Portada.- Al grupo Reto por su Coletón Trenzando Alegrías.

Efeméride.- José Virgilio Uribe Robles, nació el martes 26 de mayo de 1896, en la ahora Ciudad de México.

Curiosidades.- Para los mazatlecos, Virgilio Uribe es el nombre de una calle del centro urbano de la ciudad, que corre del Paseo Claussen a la calle José María Canizalez, lo que poco sabemos, es que Uribe fue un cadete naval, quien, a sus 18 años de edad, combatió heroicamente a los norteamericanos que invadieron Veracruz, el martes 21 de abril de 1914, fecha en la que perdió la vida con un balazo en el cráneo.

La frase.- “No niego los derechos de la democracia, pero no me hago ilusiones respecto al uso que se hará de esos derechos mientras escasee la sabiduría y abunde el orgullo.” Así lo dijo el filósofo suizo Henri-Frédéric Amiel y mucha gente de la 4T lo ejemplifica ¿Verdad don Gerardo?

Condolencias.- Tardías, pero con enorme afecto para los deudos de mi amigo Marco Antonio Velarde Iribe. Igual, para la maestra Lupita Veneranda.

La pregunta.- A propósito de los de la CNTE ¿Las protestas públicas que afectan a terceros no tienen límites?

Rapidines.- Nombres de algunos personajes que lucharon junto con Virgilio Uribe en contra de las tropas norteamericanas que invadieron el puerto de Veracruz en 1914.

Alfredo Cañete (Teniente).- El costo por cancelar el aeropuerto de Texcoco, se estima que alcanzó los 465 mil millones de pesos, de los cuales, se quedaron a deber 196 mil millones de pesos, mismos que se terminarán de pagar hasta el 2048. Sería interesante que la Presidenta nos diera un pormenor acerca de los impactos que está teniendo dicha operación en los servicios públicos.

Andrés Montes Cruz (Voluntario).- Pues ahora resulta que los de la elite de la 4T nos salieron de piel delicadita, así lo demostró el Senador Diego, perdón, Gerardo Fernández Noroña, quien logró bajo presión, que un ciudadano que lo increpó en un aeropuerto, le ofreciera una disculpa pública desde el recinto senatorial. Dicen que no son igual que los de antes, pero resultaron peores.

Antonio Fuentes (Voluntario).- Los de la CNTE, que cobran como profesores, continúan con sus paros de labores, argumentado que defienden sus derechos ¿Y los de los escolapios quienes los defienden? Me queda claro que la presidencia, no.

Antonio Gómez Maqueo (Teniente).- Se estima que poco más de 400 mil estudiantes de primaria y secundaria pierden clases por el paro de la CNTE. Es decir, los seudo docentes bajo el acuachamiento de las autoridades, les están violando su derecho a la educación y a la posibilidad de labrarse un mejor futuro ¿Primero los pobres? Ja,ja,ja.

Aurelio Monfort (Policía).- Claudia habla de no reprimir a los vividores amparados por la CNTE, hagan lo que hagan; para ellos, todas las consideraciones y para el ciudadano reprimido por sus acciones, que se lo cargue la fregada; que aguante y se trague los costos del desorden.

Benjamín Gutiérrez Rodríguez (Teniente).- Estamos a pocos días de que se celebren las votaciones para renovar parcialmente al Poder Judicial. Evento que obedece más a una venganza política de su creador, que a una genuina pretensión de cambio.

Carlos Menéndez (Cadete).- Hasta antes de esta primera elección del Poder Judicial, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, eran electos por el Senado a propuesta del Presidente de la República, ambas figuras, con representación popular por mandato del pueblo. Pero pudo más el cobro de facturas políticas que el raciocinio.

Cristóbal Martínez Perea (Voluntario).- Una y mil veces, el Gobernador Rocha Moya ha insistido que el clima de violencia no afecta a la actividad turística. A tal afirmación la propia Presidenta Claudia Sheinbaum le ha dado un mentís, quien la pensó no una, sino hasta tres veces para visitar a Sinaloa, debido a los últimos acontecimientos violentos que se han vivido en el estado.

Fernando Escudero (Centinela).- Y Claudia vino al solar sinaloense a echar a andar otro programa electorero llamado “Salud casa por casa”, mientras que en los centros de atención de salud pública no solo faltan medicinas y materiales de curación, sino también médicos. Puro rollo.

Genaro García (Gendarme).- Desesperanzadoras noticias de opacidad se desprenden del manejo del Ayuntamiento. Uno esperaría que una administración con jóvenes funcionarios a la cabeza, diera resultados claros, pero desgraciadamente no es así.

Jorge Alasio Pérez (Cadete).- Dijo el Gobernador, que su gobierno tiene el control de los penales de Sinaloa. Dentro de las cárceles, se escucharon carcajadas ante lo dicho por Rocha Moya.

José Azueta (Teniente).- ¿Por qué un esqueleto no se atreve a cruzar la Avenida Ejército Mexicano a la hora pico?” “Porque no tiene bolas.”

Manuel Azueta (Comodoro).- “Te cuento que Jimena, la de mi compadre, trabaja en una película erótica.” “¿Jime?” “¿Que si gime? No, pero pega unos gritos de loca.”

Manuel Contreras (Teniente Coronel).- “Te cuento que Jimena, la de mi compadre, trabaja en una película erótica.” “¿Jime?” “¿Qué si gime? No, pero pega unos gritos de loca.”

Modesto Sáenz (Teniente).- Llega el torero a su casa, todo moreteado y el traje de luces hecho trizas. Al verlo, la mujer exclama: “¡Te cogió el toro!” “Solo eso le faltó al desgraciado.”

Rafael Carrión (Capitán).- Abuela: “La mayoría de las personas de tu edad ya están casadas, ¿Por qué tú no?”. Yo: “La mayoría de las personas de tu edad ya están muertas, ¿Por qué tú no?”.

Ricardo Ochoa (Cadete).- En el hospital. “¡Doctor, soy la esposa del accidentado! ¿Cómo está?” “De la cintura para abajo, no tiene ningún rasguño.” “¡Uf! Menos mal ¿Y del resto del cuerpo ¿Qué me cuenta?” “Que no lo han traído.”

Wilebaldo Zavala (Profesor).- ¿Por qué los cigarrillos son buenos para el medio ambiente? Matan gente.

Corte.- “Rezar y esperar.” Esa es la actitud de Claudia ante los desmanes de los de la CNTE; reza y espera que los vándalos por voluntad divina, se pongan en paz.