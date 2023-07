osunahi@hotmail.com

Portada._ Al patronato del Cuerpo de Bomberos Mazatlán I, “Doctor Olavo Corona Corona”.

Efeméride._ Francisco Jorge Stanley Albaitero, conocido en el mundo de la farándula como Paco Stanley, nació en el mero DF, el viernes 3 de julio de 1942.

La frase._ Sheryl Sandberg: “Necesitamos mujeres en todos los niveles, incluidos los de arriba, para cambiar la dinámica, remodelar la conversación, para asegurar que las voces de las mujeres sean escuchadas y tomadas en cuenta, no pasadas por alto ni ignoradas”.

Curiosidades._ Paco Stanley fue asesinado el martes 29 de febrero del 2000; ante el crimen, las entonces Procuradurías actuaron a tontas y a locas, metiendo en la cárcel a cuanta gente se les ocurrió. A 24 años del fatal suceso, el caso continúa impune.

Condolencias._ Con afecto a Melania García y familia. Van también para los dolientes de Roberto Carrillo y para los deudos de mi pariente José Carlos Osuna Sánchez.

La pregunta._ ¿En verdad creerá Andrés Manuel que le compramos la versión de que Segalmex es el único caso de corrupción de su gobierno?

Rapidines._ Programas y apariciones teatrales y cinematográficas en las que se vio a Paco Stanley.

Capitanes infantiles del aire (Radio)._ El domingo 3 de julio de 1955, por vez primera, las mujeres votan en un proceso electoral federal para elegir a los diputados que integrarían la XLIII Legislatura federal. A 68 años del suceso, estamos ante la posibilidad de que una fémina llegue a la Presidencia de la República.

Sonrisas y sorpresas (Radio)._ López Obrador prometió no meterse en asuntos electorales relativos al proceso del 2024, pero no acababa de pronunciar la última palabra cuando ya se le vio como porrista de su partido y ácido crítico de la oposición. Malas noticias para la democracia.

Un poco de Paco en radio (Radio)._ PRI, PAN, partidos arrimados y la ascendencia del poder económico representado por Claudio X González, crearon el Frente Amplio por México; coalición cuyo propósito, es arrebatarle el poder a Morena.

Nuestra gente (TV conductor)._ Interesante el proceso establecido por la coalición Va por México, para conformar un frente opositor del que saldrá el abanderado que le competirá a Morena, el triunfo en las elecciones del 2024.

Alegrías de mediodía (TV conductor)._ Convertido en un promotor de López Obrador se presentó Augusto López ante los sinaloenses, una de las “cacharolas” del Presidente, que asombra por su falta de personalidad propia. Casi, casi pide la santificación del varón de Macuspana.

Divertidísimo (TV conductor)._ Ante los embates del abusivo del barrio, el niño indefenso trata de defenderse, diciéndole: “Te voy a acusar con tu mamá.” Igualito se vio López Obrador al advertirle a los secuestradores de Chiapas que, si no soltaban a sus víctimas, los acusaría con sus mamás y sus abuelitas ¡Demonios!

La mujer ahora (TV conductor)._ Se bajan del barco opositor Lily Téllez y Claudia Ruiz Massieu, alegando que no hay reglas claras que normen la contienda. Creo que en el fondo le sacaron a la recolectada de firmas, ya que una cosa es aparecer en los medios y otra contar con el respaldo real de los votantes.

Club del hogar (TV conductor)._ Atletas y estudiantes destacados, ante la falta de ayuda gubernamental, tienen que salir a las calles en busca de apoyos para poder viajar y participar en competencias internacionales. ¡Ah! Pero para acciones políticas, lo que sobra es lana. ¡Méndigos!

La carabina de Ambrosio (TV conductor)._ Patéticos resultan los esfuerzos del Gobernador Rocha Moya por imitar a su jefe López Obrador, atacando a la prensa que no le quema incienso y a los que considera como conservadores y mensajeros del pasado.

En pantalla (TV conductor)._ La semana pasada se colocó la primera piedra de un nuevo hotel que implicará millonaria inversión, de la cual, una parte se utilizará, según lo anunciaron los capitalistas, para construir una escollera, misma que de hacerse, le pegará en la torre a la ya de por sí dañada franja de la playa Camarón Sábalo.

Ándale (TV conductor)._ Las corporaciones de seguridad en Sinaloa, hablan de actuar de inmediato y coordinadamente para apagar el repunte de la violencia. Digo, si no son capaces de aplicar la normatividad municipal, y en algunos casos, la estatal, para parar el desorden que se vive en las calles y en la operación de algunos giros comerciales. ¡Qué van a poder con los pesados!

Llévatelo (TV conductor)._ Bastó la primera lluvia para que la CFE, mejor dicho, la CFUE y la infraestructura municipal, exhibieran su incapacidad.

¡Pácatelas! (TV conductor)._ Competencia de los más mentirosos del mundo. En la final quedaron un ruso, un norteamericano, y un mexicano. “Nosotros, los rusos, le pusimos sal al mar”. “Los gringos sembramos el árbol donde Adán tomó la manzana”. El mexicano responde: “Es cierto. Yo los vi a todos“.

Una tras otra (TV conductor)._ El hijo haciendo su tarea de historia: “Oye papá, ¿quién le ganó a los filisteos?” Y el papá distraído le responde: “No sé hijo, ya sabes que no me gusta el futbol”.

Sí hay y bien (TV conductor)._ “Mi mujercita nueva es un sol”. “¿Guisa bien?” “No, lo quema todo”.

Chucho El roto (TV novela)._ “Doctor, doctor, no puedo pronunciar correctamente la palabra ‘sápato’”. “Bueno, no la pronuncia usted tan mal...””No, doctor, escuche atentamente: Sá-pa-to.” “Un ligero seseo, no es para tanto...” “No lo entiende usted doctor, escuche... lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y ¡Sápato!”

Fallaste corazón (TV novela)._ “¿En qué se parece una maestra y un termómetro?” “En que cuando los dos marcan cero, todos tiemblan”.

Rubí (TV novela)._ Si las mujeres de París, son parisinas y las de Londres son londinenses, las de Hamburgo son... ¿Hamburguesas?”

Don Juan Tenorio (Actor)._ Cinco laxantes naturales: tamarindo, papaya, ciruela, el tenemos que hablar y lo sé todo. Estos dos últimos, son los más efectivos.

Corte._ “El que es gallo donde quiera canta”. Y sí, López Obrador volvió a demostrar su arrastre popular.