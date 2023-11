Portada.- En memoria del doctor Diego Guevara, figura que brilló en el mundo del del beisbol mazatleco.

Efeméride.- En Papasquiaro, Durango, el viernes 20 de noviembre de 1914, nace el escritor José Revueltas, bautizado como José Maximiliano Revueltas Sánchez.

La frase.- José Revueltas: “Dios existe en el hombre, no fuera del hombre.”

Curiosidades.- Los hijos de don José Revueltas Gutiérrez y doña Romana Sánchez, fueron grandes artistas. Silvestre Revueltas, destacó en la música, Fermín en la pintura y Rosaura como actriz. José se hizo ver como escritor y hombre de convicciones revolucionarias. Por su talento, recibió el premio Ariel por el guion de la película La otra, y el premio Xavier Villaurrutia en reconocimiento a su sólida trayectoria.

Condolencias.- A los dolientes del doctor Diego Guevara.

La pregunta.- ¿Cuántos estómagos descompuestos habrá por el conflicto entre el SAT y el gobierno sinaloense?

Rapidines.- Listado de algunas mujeres que desde diversas trincheras, participaron en el movimiento revolucionario de nuestro país.

Adela “La Adelita” Velarde Pérez.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha encontrado en su feroz ataque al reducto de Hamás, un medio para mantenerse en el poder, al grado de no importarle cometer un genocidio en contra de la población civil de la franja de Gaza.

Alma Reed.- “Me engañaste y todo mundo se dio cuenta, pero no me importa, te sigo queriendo y no me iré de nuestra casa.” ¿Lamento escuchado en cantina? No, es Marcelo, quien después de las pataletas de niño chiquión, decidió continuar al lado del Peje.

Ángela “Juana Gallo” Ramos.- La diputada federal del PRI, Paloma Sánchez, presentó iniciativa para que las mujeres trabajadoras que sean violentadas en su hogar y tengan necesidad de refugiarse en una institución, les sea otorgado el derecho a recibir una licencia laboral pagada hasta por tres meses ¿pensarán los legisladores que las empresas cuentan con fondos inacabables para cubrir sueldos y prestaciones?

Amelia Robles.- Empezó el proceso para designar al sucesor del tránsfuga del poder judicial, Arturo Zaldívar y para ello, el Presidente López Obrador presentó una primera terna de tres mujeres, cercanas a él. Si hay rechazo, podrá presentar otra más y si no es aprobada la segunda opción, quedará libre para decidir quién será la buena. Es decir, haga lo que haga la oposición, al final de la jornada, será lo que indique el dedito del tabasqueño.

Carmen “La Coronela” Alanís.- Las campañas políticas se convierten en duelos de “Pinochos”. Mario Delgado, de MORENA: “A los de MORENA no nos mueve la codicia por el poder.” Alejandro Moreno, del PRI: “Los gobernantes emanados de mi partido gobiernan pensando en el pueblo no en el partido. Los priistas sí saben gobernar.” ¡Cínicos mentirosos!

Carmen Serdán.- Por lo que se ve y se lee acerca de la desgracia de Acapulco, aquello de primero los pobres, no está funcionando.

Carmen “La Generala” Vélez.- Machaca el Gobernador Rocha Moya sobre la presunta corrupción del PAS, de la cual, en su caso, la consintió y se benefició de la misma, durante su campaña para lograr la gubernatura.

Clara de la Rocha.- Más allá de que se comprueben o no los malos manejos en la UAS, es indudable que las manifestaciones por la defensa de la autonomía son válidas, ya que el Gobernador Rocha, a través de las marionetas del poder legislativo, pretenden acotar el albedrío del que goza la universidad para conseguir sus objetivos.

Dolores Jiménez Muro.- Atenido a los números que le dan su innegable capital político, Jorge Abel López Sánchez, ha hecho saber sus intenciones para conseguir la candidatura para la presidencia municipal, bajo el patrocinio del llamado Frente Amplio por México.

Elisa Acuña Rosseti- Levantar La Casa del Marino en el mismo sitio, es volver a cometer el error en el que incurrieron los que la construyeron originalmente. Las circunstancias nos dan una oportunidad de rectificar tal falla. Esperemos lo entiendan los burócratas que están manejando el proyecto.

Elisa Griensen Zambrano.- Bajo la mirada cómplice de Profepa y Planeación Municipal, más menos frente al llamado edificio de Banrural, una nueva construcción invadió la poca franja de playa con una escollera. Poderoso don dinero, que nubla la vista de los irresponsables, para los que ocupar un cargo público, es la oportunidad de engordar el bolsillo.

Encarnación “Chonita” Mares.- El Alcalde mazatleco presume estar poniendo orden en la operación de negocios alcoholeros. La realidad lo desmiente.

Hermila Galindo.- “¡Me presumías que la tenías grande!” “¡La fe en Cristo, sexópata degenerada!”

Margarita Neri.- “Oye ¿Qué me cuentas de tu hermano?” “Ahora es metodista.” “Qué bueno que dejó el pisto y se inclinó por la religión.” “No me entiendes. Ahora es metodista porque se mete de todo.”

María “La Rielera” de la O Lejárraga.- “Dame un beso.” “No puedo, pues tengo novio. De hecho, no debería estar contigo en este cuarto de hotel.”

María Quinteras de Meras.- Respuestas de un hombre a la pregunta de ¿Estás casado? Planteada por una dama que le gusta. El chileno: “Estoy comprometido.” El canadiense “Estoy casado.” El mexicano. “Pues sí, tengo esposa. Vivimos juntos, pero ignorándonos. La verdad, estoy con ella por los hijos. Te prometo que pronto me divorciaré.”

María Valentina “La Valentina “de Jesús Ramírez.- “Señor cura, llevo 30 años de casado y siempre le he sido fiel a mi mujer”. “Hijo mío, veo que tienes sólidos principios”. “No padrecito, lo que tengo es miedo”.

Ramona “La Güera Carrasco” vda. de Flores.- No es lo mismo el casino de Montecarlo que venga Carlos y te monte en el casino.

Sara Pérez de Madero.- Cada vez que me miras con esos ojos traviesos, mi mente comienza a divagar por caminos pecaminosos..

Corte.- “De borracho que hace alarde de valiente se ríe la gente.” En esas anda el Alcalde mazatleco, con aquello de que meterá en cintura a los alcoholeros.