Portada.- A los niños de sexto de primaria de la Escuela Jesús García Corona, ganadores del concurso Voceros del agua.

Efeméride.- Jaime Sabines Gutiérrez, esencialmente poeta, nació en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, el jueves 25 de marzo de 1926.

Curiosidades.- Los padres de Jaime Sabines, fueron doña Luz Gutiérrez Moguel, quien perteneció a la aristocracia chiapaneca y don Julio Sabines, de sangre libanesa, militar que llegó a tener el grado de Mayor. El apellido paterno de su abuelo, Joaquín Miguel Gutiérrez, militar y político, complementa el nombre del municipio de Tuxtla. Sabines intentó estudiar medicina en la UNAM, pero finalmente desistió y se regresó a su tierra para trabajar como dependiente en una tienda de telas y posteriormente, retornó a las aulas de la escuela de Filosofía y Letras de la UNAM y desde ahí, inicio su brillante carrera de poeta.

La frase.- Giulio Andreotti: “la política, los días soleados y los días lluviosos pueden cambiar rápidamente.”

Condolencias.- Para la familia Higuera Mariscal, por la partida sin retorno de Juan.

La pregunta.- Ante la imparable espiral de violencia ¿llegaremos al punto de imitar a Bukele?

Rapidines.- Va un listado de lenguas originarias que se hablan en distintos lugares de Chiapas.

Tzotzil.- De acuerdo a la encuesta del periódico Reforma, Andrés Manuel continúa conservando un altísimo porcentaje de popularidad entre los gobernados. Como quién dice, la figura del tabasqueño está blindada ante la andanada de críticas que le dedican sus adversarios. Muchas de ellas, sin duda, justificadas y otro tanto, surgidas de las entrañas de los huérfanos del poder.

Tzeltal.- Claudia Sheinbaum nos dice: “Hemos dejado en el pasado, décadas de corrupción.” Pues a ver quién le compra tamaña mentira a la candidata oficial.

Ch’ol.- Xóchitl Gálvez: “Entregaremos la tarjeta Mi Salud, que le dará el derecho a los ciudadanos, de ser atendidos en cualquier centro hospitalario o farmacia, público o privado.” ¿A quién crees que engañas, mujer?

K’iche’.- Paloma Sánchez: “Lucharé para establecer el programa médico en tu casa.” Y en su período de diputada federal, ni se acordó de ello, solo presumía que era diputada pluri ¡a gusto! Una más, tratando de vender espejitos.

Zoque .- Increíble que el tema de la corrupción sea parte de los puntos a debatir entre los candidatos a la presidencia de la República; y no puede ser de otra manera, ya que la corrupción continúa vivita y cobrando bajo el gobierno de la 4T. Uno más de los pasivos que dejará Andrés Manuel.

Tojolabal.- A finales del mes pasado en Ensenada, las novatadas de las que son objeto los alumnos de nuevo ingreso en escuelas militares, cobraron la vida de siete muchachos. El fatal abuso cometido por un superior de las víctimas, es una muestra de los irracionales actos que sufren los alumnos que inician su carrera, ejecutados por los profesores y los alumnos de grados superiores. La humillación, los robos, el cobro de protección, estilo delincuencia organizada, son el pan de cada día que se tienen que tragar los novatos en los institutos militares.

Mame.- Ante los levantones masivos de familias, el Gobernador Rocha Moya dijo que no hay porqué alarmarse, que eso también sucede en otros países. Poco le faltó para decir que lo ocurrido en Culiacán, es una insignificancia al lado de los secuestros masivos que se cometen en Nigeria. No pasa nada, dice el Gobernador, son hechos que magnifica la prensa. La verdad ¡Qué poca la del Gobernador!

Kanjobal.- El coordinador de Protección Civil, advirtió que toda aquella persona que se encuentre departiendo sobre la arena, después de las nueve de la noche será remitido a barandilla. A la par, Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Barrón, lanzó la misma advertencia, pero fijando el horario tope a las siete de la noche. Me pregunto si la arbitraria medida tiene soporte jurídico y si aplica a los clientes de las palapas que tienden mesas al exterior de sus locales.

Chontal de Oaxaca.- El desorden que se vive en Mazatlán, es producto de la falta de compromiso de las autoridades locales por hacer cumplir los reglamentos. Por esa razón, suena ridículo que firmen acuerdos con la sociedad, para cumplir con sus obligaciones.

Tzapotecas.- Bienvenidos a Mazatlán, distinguidos turistas. Llegan a la tierra de semáforos en siga continúo y dónde vivirán la excitante experiencia de cruce de calles desafiando a cafres desbocados.

Oluta Popoluca.- “Oye amiguita, ya cámbiale a esa cantaleta que traes de no diré nada, pero habrá señales. Cuando te pusieron los cuernos no dijiste nada y viste todas las señales del mundo.”

Mixe.- Hace un rato me empecé a encabritar al escuchar las falsas promesas de los políticos en campaña, pero mi angelito de la guarda me recordó que, a mi edad, los corajes me pueden provocar una embolia, una parálisis facial o que se me suba la glucosa hasta el cráneo y mejor me calmé, después de dedicarles una sabrosa mentada.

Jakalteko.- “Ya me harté, me voy a divorciar.” “¡Otra vez la burra al trigo! ¿Por casualidad, tú mujer te pone los cuernos?” “¡No! Por costumbre.”

Kanjobal de Guatemala.- Escuchado en mi barrio. “Mire mi amor, si a usted no le gusta que le digan nada, búsquese una muda, porque yo parezco gallo de pelea cuando algo no me gusta.”

Mochó.- Si las pulgas brincan de perro a perro, los piojos de cabeza a cabeza y los políticos de partido a partido ¿ En qué se parecen? En que todos le chupan la sangre a su anfitrión.

Ixcateco.- Galancete en acción vía “guasap” . “Cuéntame más acerca de ti, me fascinas.” “Pues aquí, batallando por el recibo de la luz, la renta y los niños ya no tienen pañales.” “No te desesperes, ya llegará el indicado. Bueno, te dejo, porque se me está descargando el teléfono.“

Tseltal de Guatemala.- “El sexo es una democracia: tanto el que está arriba como el que está abajo disfrutan.”

Corte.- “Qué tanto es tantito” fue el convencimiento del Gobernador Rocha Moya ante los levantones masivos sucedidos en Culiacán.