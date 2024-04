Portada.- A los integrantes de la Sociedad Astronómica Mazatleca.

Efeméride.- En el puerto mazatleco ve la primera luz, José Pedro Infante Cruz. El suceso quedó registrado el lunes 15 de abril de 1957.

Curiosidades.- Antes del fatal accidente aéreo en el que perdió la vida, Pedro Infante, previamente sufrió otros dos. El primero de ellos en el año 1947 en Guasave, Sinaloa. Dos años después, se dio la segunda caída aérea en Zitácuaro, Michoacán, y el tercero, a los 39 años de edad, en Mérida, Yucatán. A 67 años de su muerte, muchas de las películas en las que actuó Pedro Infante continúan difundiéndose, así como sus éxitos musicales y no se diga Las Mañanitas. A pesar de su trascendencia artística, en su tierra natal, sigue sin ser apreciado, especialmente, por los elitistas que administran el movimiento cultural del puerto.

La frase.- Doug Larson: “En vez de darle a un político las llaves de la ciudad, sería mejor idea cambiar las cerraduras”.

Condolencias.- A la familia González Castro, en el adiós final a doña Olga Castro de González.

La pregunta.- La que fue esperanza de la oposición por recuperar la Presidencia del país ¿fue pura llamarada de petate?

Rapidines.- Van los nombres de algunos familiares de Pedro Infante.

Delfino Infante (Papá).- Andrés Manuel hizo sus berrinches por las preguntas acerca de salud, seguridad y educación que los conductores del debate le hicieron a los aspirantes a sucederlo. Dijo que fueron hechas de mala leche, para hacerlo quedar mal ante la ciudadanía. La verdad duele, pero incomoda.

Refugio Cruz (Mamá).- Las cuentas bancarias inactivas con saldos hasta de 300 anualidades de salario mínimo general, a los tres años de no presentar movimientos, se concentran en una cuenta del Banco de México y a los seis, pasan a la beneficencia pública. Más menos es lo que se pretende hacer con las afores inactivas, sin llegar a destinarse a la beneficencia pública.

Guadalupe López (Pareja).- La narrativa de algunos medios de comunicación han pretendido hacerle creer a la audiencia que el gobierno quiere llevarse las afores para su administración. Por lo pronto, no hay tal, solo quiere destinar los recursos inactivos de gente mayor de 70 años a la creación de un fondo, que se supone, complementará las pensiones de las nuevas generaciones de pensionados.

María Luisa León (Esposa).- “Si no tienes casa a los 60, es que eres bien buey.” Una perla visceral de Xóchitl Gálvez para criticar a Claudia por vivir en departamento rentado. Por supuesto, la chifleta salpicó a miles de ciudadanos de la tercera edad que viven en esa situación. Ni como ayudarla.

Irma Dorantes (Pareja).- Los voceros de Maynez aseguran que ya se colocaron en el segundo lugar en la lucha por la Presidencia de la República. Pues de seguir Xóchitl con sus riegues, no lo dudo que suceda.

Ángel Infante (Hermano).- Chuy Valdez, el candidato a senador por el Verde, anuncia que de llegar al senado promoverá leyes para que no nos falte el agua. Como quien dice, el ex priista pretende que llueva por decreto. De risa.

María del Refugio (Hermana).- Lamentable que la violencia electoral se empiece a aposentar en nuestro estado. Una aspirante rosarense a convertirse en diputada, se bajó de la contienda, según su versión, por amenazas, y ahora, uno de los directivos del PAS, Luis Alonso García, se encuentra desaparecido. Y esto, apenas empieza.

María del Socorro(Hermana).- El Gobernador, en una postura de lambisconería, hace algunas meses, le pidió al Presidente de la República buscar un hueco en la constitución para que se extendiera su mandato. Ahora, compara las obras icónicas del sexenio con las grandes construcciones de la Roma y la Grecia antigua.

María del Carmen (Hermana).- En una actitud de reto a la autoridad estatal y de burla para la ciudadanía, aurigueros y pulmoneros se dieron el lujo de cerrar por varias horas el cruce de Avenida Camarón Sábalo y Buelna, en plan de protesta porque las autoridades pretenden limitarles el uso de música estridente en sus unidades. Vaya tamaño de desvergüenza de estos transportistas.

María del Rosario(Hermana).- En Chile, promueven una reforma a las leyes laborales, para que a todo aquel trabajador que se le muera una mascota, se le otorgue un día de descanso obligatorio para que viva su duelo.

María del Consuelo(Hermana).- En una de ésas, la Secretaría de Turismo se apunta como logro de gestión, el hecho de que el eclipse se haya dado en Mazatlán. Créanlo, son capaces.

José (Hermano).- “Anoche le dije a mi esposa que ella no tiene porqué revisarme el celular, ni cuestionarme por los amigos que tengo y mucho menos, para decidir si salgo o no salgo con ellos.” “¿Y qué te contesto?” “Que no entendía nada de lo que estaba murmurando; que si castañeaba los dientes por los efectos del eclipse.”

María de la Concepción (Hermana).- Un tipo le cuenta a un amigo que ha instalado luces de discoteca en su recámara y le contesta: “¡Qué loco estás! ¿Para qué quieres luces prendiéndose y apagándose en tu habitación?” “Para imaginarme que, a la hora de la hora, mi mujer se mueve.”

Guadalupe Infante López (Hija).- ¿Sabes cuál es el colmo de un perdedor? Llamarse Buenaventura y que su mujer lleve por nombre Victoria.

Graciela Infante Torrentera (Hija).- “¡Estás obsesionado con la comida!” “Croquetamente, no sé a qué te refieres.”

Guadalupe Infante Torrentera (Hija).- “Amiguita, supe que tú marido te pone los cuernos.” “No gano para vergüenzas con él, pues es un inútil en cosas de cama.”

Pedro Infante Torrentera (Hijo).- “Hijo, eché tu cartera a la lavadora.” “¡Pero mamá, todo el dinero se me va encoger!” “¡Desvergonzado! ¿En eso gastas malgastas tu dinero?”

Irma Infante Dorantes (Hija).- “Cariño, mi sueño es morir haciendo el amor.” “O sea, que quieres una muerte muy rápida” ¡Bolas!

Corte.- “El pez por su boca muere.” En esas anda Xóchitl con sus arrebatos verbales, poniéndosele de pechito a la científica.