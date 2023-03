Portada._ A las jóvenes estudiantes Natalia Quetzalli Martínez González, Samantha Guadalupe Carrasco Tovar y Génesis Ayón Loza, así como su profesora Judith Rebeca González Muñoz por el triunfo académico obtenido en Túnez.

Efeméride._ Xavier Villaurrutia González, nació en Ciudad de México, el viernes 27 de marzo de 1903.

La frase._ Ricardo Flores Magón: “La dictadura de la burguesía o del proletariado es siempre tiranía y la libertad no puede alcanzarse por medio de la tiranía”.

Curiosidades._ Xavier Villaurrutia murió a los 47 años de edad, justo el último día del año 1950. No lo sedujeron las copulinas. Fue parte del grupo de intelectuales llamado Los Contemporáneos, al que pertenecían personajes como Salvador Novo, Gilberto Owen, Carlos Pellicer y Jorge Cuesta, entre otros. Villaurrutia, también dejó huella en el cine, como guionista. Entre otras, se cita la titulada ¡Vámonos con Pancho Villa!

La pregunta_ El Secretario de Gobernación reunió a Rocha y a Cuén. ¿Cómo le asentaría a Rubén esa tacita de humeante chocolate?

Rapidines._ Rescato los títulos de algunos poemas escritos por Xavier Villaurrutia.

Cementerio en la nieve._ El jaleo verbal que se carga Andrés Manuel con el gobierno gringo le ha venido como anillo al dedo para sus intereses políticos. Sin duda, el tabasqueño no deja ninguna recta.

Cuando la tarde._ López Obrador le dice a los gringos que no es cierto que la delincuencia organizada sea factor dominante en muchas zonas del país; que en todas partes hay presencia de las fuerzas del orden. Pues sí, hay presencia, pero al estilo y con el efecto de las patrullas de cartón de la Guardia Nacional, que se encuentran a lo largo de las carreteras de corte federal.

Décimas de nuestro amor._ A sabiendas de que el conflicto del Gobierno del Estado y su troupe legislativa con la U.A.S. puede trascender las fronteras sinaloenses y convertirse en un incalculable mal preámbulo de la jornada electoral que perjudicaría a Morena, el Secretario de Gobernación entró al quite y de momento, impuso orden entre las partes en conflicto.

Décima muerte._ Al igual que en el pasado, el gobierno de Rubén Rocha Moya, seudo portador del mítico estandarte de Primero los pobres, reaccionó después de ahogado el niño, en el caso de las miserables condiciones en las que viven decenas de criaturas, hijos de trabajadores del campo, que trabajan en una plantación en Juan José Ríos ¿Primero los pobres? ¡Hipócritas!

Deseo._ Varios colegios de médicos del país, se oponen al retiro del potente analgésico con base en citrato de fentanilo, el cual, representa un alivio para pacientes que sufren de dolores intensos, realidad que soslayan las autoridades sanitarias federales. Años atrás, retiraron la Pseudoefedrina, para desgracia de los que padecen cuadros asmáticos o de rinitis estacional. Puras de Chuky.

Estancias nocturnas._ El populismo extremo lleva a los de Morena a presentar una iniciativa para que jueces, magistrados y ministros sean designados por elección popular. Serenos, morenos.

Inventar la verdad._ No veo por ningún lado que en el nuevo acuario, cuyas instalaciones son espectaculares, tenga la infraestructura necesaria para generar su propia energía eléctrica, ¿omisión de los desarrolladores o falta de permisos de parte de la Secretaría de Energía vía C.F.E?

Mar._ Dicen los de Morena que sus gobernantes y funcionarios, no roban, no mienten y no engañan ¡Falso! Pues está a punto de terminar un programa del gobierno estatal, bajo el cual, cancelan parcialmente multas de gravámenes vehiculares; sanciones que, en su esencia, son improcedentes, pues no están antecedidas por un requerimiento.

Más que lento._ El cuestionado carril preferencial para camiones sobre Juan Carrasco y Ejército Mexicano, es despreciado por no pocos choferes del autotransporte.

Muerte en el frío._ El subdelegado de Vialidad y Transporte en Mazatlán, se ha echado el trompo a la uña prometiendo que meterá en cintura a los transportistas que a todas horas rundan por las calles del puerto cual ruidosas discotecas. Ya veremos si le hacen caso.

Nocturno de la alcoba._ Las mujeres transgénero (de hombre a mujer) ganan terreno en las competencias deportivas femeniles, en las que llevan ventaja sobre sus competidoras nacidas mujer. Parecen serlo, pero conservan fuerza masculina. Urge que las autoridades deportivas le entren al quite.

Nocturno mar._ Declara el Alcalde mazatleco que bajo su administración se abusa menos de la adjudicación directa, es decir de contrataciones fuera de licitaciones. La declaración de Édgar, me recordó al “Layin” Ramírez, ex Alcalde nayarita, quien confesaba: “Yo robo, pero nomás poquito”.

Nocturno muerto._ Antes, era el cantinero quien me preguntaba: “¿Qué, lo de siempre?” Ahora, es el boticario Alcalá.

Nostalgia de la nieve._ “Amor, dime cosas sucias.” “La casa de tu mamá”. “No seas simple, algo sexi”. “Tu amiga la chichona”. “No pendejo, algo que me guste”. “¡Estar jodiendo!”

Nuestro amor._ “Hola, gordo”. “¿Qué se te ofrece?” “Quiero que sepas que tu nombre sigue apareciendo en mi cuaderno”. “Pues no sé quién seas, pero ya supéralo. Además, ya tengo una relación”. “No le hagas al vivo, soy la del abarrote. Me debes una docena de huevos y tres cocas de litro”.

Paradoja del miedo._ Ya está en la farmacias una nueva medicina que evita el Sida: Nodarculín Forte.

Soneto a la granada._ Una abuelita va sentada en el camión. Junto a la butaca vacía lleva una bolsa. Un joven se encamina a sentarse al lado de ella y la doñita le dice: “Cuidado con los huevos”. “¿Usted lleva huevos en esa bolsa?”, le responde el joven y la anciana le indica: “No joven, llevo agujas”.

Soneto de la esperanza._ No es lo mismo un miembro en la corte que un corte en el miembro.

Volver._ La “güeva” es la madre de todos los vicios. Y como madre, hay que respetarla.

Corte._ “Donde manda capitán no rezonga marinero”. Por esa vía, Cuén y Rocha fueron alineados por don Adán Augusto, reunión en la que Cuén estuvo a gusto.