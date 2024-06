Portada.- A los ciudadanos que participaron como funcionarios de casillas durante las recientes elecciones.

Efeméride.- En Guadalajara, Jalisco, el martes 10 de junio de 1958, nace Alfredo Adame Von Knoop.

Curiosidades.- El polémico actor y conductor Alfredo Adame, estudió para piloto de aviación comercial y a ello se dedicó por algún tiempo. En el año 2021, fue candidato a diputado propuesto por el efímero partido Redes Sociales Progresistas, logrando menos del uno por ciento de la votación y hasta ahí llegaron sus ganas de entrar a la política partidista.

La frase.- Paul Krugman: “La política determina quién tiene el poder, no quién tiene la verdad.”

La pregunta.- ¿Cuántos de los ganadores en las elecciones clasifican como “desconocido (a)” sin el paraguas de MORENA?

Rapidines.- Títulos de algunas series y películas, en el género dramático, en las que participó Alfredo Adame.

Mi segunda madre (1989).- No todos los mexicanos pudieron participar de la fiesta cívica del 2 de junio. La violencia se los impidió, imponiendo claramente su fuerza sobre el estado de derecho, cuyos garantes, simplemente están pasmados ante los violentos.

Balada por un amor (1990).- La ciudadanía de Santo Domingo Armenta, Oaxaca, eligió como su alcalde, a Yonis Atenógenes Baños y la de Cotija, Michoacán, le reiteraron su confianza a Yolanda Sánchez, pero los señores de la delincuencia organizada no estuvieron de acuerdo y al día siguiente de las elecciones les arrebataron la vida. Solo en México.

Yo no creo en los hombres (1991).- Al mercado financiero no le impresionan los triunfos electorales, sino la certeza jurídica para sus inversiones y la borrachera de poder de los ganadores, no les está enviando dicha señal y en una tronada de dedos, pusieron de rodillas al peso frente al dólar.

De frente al sol (1992).- Siempre he dicho que Andrés Manuel es un campeón del autogol, afirmación que se reafirma en el último tramo de su administración. La reconocida disciplina fiscal de su administración, por ejemplo, este año se fue al carajo, con un enorme déficit fiscal en el presupuesto 2024. Logró la confianza de los inversionistas y el peso se consolidó, pero todo se fue al caño, al anunciar que en septiembre logrará la aprobación de las reformas constitucionales que prácticamente dejará sin contrapesos al poder presidencial.

El salario de la muerte (1993).- Impactante la ascendencia política de Andrés Manuel; su influencia es tal, que la mayoría de los que resultaron beneficiados con una representación popular, sin el emblema de MORENA, resultan unos desconocidos hasta en sus barrios.

Más allá del puente (1994).- Xóchitl nunca pudo deshacerse del lastre que representan el PRI, el PAN, Fox y demás fauna que pululó a su alrededor. Tampoco encontró la fórmula para hacer crecer la expectativa positiva que levantó antes de ser nombrada candidata de la fracasada triada partidista. A continuar chambeando, doña Xóchitl, pero con otros aliados, por favor.

Bajo un mismo rostro (1995).- El Vocal de Organización del Distrito Electoral 1 del INE, dio la metida de pata de su vida, al colocar una de las casillas especiales en la cancha Martiniano Carvajal, la cual, no cuenta con techumbre, comprometiendo la salud de los funcionarios de casilla y la de los votantes, al exponerlos por horas, a los quemantes rayos del sol . A dicho personaje, se le olvidó que justo enfrente de dicha cancha, se encuentra un espacio público cubierto por una velaría.

Retrato de familia (1995).- “Suerte te dé Dios y que el saber nada te importe.” Refrán que le cae como anillo al dedo a la diputada plurinominal Paloma Sánchez, quien ahora, a pesar de haber perdido la elección, será Senadora de primera minoría por Sinaloa; una mazatleca, que de Mazatlán, solo sabe que es el lugar de nacimiento que se cita en su acta de nacimiento ¡A gusto!

Tu y yo (1996).- Con éxito se celebró el día de la música promovido por Cultura y al igual que en sus ediciones anteriores, y a pesar de que son gobierno “morenista”, el citado festival no llega a ninguna colonia popular ¿Y el primero los pobres?

Alguna vez tendremos alas (1997).- Pueblo Bonito se anotó un exitoso evento al servir de sede de la convención de motocicletas Indian, una de las marcas de alta gama de dichos vehículos. Como dato curioso, se cita que Pancho Villa fue propietario de una poderosa Indian.

Reclusorio (1999).- A los perdedores de las elecciones, hay que recordarles que en democracia, se gana y se pierde hasta por un voto.

María Belén (2001).- Después de estar en misa, un tipo regresa a su casa y abraza a su mujer, la carga y baila con ella. Extrañada, la mujer le dice: “Acaso el sermón del cura recomendó que los esposos deben ser cariñosos con sus esposas?” Él le contestó: “No. Dijo que debemos cargar nuestra cruz con júbilo y alegría.” Después de tan atrevida respuesta, el tipo pasó del sanatorio al crematorio.

Las vías del amor (2002).- Suspiraba un maduro caballero: “Me estoy haciendo viejo. El trabajo me da cada día menos placer, y el placer, me da cada día más trabajo”.

Cuando me enamoro (2010).- “Hola pariente ¿cómo va el sobrino?” “El muchacho no está tomando, no fuma, no se desvela y no sale a la calle.” “¿Cayó en las manos de Dios?” “No, cayó en manos de la policía y está preso.”

Dos hogares (2011).- “Las mujeres dicen que soy feo, hasta que ven mi cuenta de banco.” “Y después ¿qué dicen?” “Además de feo, pobre y de remate, ruco.”

La mujer del vendaval(2012).- Ya dejen de criticar a la gente que tiene celulares caros y no son ricos ¿Cuántos de aquí tienen cuernos y no son toros?

La sombra del pasado (2014).- “Compadre, mi esposa lleva ya quince días sin hablarme”. “¿Y cómo le hiciste compadre? Pasa la receta”.

A que no me dejas (2015).- “Si el noviazgo es un sueño, el matrimonio es el despertador”.

Corte.- “De gran subida, gran bajada.” Ruta del Peje, quien ya empezó a destruir todo lo ganado ante los mercados internacionales.