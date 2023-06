osunahi@hotmail.com

Portada._ A la Escuela Secundaria Técnica 7 Pesquera, por sus 50 años de servicio.

Efeméride. En San Juan del Río, Durango, el 5 de junio de 1878, nace José Doroteo Arango Arámbula, registrado en la historia como Francisco “Pancho” Villa.

La frase._ Pancho Villa: “Nadie hace bien lo que no sabe; por consiguiente, nunca se hará República con gente ignorante”.

Curiosidades._ Pancho Villa es uno de los personajes más controvertidos de la Revolución. Algunos historiadores lo clasifican como un ladrón y asesino sanguinario; en sentido contrario, otros investigadores, lo consideran como un elemento importante dentro del movimiento revolucionario de México. Villa jamás acudió a las aulas escolares, pero le tenía enorme aprecio a la labor docente y afirmaba que la educación, era el único camino para tener un mejor país.

Condolencias._ Van con aprecio para Adrián Luján y familia, así como a la familia Reynoso Uribe.

La pregunta._ Muchos trapos sucios están saliendo de la UAS. ¿Veremos también airear los del acusador?

Rapidines._ Algunos biógrafos de Pancho Villa, le atribuyen relaciones formales hasta con 75 mujeres. Van los nombres de algunas, con las que procreó, por lo menos, un hijo.

Paula Alamillo._ Tal y como lo dijo Pancho Villa, nunca lograremos un mejor país, mientras que en las esferas de gobierno, permanezcan incrustadas, personas cuyo único mérito, fue distinguirse como campañista del partido en el poder o por influencias de los que ejercen gobierno.

María Barraza._ Hoy se cumplen 14 años de la tragedia de la guardería ABC, en la que perdieron la vida decenas de bebés, y otros tantos más, quedaron marcados por el resto de su vida, tanto física como mentalmente. A la fecha, la impunidad envuelve este trágico caso.

María Isabel Campa._ Se da por hecho que este mismo año será aprobada la semana laboral de 40 horas para los trabajadores de la iniciativa privada, y también en espera de turno, se encuentra la propuesta de incrementar los días festivos inhábiles, agregando el 5 de mayo, el 1 y el 2 de noviembre.

Esther Cardona._ Y por si fuera poco, un legislador del Verde, propone que a los trabajadores se les dé, un día de descanso pagado para que lo dediquen a sacarse análisis y estudios clínicos en busca de diagnósticos preventivos. ¡Échenle más carga al costo laboral de las empresas, que al cabo estamos en jauja!

Francisca Carrillo._ El Presidente de la República reconoce que durante su gestión van más de 156 mil muertos de manera dolosa y todo apunta que al final de su gestión andará cerca de las 200 mil cruces. Al respecto argumenta que esto se debe al tiradero que le dejaron sus antecesores. Puede ser, Presidente, pero usted llegó para recomponer el cochinero producto de los errores cometidos por sus antecesores. ¿Qué no?

Manuela Casas._ A lo largo de la historia están registrados costosísimos fracasos de la banca oficial, de los cuales, han surgido cuantiosas fortunas privadas, pero como Andrés Manuel tiene otros datos, insiste en comprar Banamex.

Luz Corral._ El periodista Neto Zepeda, se duele de agresiones y amenazas por parte de funcionarios municipales. Nuestra solidaridad con el popular Neto Zepeda y la exigencia, por supuesto, de respeto a su labor periodística.

Petra Espinoza._ El Secretario de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Torruco, propuso que el parque Ciudades Hermanas se utilice para la realización de festivales musicales y como todo se le concede por parte del gobierno municipal, no dudamos que se le cumplirá el caprichito.

Guadalupe Coss._ Corre el tiempo y ya se cuentan 27 años del trenazo y las promesas de construir un paso a desnivel sobre el cruce de la Santa Rosa, quedaron también en el cargado baúl gubernamental de compromisos incumplidos.

María Hernández._ Un estimado amigo hotelero, con entusiasmo, me dice que no hay que perder de vista a Estrella Palacios, Secretaria de Turismo, como una carta fuerte de Rocha Moya para la presidencia mazatleca. No suena descabellada la tesitura, considerando los méritos de Estrella y la cercanía de su papá con el Gobernador. Anotado.

Librada Peña._ Platicando con un grupo de empresarios, hubo coincidencia en el sentido de que en Mazatlán, se requiere rescatar el orden público, como una de las muchas acciones a realizar para extender la buena racha económica del puerto.

Austreberta Rentería._ Y mientras que el becario que se encuentra al frente de Jumapam cobra religiosa e inmerecidamente sus quincenas, las aguas negras continúan corriendo por las calles mazatlecas.

María Reyes._ “Señor ¿por favor me da unos condones”. “Por supuesto caballero ¿qué talla quiere?” “Pues mi mujer dice que no importa el tamaño”. “Ah, entonces tamaño chico”.

Soledad Seáñez Holguín._ “Comadrita ¿tienes una amiguita que sea vaga, pero vaga, vaga?” “Sí. Tengo una vecina a la que le decimos la 3:59.” “¡Ah caray! ¿Por qué?” Porque basta un minuto para ponerla en cuatro patas”.

Juana Torres._ “María, hoy me portaré como un sol”. “¡Qué romántico!” “Sí María, me iré por la tarde noche y regresaré mañana al amanecer”.

Cristina Vázquez._ “Cariño ¿no se te hace que llevas una falda demasiado corta”. “¿Quieres que hablemos de cosas cortas?” “No cariño, esa falda te queda perfecta”.

Asunción Villaescusa._ “Doctor ¿puedo tomar ibuprofeno con diarrea?” “Mire señor, normalmente se toma con agua, pero si le gusta con diarrea, adelante”.

Guadalupe Balderrama._ “Vecina, no se fijó si mi mujer salió de compras”. “La vi salir vecino, pero por la forma como iba arreglada, se me hace que más bien iba de venta”.

María Arreola._ “Amiga ¿algún hombre te ha despertado las ganas de volver a la soltería?” “¡Por supuesto, mi marido!”

Margarita Núñez._ El noviazgo es un sueño; el matrimonio, el despertar.

Corte._ A López Obrador le encanta la manta fiada, y ahora, quiere ser banquero, mientras que educación, salud y seguridad se encuentran en bancarrota.