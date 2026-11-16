DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- En memoria del maestro Rafael Piras.

Efeméride.- Jueves 16 de noviembre de 1922, en Azinhaga, municipio de Golegã, Portugal, nace José de Sousa Saramago.

Curiosidades.- José Saramago, vivió 87 años y a lo largo de su vida escribió más de 50 libros y entre sus éxitos editoriales se cuenta El evangelio según Jesucristo, obra que causó gran malestar en la Iglesia Católica, en virtud de que presenta a un Cristo totalmente humanizado y con otro sentido de su doctrina. Saramago recibió el premio Nobel de Literatura en el año 1998.

La frase.- “Una vez que un país se acostumbra a los mentirosos, se necesitan generaciones para recuperar la verdad” ¡Ah caray! Como que las palabras del escritor estadounidense Gore Vidal, pintan lo que pasa en México.

Condolencias.- Van para los cercanos del sacerdote javeriano Rafael Piras.

La pregunta.- Octavio Romero, como director de PEMEX, dejó un mar de dudas y una larga cadena de familiares en la nómina. Hoy, como director de INFONAVIT pronto le tronará un bombillo ¿Negará Sheinbaum que el señalado no pertenece a MORENA?

Rapidines.- Según revistas especializadas en turismo, el listado de ciudades portuguesas que se presenta, son destinos altamente recomendables.

Albufeira.- Mientras que las autoridades no decidan instaurar el orden ciudadano, desde la elemental convivencia social, bajo el amparo del Bando de Policía y Buen Gobierno, y las autoridades continúen chapaleando en el lodazal de la corrupción, así traigan un millón de policías y militares, jamás van a atenuar la violencia.

Aveiro.- Como parte de la trama para resbalarse la responsabilidad de Taddei y sus pecados, Morena y la Presidente Claudia han decidido crear una comisión de la verdad sobre el seudo fraude electoral del 2006. Obvio, tal comisión costará varios millones de pesos.

Braga.- La ministra Lenia Batres se ha dado a notar dentro de la Suprema Corte de Justicia y no propiamente por sus razonamientos jurídicos profundos, sino por su altanería y resbalones argumentativos. Y pensar, que pronto, será la Presidenta del máximo tribunal de la Federación.

Cascais.- Va un meme que me gustó para compartir: “Basta de corrupción y de políticos que se creen celebridades. Mientras una familia debe hacer malabares para pagar los servicios, comprar alimentos o acceder a una atención médica digna, hay quienes disfrutan de comodidades y privilegios financiados con dinero público. Nuestros impuestos deberían traducirse en mejores hospitales, escuelas, seguridad, infraestructura, oportunidades de trabajo y calidad de vida.”

Coimbra.- Sin duda, tener un partido político es el gran negocio. Por ejemplo, los partidos nuevos, Somos Y Paz, durante el 2027 recibirán como financiamiento público 247 millones de pesos cada uno. Dígame usted ¿Qué negocio medio, en su primer año, genera ventas por tal cantidad y sin riesgo alguno a que no se cumpla el pronóstico de ingreso? Ninguno.

Évora.- En el caso de MORENA, la camarilla que maneja dicho partido, durante el 2027, contará con un financiamiento de 3 mil 604 millones de pesos, más las aportaciones estatales y municipales. Por eso sus líderes comen con manteca.

Faro.- A la incumplida aerolínea Viva Aerobús, la defiende, cual abogada de oficio, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, diciendo, entre otras cosas, que desgraciadamente la compañía no cuenta con la flota suficiente para reemplazos oportunos. La funcionaria se vio como RRPP de la incumplida aerolínea.

Guimarães.- Si la investigadora de fraudes electorales, Claudia Sheinbaum quiere seguir la pista al del 2006, pues que le siga con el del 88, encabezado por Barttlet y de una buena vez, con el de 1910 en favor de Porfirio Díaz.

Lagos.- Higinio Martínez, senador morenista y presidente del Senado, dijo que, en México, la corrupción está tan profunda que para acabarla necesita lavarse no con Vel Rosita, sino con aguarrás. A la distancia, su colega Karina Ruiz le enchuecó la boca, ya que tiene 72 faltas con sueldo completo y de pilón, metió una licencia hasta después del 15 de diciembre, lo cual le dará derecho a recibir aguinaldo más bonos.

Lisboa.- El empresario Roberto Osuna, mejor conocido como El Zeus, ha levantado la mano al interior del PAN, expresando su deseo de ser considerado como candidato a la alcaldía mazatleca. Sin duda, una muy buena opción y de no ser considerada por los panaderos, de plano, estarían desaprovechando una excelente carta.

Madeira.- Si eventualmente El Zeus sale como candidato del PAN a la alcaldía, ya veremos si aguanta al aparato recaudador que seguramente le aventarán a los auditores estatales y federales. Es muy común que lo hagan. A revisar libros.

Oporto.- Dicen que Rocha sigue vivo políticamente, de ser cierto, seguramente querrá asegurar posiciones para los suyos en el proceso electoral 2027. En cuanto a las alcaldías, mínimamente pedirá que Estrella Palacios se lleve la candidatura. Al tiempo.

Ponta Delgada.- No es lo mismo un negro amanecer que amanecer con un negro.

Setúbal.- Entre Terrón y te Entierro adoptaron dos gatos. Terrón cogió el grande y Te Entierro el chiquito.

Sintra.- Y bien decía mi abuelo ¿Para qué tirarle piedras a la fruta sazona, si las maduras caen solas?

Tavira.- Si una gota de semen contiene más vida que una gota de sangre ¿Por qué los vampiros no chupan pollas?

Tomar.- Confesionario. “Hija ¿Has cometido muchos pecados?” “Sí, padre. Ya perdí la cuenta” “¿Y te arrepientes?” “De algunos, sí, pero hay otros, que volvería a cometerlos sin cargo de conciencia”. “¡Ay, hija! Reza 50 Avemarías y el Yo pecador, 100 veces”.

Viana do Castelo.- A una doña del barrio le dicen las nalgas egipcias, porque están viejas, pero la siguen visitando un friego.

Vila Nova de Gaia.- Le pedí a Dios una mujer perfecta y me lo concedió. Hoy, el único equivocado en mi casa, soy yo.

Corte.- “Palos con gusto no duelen”. En esas está doña Claudia en su defensa de doña Lupe.