Portada._ A los que hicieron posible lograr para Mazatlán, el Récord Guinness del coctel de camarón más grande del mundo.

Efeméride._ A los 49 años de edad, en León, Nicaragua, el domingo 6 de febrero de 1916, fallece el poeta Félix Rubén García Sarmiento, registrado en el mundo de las letras como Rubén Darío.

La frase._ Ludwing von Mises: “La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública”.

La curiosidad._ En su autobiografía, Rubén Darío comenta que el Darío le viene del nombre de uno de sus tatarabuelos, cuyos descendientes eran conocidos como los Daríos, al punto que con el tiempo, se convirtió en el apellido de aquel clan familiar.

Condolencias._ Para el estimado Nery Córdoba y familia. Con aprecio, a la familia Testas Guerra.

La pregunta._ Priistas, panistas y demás, integrados al gabinete rochista ¿Pago de deudas por compra de conciencias durante la campaña por la gubernatura?

Rapidines._ Títulos de algunas obras del nicaragüense Rubén Darío.

Abrojos._ Efectivamente, gobierno que no es escrutado por la opinión pública, se tira al monte espeso de la corrupción, como lo dijo el economista Ludwing von Mises y por esa razón se molestan cuando se les cuestiona. Aunque también hay que decir que un buen segmento de los hombres del gobierno, son tan cínicos, que les vale el ojo crítico de la sociedad.

Azul._ Al calor de lo que viene en el plano electoral para el 2024, surge una asociación, supuestamente apartidista, llamada Mexicolectivo, en el que se encuentran personajes como José Narro, Francisco Labastida y Diego Valadés, todos ellos, priistas de corazón. Entre otras cosas, Valadés manifestó que están en contra de que la pobreza se utilice políticamente, justamente lo que por décadas ha venido haciendo su partido.

Betún y Sangre._ Otra personalidad que se integró a Mexicolectivo, fue la panista Josefina Vázquez Mota, pretendiendo camuflarse bajo el manto apartidista alejado del interés político ¡ A ver quién les compra tan burda simulación!

Emelina._ Transparencia Internacional, organismo no gubernamental con sede en Berlín, Alemania, nos ubica entre los países más corruptos dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, calificación que pone en tela de duda las afirmaciones presidenciales, asegurando que en México, se acabó la corrupción.

El canto errante._ Como en México no hay expertos en temas educativos y diseño de material didáctico, la SEP tiene entre sus filas al venezolano Sady Arturo Loaiza, ex funcionario chavista, con el encargo de diseñar materiales educativos. Busqué sus antecedentes y no encontré que sea un especialista en educación. Mala cosa.

El fardo._ El conductor de la Línea 3 del Metro de la CDMX, involucrado en el último accidente fatal del colectivo, fue vinculado a proceso como probable responsable de la muerte de una pasajera. Y mientras tanto, ni Claudia Sheinbaum ni el director del Metro, son acusados por omisión en el mantenimiento del transporte colectivo a su cargo.

El oro de Mallorca._ Una vez más, José Manguart, líder de la Asociación de Hoteles Tres Islas, logró reunir esfuerzos y recursos de mucha gente para conseguir el Récord Guinness para el coctel de camarón más grande del mundo, desbancando a la marca que pertenecía a Denver, Colorado.

El pájaro azul._ Y Rocha Moya le puso a la UAS, las peras a veinticinco, al ver que no obtuvo los resultados de sometimiento que él esperaba, en virtud de lo cual, ya hizo sonar los tambores de guerra en contra de la casa rosalina, poniendo nerviosos a sus trabajadores.

El rey burgués._ Ricardo “Pity” Velarde, da cuenta de su buena relación con Rubén Rocha y eleva sus aspiraciones a la futura candidatura por la alcaldía mazatleca, al lograr el nombramiento de subsecretario de la industria de reuniones dentro de la Sectur Sinaloa.

El sátiro sordo._ De risa la declaración del encargado de Protección Civil, al afirmar que en Olas Altas se espera una asistencia de 100 mil personas para presenciar el Combate Naval. En unos días más, seguramente saldrá con el cuento de que cada desfile carnavalero, reúne un millón de asistentes.

El velo de la reina._ Corrió suavecito el concurso de reinas del Carnaval. Lo criticable del asunto, es que Cultura continúa incluyendo en el listado de posibles jurados a colaboradores de la organización ¡Pero qué necesidad!

La copa de las hadas._ Y el mitote carnavalero lo dio la reina de 1973 Gabriela Rivera, quien no aceptó el homenaje de Cultura por la celebración del 50 aniversario de haber ocupado el reinado carnavalero. Sus allegados afirman que la molestia de Gaby, es que no le cumplieron lo prometido para su nieta. Vaya usted a saber.

La larva._ Plática entre pareja de octogenarios. “Viejo, tienes que llamar a la telefónica”. “¿Por qué?” “Ayer me llamaron y me dijeron que por 300 pesos te activan el paquete ¡Aprovecha!”

Los motivos del lobo._ Lamentos de una amiga. “En esta vida no se puede tener todo. Si tienes pompas buenonas, tienes poco busto. Si tienes amor no tienes dinero. Si tienes salud no tienes amor y lo más triste, es que, si tienes marido, no puedes tener novio”.

Los raros._ Se encontraba una tarántula bebé en un inodoro, muy asustada. En eso se sienta una señora y la arañita empieza a gritar: “¡Mamá, sálvame!”

Margarita._ Un señor muy serio, le dice a una muchacha bien pechugona: “Señorita usted me conviene”. Ella le responde: “¿Para esposa?” “No, para almohada”.

Prosas profanas._ “Te cuento, ayer mi mujer casi me agarra en el cácalo”. “¿Cómo así?” “Yo estaba entrando al Éxtasis, y ella salía”.

Thanatopía._ No es lo mismo los changos de Tapachula o de Tampico, que tápate el chango chula que te lo pico.

Tierras solares._ ¿Qué le pasa a una serpiente si toma viagra? Se convierte en bastón.

Corte._ Para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo, así dice el refrán, aplicable al tiro que le cantó Rocha a la UAS.