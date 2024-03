Portada.- Al grupo de voluntarios que acudió al llamado de Conselva, Costas y Comunidades que acudió al llamado para limpiar una parte de los ríos Presidio y Baluarte, y de paso, sembrar en las comunidades aledañas, la importancia vital de dichos afluentes.

Efeméride.- En Mazatlán, Sinaloa, el domingo 18 de marzo de 1945, nace José Ángel Pescador Osuna.

Curiosidades.- José Ángel Pescador, conocido en la localidad por su apellido paterno, Pescador, es un profesor normalista que a base de estudio y trabajo, se convirtió en toda una autoridad en el campo académico. Llegó a ocupar la titularidad de la Secretaría de Educación Pública. También fue rector de la Universidad Pedagógica Nacional y la Vicerrectoría de la Universidad Iberoamericana.Igualmente, desempeñó la presidencia municipal de Mazatlán, Diputado Federal y Cónsul de México en Los Ángeles, California, posición que le rindió grandes resultados a los paisanos radicados en tierras californianas.

La frase.- Nelson Mandela: “La educación es el arma más potente que puedes usar para cambiar el mundo.”

La pregunta.- ¿Quién podrá llegar a una conclusión convincente para los dolientes de los 43 de Ayotzinapa? Por lo pronto, López Obrador fracasó en el intento.

Rapidines.- Según la página electrónica “losapellidos.com” el apelativo Pescador, proviene del latín Piscator y se cree que su linaje se ubica en Asturias. Van algunas personas de apellido Pescador.

Alexander Pescador (Pintor).- Tratando de difuminar los impactos de los hechos que han cimbrado al país, así como los señalamientos de que ha sido favorecido por el crimen organizado, el Presidente de la República está tratando de colocar en el centro de la conversación pública la especulación de que hay una trama entre el poder judicial y sus opositores, para anular la elección presidencial.

Augusto Pescador (Escritor).- Sin precisar el cómo o el por qué, el impredecible Trump, declaró que en caso de perder las elecciones por la presidencia de los Estados Unidos, se provocaría un baño de sangre. Así las cosas, con el amigo de Andrés Manuel.

Bianca Pescador (Periodista).- Y mientras que las unidades médicas del Sector Salud Pública pasan las de Caín para atender con eficiencia y eficacia a los pacientes que procuran alivio para sus males, el Presidente de la República anunció que pronto adquirirá 20 aviones para la línea aérea Mexicana, lo que significará una erogación de miles de millones de pesos que bien pudieran utilizarse, por ejemplo, para miles y miles de dosis de medicamentos anticancerígenos.

Blanca Rosa Pescador (Médico).- Más de una centena de amparos promovidos por fabricantes de productos comestibles industrializados en contra de los sellos de advertencia del contenido de los mismos que pueden ser dañinos para la salud, continúan sin resolverse. Se espera que los tribunales les den palo a las perversas intenciones de los envenenadores con licencia, muchos de los cuales, han conseguido etiquetas que hablan de uno o dos sellos, sin razonarlos.

Carlos Pescador (Empresario).- Según investigación de Noroeste, la Fiscalía General de Sinaloa, al servicio del Gobernador, digo, de los gobernados, durante el ejercicio fiscal 2023, creció su gasto operativo de manera significativa en relación al 2022. En números redondos, el año anterior, creció su presupuesto en 77 millones de pesos que de ninguna manera se han visto reflejados en buenos y sólidos resultados para la justicia.

José Alfredo Pescador (Académico).- La desconocida Paloma Sánchez, togada como diputada federal plurinominal por influencias y no por méritos sociales y que no dejó huella en su paso por la Cámara de Diputados, ahora candidata a Senadora, nos sale con el cuento de que luchará para que Sinaloa sea un estado más próspero ¿A quién cree que engaña, jovencita?

José Antonio Pescador (Ejecutivo).- Gente que conoce la operación de JUMAPAM, asegura que por lo menos, tres de las plantas tratadoras que existen en el municipio, se encuentran fuera de servicio y que las que funcionan, lo hacen a la mitad de su capacidad. Los pestilentes hechos en las calles, corroboran tal versión.

José Luis Pescador (Artista Visual).- Lamentable que el voto universal para elección de autoridades universitarias haya llegado a la Universidad Autónoma de Occidente. La estabilidad operacional que la caracterizaba, se fue al carajo con el gusano arlomo que les sembró el Gobernador.

José Mario Pescador (Economista).- De nueva cuenta, “El Químico” se aventó un triple salto mortal en las alturas y sin red, acusando al Gobernador de ladrón, traidor y de zoquete ¡Tómala!

Juan Pescador (Comerciante).- La vaga y el novato. “Te cuento muchacho, que el último novio que tuve se venía en mi espalda.” “¡Qué grosero! Yo me vengo en mi bicicleta.”

Karina Pescador (Abogado).- “Papá ¿cuánto cuesta casarse?” “Hijo mío, no tengo idea ya que después de 39 años de matrimonio, no he acabado de pagar las consecuencias.”

Manuel Pescador (Ejecutivo).- Las mujeres tienen pasión por el cálculo. Dividen su edad entre dos; doblan el precio de sus vestidos; le restan a sus experiencias de cama conyugales, triplican el sueldo de sus maridos y añaden cinco años a la edad de sus amigas.

Mariano Pescador (Pintor).- “Cuando falleció mi mejor amigo, le pedí a Dios que reencarnara para estar con él. A los seis meses, nació mi hijo y se parece a mi mejor amigo ¡Dios existe!”

Octavio Pescador (Académico).- Anuncio clasificado: “Si suegra es una joya, nosotros le vendemos el estuche.” Funeraria El Descanso.

Raúl Pescador (Futbolista).- Melón y Melames se repartieron un edificio. Melón escogió los departamentos de arriba y Melames los de abajo.

Rosa María Pescador (Ejecutiva).- Era tan flaca, pero tan flaca, que en vez de kotex, usaba curitas.

Corte.- “Échele más mezcla maistro.” En esas anda la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en cuento al crecimiento de su improductivo gasto operativo.