Efeméride.- Sábado 14 de abril de 1990, muere en Los Mochis, Sinaloa, Alfonso Genaro Calderón Velarde.

Curiosidades.- Alfonso Genaro Calderón Velarde, fue Gobernador de Sinaloa en el período 1975-1980. Su vida escolar llegó hasta la primaria. Fue un líder obrero de alcances nacionales. Dentro de las obras destacadas de su gestión gubernamental se puede señalar la creación de DIFOCUR que fue la piedra de toque para el surgimiento del movimiento de bellas artes que hoy es una de las divisas de Sinaloa. La dirección de la institución cultural le fue encargada a su hija, Sandra Calderón Barraza.

La frase.- “Los tres fines que un estadista debe proponerse en el gobierno de su nación, son: seguridad a los que poseen; facilitar el camino a los que traten de adquirir; esperanzas a todos.” Sin discusión lo dicho por el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge.

Condolencias.- Para los amigos Gonzalo Cabanillas Sainz e Iván Melendrez, así como a sus respectivas familias. También, para los deudos de María Teresa Núñez Castro.

La pregunta.- ¿Por qué en los sobreprecios de las compras de Birmex la Presidenta actuó de inmediato, y a la fecha, no lo ha hecho en el tema del contrabando de combustibles? ¿Será que en este último algunos hilos conducen a personajes notables de Morena?

Rapidines.- Alfonso Genaro Calderón, nació en Calabacillas, del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Van los nombres de algunas comunidades de dicho municipio.

Arroyo de los Carneros.- “Mamá, estoy un poquito embarazada.” Literalmente fue el argumento de la Presidenta al incluir al chocolate Bienestar entre las golosinas permitidas. “Cierto que contiene azúcar, pero poquita”, fue lo que alegó la señora Sheinbaum para justificar su decisión.

Bajío Manuel.- El Tribunal Federal Electoral dio su anuencia para que los poderes Ejecutivo y Legislativo intervengan en la promoción del proceso electoral para definir, en una primera etapa, a los nuevos juzgadores federales, decisión contraria a lo que señala la Constitución de que el tema electoral, en cuanto a organización y operación es exclusivo del INE.

Coechi.- En Acapulco las autoridades municipales han decidido retirar de las playas a los acaparadores de espacios con fines lucrativos, como la renta de mobiliario y sombrillas, mientras que aquí, no les molesta que playas como Los Pinitos sirva hasta de bodega para la guarda de carretas, mobiliario y equipo de cocina.

El Cócono.- Las carencias y deficiencias en el IMSS Bienestar reflejan uno más de los fracasos del gobierno en el tema de salud pública. Pero qué importa, el pueblo bueno aguanta vara.

El Frijolar.- La realidad le devuelve los coletazos de los aranceles a Trump, quien, tragándose su orgullo, ha tenido que recular en el caso de productos electrónicos fabricados en China ¡Tómala!

El Tejamanil de Arriba.- Uno de los dengues de López Obrador era agitar un pañuelo blanco para simbolizar el fin de la corrupción, situación que solo se daba en su cabeza. Recuerdo que entregó a Marina el control de las aduanas y la administración de los puertos con la finalidad de acabar con el lodazal del contrabando y nada. Como prueba del fracaso, ahí está el millonario decomiso de combustible que llegaba a Tampico, descubierto por el medio electrónico Código Magenta.

Guisarachi.- En una actitud “trompiana” el gobernador de Puebla amenazó al grupo inmobiliario Proyecta con expropiarles cuatro hectáreas de terreno si no le donan la mitad en un plazo de 30 días. “O copelan o cuello.” ¿A dónde vamos a parar?

La Joyita.- Al clásico estilo de la mediocridad fue inaugurado el puente vehicular de la Colosio, a pesar de que obras periféricas importantes, como lo son los carriles laterales y banquetas están sin concluirse.

La Vainilla.- Rocha logró meterse a la UAS al imponer la elección del rector, vía el voto universal, mediante negociación innombrable con el ganador. La UAS dio un brinco para atrás, cuyas consecuencias, no tardarán en reflejarse. Seguro, Rocha Moya extraña el desorden en el que vivió envuelta la institución bajo su rectorado.

Los Camotes.- Suena ridículo que el pésimo mal estado en el que se encuentra el Parque Ciudades Hermanas se deba a que el Gobierno del Estado no ha entregado la obra al Municipio. Pero en vía de mientras, el gobierno local lo ha convertido en un baldío para la instalación de circos y juegos mecánicos.

Mesa del Fresno.- Estrella Palacios ya marcó historia al convertirse en la primera Alcaldesa electa de Mazatlán. Falta que empiece a plasmar huella con resultados trascendentes de su gestión, aspecto en el cual, va muy lenta.

Mesa de Diorique.- “¿Me podrías decir un piropo que me ayude a salir de la depre?” “¡Claro! La luna está celosa de ti...por lo redonda que te estás poniendo.” Y aquí estoy, en la Cruz Roja, con la boca reventada.

Palos Caídos.- Anuncio cantinero: “Aquí, se sirven las cervezas más frías que los abrazos de suegras.”

Puerto Colorado.- “Amor ¿Vamos al cuarto?” “¿Cuándo aprenderás a ser más romántico?” “¡Ah! ¿Quieres que sea romántico? Va pues, vamos al grano, tú estás cansada del dedo y yo de la mano ¿Lo hacemos?” “Estúpido prosaico.”

Sahuechi.- “Bueno mi niño, ya me voy a trabajar.” “Yo me voy contigo papá.” “No, tú te quedas con tu mamá.” “No papi, me quiero ir contigo, porque cuando tú te vas llega un señor a la casa y siempre le oigo decir: regálame el chiquito y me da miedo de que un día mamá le diga que sí y me lleve.”

Salorore.- Meme del embajador: Muere ciclista después de haber sido arrollado ¡Pues ni modo que antes!

Tejamanil.- Los niños son como los pedos. Uno aguanta a los suyos; los ajenos son insoportables.

Zapori.- “Hola muñeca ¿Qué haces aquí tan sola?” “Pronto lo oleras.”

Corte.- “Poco veneno no mata.” Es la convicción de Claudia y por eso sacó de la comida chatarra al chocolate Bienestar.