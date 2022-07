De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada._ En memoria del maestro Rafael Barrera Fajardo.

Efeméride._ Benito Pablo Juárez García murió el jueves 18 de julio de 1872, en el ejercicio del poder presidencial. Se cumplen 150 años de dicho suceso.

La frase._ Benito Juárez: “Los déspotas aborrecen la luz y la verdad”.

La curiosidad._ Otro personaje que murió un 18 de julio pero de 1908, sábado para ser exacto, es Jaime Nunó, creador de la música de nuestro himno nacional. La letra se la debemos a la inspiración de Francisco González Bocanegra. El himno fue estrenado el sábado 16 de septiembre de 1854, en el entonces llamado Teatro Santa Anna, simiente del actual Palacio de Bellas Artes (Wikipedia).

Condolencias._ A los dolientes del estimado Diego Alonso “Chelito” Angulo. Para los familiares del maestro Rafael Barrera.

La pregunta._ ¿Qué provocó la caída del helicóptero de la Marina con 14 elementos que perdieron la vida? ¿Accidente, complot o proyectil?

Rapidines._ Músicos, poetas y cantantes de apellidos curiosos.

Ai Kago (Cantante)._ A todos aquellos que le achacan al gobierno federal la incontrolable inflación, hay que recordarles que el índice inflacionario trae patas para arriba a la economía mundial, como efecto de la invasión rusa y la pandemia. De hecho, los gringos andan peor que nosotros.

Carlos Obligado (Poeta)._ Y de nueva cuenta la pandemia nos ha venido a dar un enérgico estate quieto con los efectos de dos variantes del Omicron, que están resultando altamente contagiosas. Para fortuna, sin la gravedad de las primeras versiones del incansable bicho.

Concepción Supervía (Cantante)._ Cayó de mi gracia la temible directora del SAT Raquel Buenrostro, con su torpe versión de que fueron los empresarios los que exigieron la presentación de la constancia fiscal ¿De cuál fumó la recaudadora de la nación?

Elvira Sastre (Poeta)._ Las fuerzas de la Marina mexicana en combinación con los grupos de inteligencia gringa, lograron atrapar a Caro Quintero y de inmediato, la suerte o la banda del atrapado, cobró la vida de 14 elementos que participaron en el operativo.

Erick Sermon (Músico)._ Y así como hay recursos para echarle la mano a un pez gordo de la delincuencia organizada, falta ver que el trabajo fino de las fuerzas federales logr atrapar a los que forman el cártel político que tanto daña a la nación.

Irving Koji (Músico)._ De nueva cuenta, la explotación de la necesidad les salió a la perfección tanto al Gobernador Rocha Moya como a los inversionistas de la planta de amoniaco, para arrancar el Sí de las comunidades indígenas a la construcción y operación de dicha fábrica.

José María Facha (Poeta)._ Y los que se la partieron en la campaña de Rocha, se retuercen de coraje al ver que el Gobernador integra a su gabinete a más y más priistas. Nadie sabe para quién trabaja.

José Iglesias de la Casa (Poeta)._ Por un lado, las autoridades municipales incentivan los operativos llamados alcoholímetros para detener a choferes borrachos y por el otro, bajo la complicidad del gobierno estatal, permiten la venta de alcohol hasta altas horas de la madrugada y de hecho, algunos van con servicio 24 horas.

Julio Aumente (Poeta)._ Tiene razón “El Químico” cuando dice que las tres islas están bajo la tutela de las autoridades federales, entre ellas, la chupa quincenas Profepa. Pero lo anterior no lo exime de la obligación de gestionar y exigir la atención y protección de las mismas y de otros espacios federales que se encuentran dentro del municipio.

José Bergamín (Poeta)._ Dicen los que saben que por los alrededores del Palacio Municipal y los pasillos de dicho edificio, corren vientos que marcan elevadas temperaturas; ventoleras que traen atragantado al principal.

Mariano Cívico (Cantante)._ Mucho jolgorio oficial por la creación de nuevos espacios residenciales unifamiliares, pero a los del Ayuntamiento, no se les ocurre exigir que en los proyectos, se contemple una planta de tratamiento de aguas residuales adecuada al número de viviendas, como requisito para otorgar el permiso de construcción.

Miguel Casado (Poeta). _ Y mientras que los vecinos aledaños a la Carlos Canseco reciben alumbrado público en exceso, una gran parte de colonias y asentamientos rurales, inclusive, parte del centro viejo mazatleco se encuentran sumidos en la oscuridad.

Martín Lancelot Barre (Músico)._ Mi esposa y yo, estábamos en la sala. Ella viendo TV y yo jugando con mi celular. Le pedí de favor que me trajera una cerveza del refrigerador, a lo cual me contestó que no; que no quería perderle el hilo a la novela. De repente, el celular de ella que estaba en la cocina, sonó y de inmediato se levantó a checarlo. Era un mensaje mío diciendo: “Ya que estás en la cocina, tráeme una cerveza”. Desperté en el hospital, no sé si fue un palo o un ladrillo.

Miguel Salmón del Real (Músico)._ Me estacioné frente a la puerta de la Coppel y me abordó un tránsito, diciéndome: “Oiga señor, está estacionado donde no debe”. “Oficial, entre usted a la tiendona y pregunte si les debo. Le van a contestar que un chingo”.

Nick Menza (Músico)._ “Vamos a ver Manolo ¿En qué se parece un burro a un televisor?” “Ni idea.” “En que la televisión tiene 29 pulgadas”. “Y el burro?” “Por ahí anda, por ahí anda”.

Ofilio Picón (Canta autor)._ “Y dígame señora ¿por qué solicita el divorcio?” “Por causa maternal, señor juez”. “Explíqueme tal causal, señora”. “Es que mi marido me tiene hasta la madre de enfadada”.

Salomón de la Selva (Poeta)._ Melón y Melames jugaban al segundo imperio mexicano. Melames escogió la corona y Melames el cetro.

Sharon Cuneta (Cantante)._ La mujer sale de la sala de maquillaje y le pregunta al marido “¿Qué te parece?” “Bueno-le contesta el desconsiderado- por lo menos se hizo la lucha”.

Terry Balsamo (Músico)._ “Comadre ¿A qué hijo le costó más trabajo educar?” “Al hijo de mi suegra, comadrita”.

Corte._ El tiempo pasa facturas. Y así pasará en la laguna de Ohuira, condenada a muerte por la manipulación vecinal, alentada por el Gobernador Rocha Moya.