Portada.- A las corporaciones y grupos voluntarios que intervinieron en auxilio de los afectados por “Norma”.

Efeméride.- El martes 30 de octubre de 1928 nace en Culiacán, Pedro Carreón Enríquez, quien al paso de los años se convirtió en un maestro del teatro guiñol.

La frase.- Damián G. Furfuro: “Hacer lo que es mejor para los intereses de otros no te convierte en una mejor persona, pero sí, en una mejor marioneta.”

Curiosidades.- El maestro Pedro Carreón, con el que tuve la fortuna de convivir, alcanzó fama internacional como creador dentro del teatro Guiñol, y en menor medida, como escenógrafo. Como guiñolero, el maestro Carreón participó en eventos de gran importancia como el Festival Internacional de títeres y marionetas en Zaragoza, España. Pedro siempre contó con el apoyo de su esposa Lolita Gaxiola y Lolita, su hija, quien, desde muy pequeña, se integró al trabajo de Pedro.

La pregunta.- ¿Logrará el Gobierno federal aplicar los recursos necesarios para rehacer la infraestructura de Acapulco en un tiempo razonable?

Rapidines.- Van los títulos de algunos guiones para teatro guiñol.

Comino va a la huelga.- “Otis” hizo quedar mal a los meteorólogos y en un santiamén se convirtió en un poderoso huracán que destrozó al bello Acapulco y a otras comunidades cercanas. Un fenómeno que debe alertar a todos, especialmente a lugares como Mazatlán, que está viviendo un auge inmobiliario sin precedentes, en el cual, se ven edificios que uno no se explica el cómo obtuvieron permiso de las autoridades municipales para ser erigidos.

Cuentos de la luna.- El caos impera en el bello Acapulco. La rapiña se da ante las narices de las autoridades que no hacen nada para detener a los rateros. Ante ello, la gente que se dice de izquierda, justifica la pasividad de las fuerzas del orden, ya que se trata, dicen, de acciones de justicia social. Así le pondremos.

Firuleque de vacaciones.- Por supuesto, los buitres políticos también se hacen presentes en la tragedia acapulqueña, tratando de sacar raja política en favor de sus intereses personales.

Juan sin miedo y la bruja.- Al estilo de aventarse sin paracaídas al precipicio, Samuel García, el todavía Gobernador de Nuevo León, anunció que buscará llevarse la candidatura presidencial por el partido Movimiento Ciudadano. Todo un Juan Sin Miedo al que se lo chupará la bruja.

El canto del maíz.- La única explicación que se le puede encontrar a la pretensión presidencial de Samuel, o la eventual de Marcelo Ebrard, es que el MC ya se arregló con Morena para restarle votos a la hidalguense Xóchitl.

El demonio de la jarra.- Los vientos terroríficos de “Otis” y la estela de escombros que dejó, aplastaron el seguimiento de las notas alrededor de la ejecución de 13 policías en el caliente estado de Guerrero. El múltiple asesinato corrobora el fracaso monumental de la política federal “abrazos no balazos”, de la que se burla el poderío delincuencial.

El príncipe Burrisapo.- En su afán por parecerse hasta en el modito de andar a su jefe político Andrés Manuel, el Gobernador Rocha le ha dado por agredir verbalmente a los trabajadores de la prensa y a todo aquel que se atreva a expresarle posicionamientos contrarios a su discurso, ¡Ah! Y eso que dice que los de la 4T no roban, ni mienten, ni traicionan, está probado que no es cierto.

El sombrero mágico.- “Llegas, vendes y te vas.” Es lo que ordena el Reglamento Municipal a los vendedores de puestos semifijos. Pero es letra que le vale al Oficial Mayor, y por ello, en la Sánchez Taboada, ya se ven changarros fijos.

El zapatero y las brujas.- Comenta el Alcalde mazatleco Edgar González, que el gobierno no puede hacerlo todo, y menos, agrego yo, cuando la mayoría de su grupo de trabajo, que no equipo, se la pasa pensando en los días de quincena y no en cumplir con sus obligaciones.

La bruja piruja.- Desde hace meses, a un costado del edificio de las changueras, sobre la calle Alejandro Quijano, de un registro sanitario brotan pestilentes aguas negras, lo cual, por supuesto, le vale al que cobra como gerente general de Jumapam. Aguas negras sobre las que flota el calificativo de ciudad metrópoli que nos acaban de colgar.

La cachiporra mágica.- Decenas de familias mazatlecas sufrieron, una vez más, las inundaciones de sus hogares. Unos, por haber levantado sus casas invadiendo terrenos bajos; otros más, por haber adquirido inmuebles construidos en zonas inundables bajo la complicidad de las autoridades. Estos últimos, en colectivo, pueden demandar al Ayuntamiento para que pague su culpa.

La manta.- Dicen que el amor es más importante que el dinero. Ayer en el súper, cuando la cajera me dijo cuánto era mi cuenta, intenté pagarle con un abrazo y la muchacha pidió auxilio y fui a parar al bote por intento de agresión sexual.

La ratita presumida.- Plática entre ex pareja. “Hola Luis ¿cómo estás?” “Mal. Ando corto de feria y tengo un montón de deudas. Siento que me faltas tú.” “¿De veras?” “Sí, para completar mi desgracia.”

Miedo al atardecer.- Plática entre beatas. Le confía una de ellas a sus amigas: “Ya no aguanto al sexópata de mi marido. Me exige placer carnal en cada cambio de estación ¿se imaginan? ¡Cuatro veces al año!”

Papá Noel y sus duendes.- ¿Cuál es el colmo de un ciego? Llamarse Casimiro y vivir en la Colonia Buenavista.

Periquillo y el usurero.- “No es por presumirle, camarada, pero por mis venas corre sangre, francesa, alemana, inglesa y española.” “¡Ah caray! Por lo visto, tu mamá era agente viajera, o tal vez... cariñosa.”

Sancho Panza gobernador.- La raza brava del barrio le puso al señor del 14, el jabón neutro ¿Por qué? Porque ya no tiene ningún ingrediente activo.

Una noche de Navidad.- No puedo dejar de mirar tus curvas, pues me llevan por el camino de la tentación.

Corte. – “Un pedo y un enojo, duran poco.” Es lo que afirma el refrán y que lo hace valer el gobernador, quién más tarda en vociferar que en hacerse el arrepentido.