Portada._ Al docente José Santos Partida Medina, quien logró el grado de maestro inolvidable.

Efeméride._ En la ciudad de México, el sábado 3 de abril de 1943 nace Mario Lavista Camacho, destacado compositor y escritor musical.

La frase._ Simón Bolívar: “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”.

Curiosidades._ Mario Lavista estudió en el Conservatorio Nacional de Música y amplió sus conocimientos profesionales en otros países, como Alemania, Francia y Bélgica. En 1991 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el ramo de las bellas artes, así como la medalla Mozart. Entre los maestros que formaron a Mario, se cuenta a Carlos Chávez. La maestra Claudia Lavista, hija de Mario, radica en nuestro puerto y una nieta de Carlos Chávez, Trinidad Palmer Chávez, también asentó residencia en tierras mazatlecas.

Condolencias._ Van para los deudos del maestro José Santos Partida e igual, para los dolientes de la estimada Laurencia Pérez Gavilán.

La pregunta._ En el caso de la tragedia de Ciudad Juárez, ¿apuesta presidencial al olvido social para salvar de lo picota a los peces gordos?

Rapidines._ Títulos de algunas de las obras musicales del maestro Mario Lavista.

Homenaje a Beckett (1968)._ Por si no fueran suficientes los palos jurídicos que ha recibido el llamado Plan B del Presidente de la República, ahora se le presenta la terrible tragedia de Ciudad Juárez; todo un reto para que el doloroso caso no se convierta en uno más de los monumentos a la impunidad.

Continuo (1971)._ Francisco Garduño, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, continúa, sin ningún recato, aferrado a su puesto. Por voluntad indigna y por el cobijo de una dilatada reacción presidencial.

Cluster (1973)._ El fuego se combate con fuego, pero tal experiencia no le es suficiente a Andrés Manuel para tomar decisiones inmediatas y destituir a los responsables del tema migratorio. Eso sí, igual que los de antes, se han ido en contra de los peones.

Jaula (1976)._ La nueva titular del INE, Guadalupe Taddei Zavala, tiene larga experiencia en el tema electoral, y a la vez, muchos de sus familiares, se identifican como “morenistas” activos. Es decir, su ropaje está moteado con colores tintos.

Quotations (1976)._ Sin lugar a dudas, el nuevo acuario de Mazatlán será todo un tiro como producto turístico y de los más de mil doscientos millones de pesos que ha invertido la iniciativa privada. La mayor parte ha corrido a cargo del hotelero Ernesto Coppel. Los privados tendrán 30 años para recuperar la inversión. A varios de ellos, no les alcanzará la vida para ver tal realidad.

Tango del adulterio (1976)._ En su reciente gira por Sinaloa, Andrés Manuel evitó el contacto con el pueblo bueno y la eventualidad de que algún conservador le revirara reclamos por la tragedia de Ciudad Juárez.

Canto del alba (1979)._ Igual que los de antes, Rocha Moya utiliza a los órganos de auditoría para pasarle factura a sus opositores, en este caso, las autoridades de la UAS. Se ve que aprendió muy bien las mañas de sus amigos priistas.

Marsias (1982)._ Las autoridades estatales y municipales pusieron en marcha la avenida del Delfín, una de las últimas obras herencia de la administración del mazatleco Quirino Ordaz Coppel. Por supuesto, los actuales saludarán con sombrero ajeno.

Cuicani (1985)._ Con un acto costoso, y además, molesto para la ciudadanía, las autoridades municipales y estatales presentaron el operativo de seguridad de Semana Santa. Un aparatoso acto asusta borrachitos y meones en vía pública. Por cierto, los bañistas solo tendrán vigilancia hasta las seis de la tarde.

Aura (1988)._ Con cohetería carnavalesca y discursos llenos de florituras y faltos de esencia, se celebró la designación de Mazatlán como Puerto Heroico, por la derrota que le endilgaron las fuerzas mexicanas a los invasores franceses, el 31 de marzo de 1864. Claro, los nombres de los que encabezaron el triunfo mazatleco, continuarán en el olvido, ya que ni los callejones más recónditos del puerto llevan sus nombres.

El pífano (1989)._ Una primera declaración salida del anunciado operativo de seguridad pública de Semana Santa, es la expresada por el sub director de tránsito municipal, quien asegura que no se tolerará que los automovilistas se estacionen en lugares prohibidos. Pues si van en serio, que empiecen a practicar sobre conocidos puntos del malecón.

Lacrymosa (1992)._ Otra risotada causa el que se diga que por el hecho de que a Mazatlán se le designe como puerto heroico, se fortalece su perfil cultural ¿acaso contamos con un espacio que exhiba evidencias que soporten el grado recibido?

Música para mi vecino (1995)._ “Pepito ¿qué sigue del 69?” “70, maestra.” “¿Y por qué en la prueba escribiste hacer enjuagues bucales?”

Tropo para Sor Juana (1997)._ Tres razones para no decirle a una mujer que se apure: no hará caso; se va a súper enojar y terminará diciendo que no saldrá.

Natarayah (1997)._ Tipos de mujeres: La motosierra, no deja palo parado. La gripe, todos la han tenido. La luz del sol, se entrega a todos por igual. La foto instantánea, se entrega a los cinco, minutos. La tabla del uno, por lo fácil.

Trompo y sonajas (1999)._ Él, desesperado le dice a la chica “¿Por qué no me dijiste que tienes sida”. “Porque tú me pediste una noche de amor y no un certificado médico”.

Sinfonías (2000)._ Se encuentran dos amigas. “Mujer ¡qué clase de morete traes en el ojo! ¿Quién te pegó?” “Mi marido”. “Pero yo creí que estaba de viaje”. “¡Yo también!”

Salmo para soprano (2009)._ “Señor tiene condones?” “Niña ¿De qué tamaño los quieres?” La chica abre la boca y le dice “Así.”

Adagio religioso (2011)._ No soy un completo inútil, por lo menos, sirvo de mal ejemplo.

Corte._ “Odia el pecado y compadece al pecador”. En esa línea se mueve Andrés Manuel con sus colaboradores que son amigos cercanos.