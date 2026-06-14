DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Guillermo Osuna Hi

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Portada. Al maestro Antonio González Guerrero por el legado artístico que le ha dejado al puerto.

Efeméride. En el mero Badiraguato, Sinaloa, el 15 de junio de 1949, bajo el signo zodiacal de Géminis, regido por el planeta Mercurio, nace Rubén Rocha Moya. Curiosidades. Rubén Rocha Moya, académico y político, fue producto de la unión matrimonial de don Ricardo Rocha Cázares y doña Ramona Moya Angulo. A los 24 años de edad, contrajo matrimonio con la señora Socorro Ruiz Castro. Académicamente se formó en Matemáticas, Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Fue Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el período 1993-1997. Wikipedia también agrega que sus apodos son R1 o El Padrino.

La frase. “Existen tres clases de hombre: amantes de la sabiduría, amantes del honor y amantes de la ganancia”. Legada por el filósofo griego Platón y viendo nuestra realidad, la mayoría de los políticos mexicanos caen en la clase de la ganancia.

Hechos de Sinaloa. 15-06-1861 “Apertura de la primera escuela para adultos en Mazatlán.” (Del compendio Efemérides Sinaloenses, del maestro Luis Antonio García Sepúlveda.)

Condolencias. Para los dolientes de Jorge Lyle.

La pregunta. ¿Los colectivos buscadores de los suyos también serán declarados por la Presidenta como enemigos de la patria?

Rapidines. Van los nombres de algunas comisarías de Badiraguato, Sinaloa.

Batequitas. Escuinapa es un doloroso ejemplo de territorio perdido por la soberanía nacional y dominando por las fuerzas de los descarriados. Sumido por los dictados de la violencia en el abandono de los gobiernos estatal y federal, así se encuentra la cuna de El Güilo mentiras. Batopito. Con todo y la defensa a ultranza de la soberanía desplegada por doña Claudia, la FIFA vino e impuso su ley sobre los derechos de algunos mexicanos y no sólo eso, los jerarcas del futbol mundial se llevarán sus ingresos libres de polvo y paja, tal y como si México fuera un paraíso fiscal. Bueno, aunque lo es, para algunos pesados de la política cobijados en la bandera guinda.

Huixiopa. Ni en sueños, el pueblo bueno pudo tener acceso al Estadio Azteca a presenciar los juegos del Mundial, por el alto costo de los boletos de entrada. Aquí no valió aquello de primero los pobres.

El Potrero de Bejarano. Se intensifican las versiones de visas canceladas a funcionarios y representantes populares que cobran bajo la bandera de la 4T. Los señalados tratan de desvirtuar los señalamientos mostrando físicamente sus visas. Pero ninguno se atreve a fincar el desmentido tratando de cruzar la frontera gringa.

El Varejonal. Por cierto, a propósito de las presuntas cancelaciones de visas, a doña Claudia le enfada que se divulguen los nombres de los supuestos afectados, pero eso sí, ella no se detiene a dar nombres y datos confidenciales de la gente que repugna.

La Apoma. En las elecciones de Coahuila, el recién renovado PAN quedó reducido a un cero a la izquierda y por lo que se ve, para el 2027, va por el mismo camino. Bueno, ni en Sinaloa con tan malos gobiernos de Morena los azules tienen chance de figurar.

La Pitahayita. Por primera vez, la persona titular de la Presidencia de la República, en este caso, Claudia de Tarriba, no asistió a la inauguración de la Copa del Mundo siendo sede nuestro País. No quiso exponerse al juicio de la multitud.

La Tuna. Y como los vacíos siempre hay quien los ocupe, el que figuró en el juego de apertura fue el abonero Ricardo Salinas Pliego, quien arrancó algunas porras y vivas del público asistente, aderezadas también por sonoras mentadas de madre.

Otatillos. Rosa Isela Rodríguez dijo que se dedicará a investigar quién o quiénes financiaron el viaje de las madres buscadoras que se manifestaron durante la inauguración del Mundial. Ahora resulta que los grupos de mujeres y hombres que se desviven por encontrar a los suyos son sospechosos de grillar en contra de la 4T. ¡Gobierno miserable!

San Antonio de la Palma. A estas alturas de la IA es para que en Mazatlán estuviéramos viendo un proyecto de un depósito procesador de basura y no de un nuevo tiradero justo en la trayectoria que lleva el crecimiento de la cabecera municipal. Claro, no es lo mismo implementar una tarde de intercambio de estampitas futboleras que empujar la modernidad en la recepción y procesamiento de basura.

San José del Llano. La sesuda frase “AMAMOS MAZATLÁN” ya es una marca registrada. Tal expresión es interpretada por la raza, como: ¡Che que te quiero, Mazatlán!

Sitio de Abajo. Chica en ruego ante un altar, rezando por encontrar un buen hombre: “San Timoteo, que no sea feo. San Clemente, que sea inteligente. San Pascual, que no sea animal. Santa Dominga, que tenga grande la pinga”. Una servidora parroquial que estaba a su lado cayó de azote al escuchar la última invocación.

Sitio de Enmedio. “En este verano mi mente dice Cancún; mi mente piensa en Los Cabos. Mi cartera dice: échate agua con la manguera”.

San Nicolás del Sitio. “Papá, ¿me ayudas con mi tarea?”. “Dime, hijo”. “¿Qué es patentar?”. “Va. ¿Te has fijado en la vecina cuando sale en microfalda?”. “Sí.” “Pues lo hace patentar a tu padre”.

Soyatita. “Señor, permítame felicitarlo. Su esposa está embarazada”. “¡No puede ser! Yo soy muy cuidadoso, doctor”. “Mire, en este tema del embarazo es como el manejar. Usted puede ser muy precavido, pero los otros no”.

Surutato. “Feliciano, ahora que nazca tu niño no se te ocurra ponerle tu nombre”. “Ya tengo resuelto el tema, le llamaremos Próculo”.

Tameapa. “Dios, para ti, ¿cuánto tiempo son mil años?”. “Un segundo”. “¿Y un millón de pesos?”. “Un centavo”. “¿Me regalas un centavo?”. “Sí, aguántame un segundo”.

Tegoripa. Todo hombre necesita una mujer hermosa, una mujer inteligente, una mujer hacendosa, una mujer ardiente. Es decir, todo hombre necesita cuatro mujeres...

Corte. “Ve moros con tranchete”. Con tantos fierros en la lumbre, a doña Claudia le está ganando la paranoia.