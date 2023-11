Portada.- A los promotores del nacimiento de la nueva orquesta sinfónica y coro infantil, Paseo del Centenario.

Efeméride.- El viernes 13 de noviembre de 1953, en Tepetitán, Macuspana, Tabasco, nace Andrés Manuel López Obrador.

La frase.- Doug Larson: “En vez de darle a un político las llaves de la ciudad, sería mejor idea cambiar las cerraduras.”

Curiosidades.- Andrés Manuel López Obrador se afilió al PRI en el año 1970, dentro del cual, ocupó varios cargos de promoción partidista. Su ruptura con el PRI se empieza a dar a mediados de 1988, cuando se integra a la llamada Corriente Democrática, la cual, se oponía a la candidatura de Carlos Salinas de Gortari. La facción del PRI se desteta del tricolor y conforman el llamado Frente Democrático Nacional, coalición de partidos de izquierda que proponen como candidato presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas y a López Obrador, como aspirante a la gubernatura tabasqueña. Ambos fueron derrotados.

La pregunta.- La tragedia de Acapulco ¿dejará alguna lección a las autoridades de los tres niveles de gobierno y al público en general?

Rapidines.- Nombres de algunos políticos que integraron la Corriente Democrática del PRI, de la cual, posteriormente surgió el PRD y muchos de los “morenistas”.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.- En su afán de venganza por el acto terrorista cometido por el grupo Hamás en territorio dominado por Israel, el gobierno del ministro Netanyahu, no se ha detenido en su contraofensiva, al grado de convertir a su ejército en un grupo criminal de guerra, amenazando la paz mundial.

Porfirio Muñoz Ledo.- No solo el Poder Judicial y los llamados órganos autónomos como el INE, recibieron recortes significativos en sus presupuestos 2024. La inclemente tijera le metió un brutal tijeretazo al Sector Salud, asignándole en números redondos 97 mil millones en lugar de 220 mil millones de pesos del 2023. La salud no cabe en aquello de que primero los pobres.

Ifigenia Martínez.- Una de las virtudes que debe reunir un vocero de una institución es la discreción en su manejo público y salir a dar la cara previa anuencia de su superior jerárquico, lo cual, no es el caso de Gerardo Fernández Noroña, vocero de Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena a la presidencia, ya que le encanta ser protagonista y a la menor provocación, toma el micrófono.

Carlos Tello Macías.- Hasta ahora, en Acapulco nada se ha dicho sobre reclamos judiciales a las autoridades de los distintos niveles de gobierno por obras públicas mal hechas y por las irregularidades observadas en el levantamiento de edificios.

Rodolfo González Guevara.- Los deportistas que nos representaron en los Juegos Panamericanos 2023, consiguieron una gran cosecha de medallas y boletos a la justa olímpica 2024. Lograron vencer, y con creces, un gran escollo de nombre Ana Guevara, la titular de la Comisión Nacional del Deporte, ex atleta de gran prestigio internacional, pero de pésima conducción del organismo rector del deporte nacional.

Ignacio Castillo Mena.- El ministro Arturo Zaldívar decidió salir del closet político para entregarse al movimiento de la 4T, aunque su revelación es un decir, ya que los faldones de su toga, se salían por los bajos de las puertas de su escondite.

Vicente Fuentes Díaz.- El alcalde mazatleco Edgar González, salió a decirnos que ahora sí, está decidido a ponerle un hasta aquí a alcoholeros y transportistas que no respetan horarios de operación, en el caso de los primeros, ni las restricciones en cuanto al volumen de aparatos musicales. Los señalados, junto con los policías e inspectores se voltearon a ver entre sí y soltaron tremenda carcajada.

Armando Labra Manjarrez.- La semana pasada, el puerto estuvo atascado de convencionistas nacionales e internacionales, los cuales, dieron cuenta de una ciudad que presume de modernidad, pero atascada de aguas negras, baches, maleza, basura y desorden público.

Cristóbal Arias Solís.- Me suena a decisión acertada la tomada por Juan Alfonso Mejía, al aceptar anotarse en la lista de aspirantes a la candidatura por una diputación federal, auspiciada por el batidillo político que se anuncia como Frente Amplio por México. Esperemos se le haga.

Roberto Robles Garnica.- La burocracia busca uno y mil pretextos para justificar los puestos que la integran. Es el caso de la UAS, que está obligando a sus jubilados a correr un trámite de supervivencia, a pesar de que dichos trabajadores, firman nómina quincenalmente.

Janitzio Múgica Rodríguez Cabo.- Un recién operado de próstata es atendido por una enfermera chinita, la cual, le dice: “Che lo mamo.” “¡Fabuloso! Magnifica terapia.” “No señol, no entendel. Che lo vamos a coltal.”

César Buenrostro.- Conjeturas de una tóxica. “Acabo de lavar tus camisas y no encontré ningún cabello de mujer.” “¿Y cuál es el problema?” “Creo que me engañas con una calva.”

Francisco Javier Ovando Hernández.- Dicen por ahí que los únicos machos que sí maduran...son los plátanos.

Leonel Durán Solís.- “Amor, tengo que decirte algo.” “Yo también.” “¿Qué te parece si nos lo confesamos al parejo?” “Va. A la cuenta de tres... Uno, dos, tres.” “¡Estoy embarazada!” “¡Soy estéril!”

Samuel Maldonado Bautista.- Una doña les cuenta a sus amigas: “Yo pensaba que “el delicioso” era tomar café con pan y a todo mundo le decía que me echaba dos diarios. No entendía porque me llamaban mentirosa.”

Alfonso Elizarrarás.- Una pareja estaba en la cama y la dama le dice al galán: “Oye, discúlpame, pero te huelen muy mal los pies. Por favor ve a lavártelos.” El tipo obedece y después de un rato, regresa y se acuesta. La dama le dice: “Sigue el mal olor ¿qué hiciste con los calcetines?” “Están en la bolsa de mi pijama.”

Andrés Manuel López Obrador.- El amor es como un pedo, si tienes que forzarlo, probablemente sea caca.

Corte.- Presumir con sombrero ajeno, es lo que cínicamente hace Ana Guevara, al considerar que los triunfos de los atletas se deben a su gestión.