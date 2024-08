Andrés Manuel, fiel a su estilo revoltoso, está cerrando su gestión presidencial con varios fierros en la lumbre, entre ellos, el tema del Poder Judicial y el paro laboral de sus trabajadores, para demostrar su rechazo a la reforma que consideran intervencionista de su esfera.

Portada.- A los bomberos mazatlecos, por la celebración nacional del día dedicado a su entrega social.

Efeméride.- Rufino del Carmen Arellanes Tamayo, conocido como Rufino Tamayo, nació el sábado 26 de agosto de 1899, en Oaxaca de Juárez.

Curiosidades.- Rufino Tamayo, según los expertos de la pintura, forma parte del cotizado cuarteto muralista de México, junto con Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Tamayo plasmó más de una decena de murales y entre sus cuadros, el más cotizado es El Trovador, que alcanzó un precio de más de 7 millones 200 mil dólares.

La frase.- “Quienes creemos en la Libertad debemos ejercer la tolerancia como prueba de nuestra convicción.” Así lo acuñó Rufino Tamayo.

Condolencias.- Para Alma Zepeda y familia. Asimismo, van para los dolientes de la maestra Socorro Sánchez Vázquez.

La pregunta.- ¿Será que MORENA ha empezado a tejer otra dictadura perfecta como la que logró el PRI?

Rapidines.- Además de Rufino Tamayo, va los nombres de algunos personajes ilustres de Oaxaca de Juárez.

Alejandra Robles (Cantante).- Con gran alborozo fue recibido por la comunidad, el medallista mazatleco Marco Antonio Verde. De aquí en adelante, el joven boxeador empezará a enfrentar a un poderoso contrincante: los embriagantes humos de la fama. Esperemos salga bien librado de esta batalla.

Benito Juárez (Político).- Al Presidente López Obrador y a su movimiento no les gusta que la ciudadanía los fiscalice o evalué sus resultados a través de organismos autónomos, pues están convencidos de que el ejercicio del poder debe estar concentrado en la figura presidencial.

Enrique Flores Magón (Periodista).- En la historia queda registrado el discurso ofrecido por Andrés Manuel cuando recibió por parte del Tribunal Electoral, el documento que lo acreditaba como Presidente electo. En ese momento, manifestó que sería respetuoso tanto con el Poder Legislativo como con el Judicial. Hoy, vemos que engañó, mintió y traicionó a su palabra, como todo un consumado soflamero.

Francisco Toledo (Pintor).- Solo en México puede suceder que por un capricho presidencial, reforzado por la indolencia ciudadana, se desarticule al Poder Judicial para ponerlo de rodillas ante el Ejecutivo Federal.

Ignacio “Tata Nacho” Esperón (Músico).- En septiembre del 2020, el gobierno estatal anunció que invertiría cerca de 12 millones de pesos para digitalizar los libros del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la delegación Mazatlán y es hora de que no se consigue el propósito.

Jesús Flores Magón (Político).- Algo pasa en el Registro Público de la Propiedad, ya que los trámites, bien sea para el registro de una escritura o de un certificado de libertad de gravamen, son tardadísimos, de tal suerte, que se propicia la oportunidad para la aparición de los moches.

José Vasconcelos (Político).- Entre el gremio notarial existe preocupación, ya que la información digitalizada a la que tienen acceso, muchas veces no coincide con la realidad. Por ejemplo, los fedatarios vía electrónica, pueden conseguir un certificado de libertad negativo de gravamen de una propiedad inmobiliaria, pero a la hora de que presentan la escritura acompañada de dicho documento, resulta que no hay tal, que la propiedad escriturada sí tiene hipotecas a cargo. Terrible.

Lila Downs (Cantante).- Como premio a su pésimo trabajo como Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Jaime Montes Salas es designado Director General de COBAES, sin antecedentes dentro del campo educativo. Igual que los de antes, las posiciones directivas académicas se toman como resumidero de políticos.

Macedonio Alcalá (Músico).- En un acto de desespero, el gobernador Rocha le pide a los malosos que no se metan con los civiles. La súplica de don Rubén me recordó la vieja canción infantil: “pide pan no le dan, pide queso le dan hueso, y se le atora en el pescuezo...” Solo le faltó que les dijera que si no lo hacen, los acusará con sus mamacitas. Sí, sí, igualito que su jefe moral, convertido en su idolatrado factótum.

María Lombardo Toledano (Escritora).- Mensaje filtrado de “guasap”: “Cuando seamos novios, voy a ahorrar veinte pesos cada vez que hagamos el amor. El ahorro será para tu regalo de cumpleaños, así que depende de ti.”

María Sabina (Sacerdotisa).- “Señorita ¿Está el Psiquiatra?” “No señor. El doctor no está y le aclaro, se dice siquiatra y no Psiquiatra. La P no se pronuncia ¿Algún mensaje?” Sí dígale que le habló edro erez, el aciente al que no se le ara el ito.”

Porfirio Díaz (Político y militar).- El jefe de recursos humanos de la empresa le informó al hombre que pedía empleo: “Necesitamos para este puesto a alguien que sepa cumplir órdenes. ¿Usted sabe obedecer?”. “Claro que sé -respondió con firmeza el tipo-. Soy casado.”

Ricardo Flores Magón (Escritor).- “Buenos días señorita. Quiero aumentar la velocidad de mi internet.” “Dígame ¿cuál es su plan?” “Ver porno.” “¡No! ¡Su paquete!” “Pues, chiquito, pero cumplidor.”

Vinicio Castilla (Pelotero).- Dos borrachines “¿Qué crees? En la cantina nueva los mingitorios son de oro.” “Estás pero si bien babotas.” “Si no me crees te apuesto 500 bolas a que sí son de oro.” “Sale.” Van al lugar y el apostador le dice al cantinero: “Dame chance de entrar a los baños para demostrarle a este bato que los mingitorios son de oro.” El cantinero grita: “¡Mike aquí está el que se meó en tu saxofón!”

Yalitzia Aparicio (Actriz).- Como hombre, sabes que has madurado cuando dejas de hacerles caso a tus padres, para hacer lo que dice tu esposa.

Corte.- “Ni los veo ni los oigo.” Frase de Carlos Salinas de Gortari y que hoy hace suya López Obrador ante la inconformidad del Poder Judicial.