dice: Apúrale buey, que se te hace tarde para llegar al trabajo. En ese momento peso como 500 kgs. Al mediodía que llego, me dice: a tragar, perro. Ahí ya bajé a 12 kgs, y en la noche, me dice: véngase a la cama mi pichoncito, con lo que vuelvo a 600 gramos de peso.”

Arturo Chávez Chávez (FCH)._ ¿Qué hace una mujer cuando muere su marido? Domesticar otra bestia.

Marisela Morales Ibáñez (FCH).- Melón y Melames calculaban ángulos. Melón calculaba el obtuso y Melames el recto.

Jesús Murillo Karam (EPN)._ Fragmento de la valona La viuda: “Ay fui a un velorio de un difunto/ la viuda estaba llorando/ Ay yo hice guardia junto al muerto/ y con devoción rezando/ Ay en un campito que tuve, me arrimé junto a la viuda/Ay le dije soy hombre solo/ por eso vine al velorio/ no llore de que se apura/ Ay no puedo corresponderle/ porque ya le di el sí/ al que está guiando el rosario/Ay la viudita rebozada/ me miró y tiró un suspiro/ Ay me casaré con el rezandero/ y usted será mi querido.”

Arely Gómez González (EPN)._ ¿Cuál es el colmo de un constructor? Llamarse Armando Casas Chicas.

Raúl Cervantes Andrade (EPN)._ Me dice una amiga: “Yo no peleo lo ajeno. Lo aprovecho, lo disfruto y lo mando bien servido a su casa.” No le entendí.

Alberto Elías Beltrán (EPN)._ Escuchado de una dama: “¡Ay papá! Quisiera ser puerta para que me atranques toda.” Atrabancada la niña.

Corte._ Del recordado cómico Palillo Martínez: “Malditos políticos abusivos, rateros, lacras, pulpos chupeteadores... que escasa madre tienen, nacieron en incubadora, descastados...”