Portada.- Al grupo de salvavidas municipales, quienes en estos últimos días, han rescatado a decenas de personas.

Efeméride.- 8 de abril de 1931, fallece el maestro Epitacio Osuna, quien se distinguió por su labor docente en el Colegio Civil Rosales, cuna de la UAS.

Curiosidades.- Epitacio Osuna, nació en San Ignacio, Sinaloa, fue maestro, militar y político. En el campo docente se distinguió por su sabiduría en la materia de matemáticas. Forma parte de la galería de personajes distinguidos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La frase.- Clarence Darrow: “Cuando era niño me dijeron que cualquiera podía ser Presidente; estoy comenzando a creerlo.”

Condolencias.- A los deudos de Jesús “Chiquis” Heredia Lizárraga.

La pregunta.- Después de tantos políticos asesinados ¿Continuará el Presidente afirmando que vivimos en sana paz?

Rapidines.- Van los nombres de algunas comunidades del municipio de San Ignacio, Sinaloa.

Acatitán.- Creo que estamos muy lejos de ver que se realice un cateo en el domicilio de un Presidente de la República, como acaba de suceder en Perú, con el practicado en la residencia de la Presidente del Perú, Dina Boluarte, justificado por sospechas de corrupción de la mandataria. Ni en sueños.

Ajoya.- Por dos vías corren las campañas electorales del presente año. Por un lado, las de los partidos políticos y por el otro, las ejecutadas por la delincuencia organizada, la cual, en el ejercicio de su poderío, mata a los aspirantes que les estorban. Dolorosa realidad para el futuro del país.

Barras de Piaxtla.- Claudia, ya habla de crear un organismo que combata y delate la corrupción dentro del gobierno. Como quién dice, reconoce que su jefe no pudo con el paquete de limpiar el lodo dentro del gobierno. “Ño que ño”.

Cabazán.- Y mientras que Claudia Sheinbaum continúa mostrándose ante el electorado con propósitos diversos a realizar como mandataria de la República, Xóchitl continúa aferrada al discurso del miedo. Por ese camino, no llegará muy lejos.

Camino Real de Piaxtla.- Pues resulta que la defensora y estudiosa del medio ambiente, Claudia Sheinbaum, es socia de una fábrica de lubricantes, que arroja anualmente un promedio de 25 mil toneladas de dióxido de carbono y 438 mil litros de aguas duras. Pues no qué muy preocupada por el cuidado ambiental.

Coyotitán.- La prohibición del cobro de comisiones por uso de tarjetas bancarias por parte de los comercios o prestadores de servicios, fue elevada a rango de ley, con el propósito de ponerle un alto a los que cometen dichos abusos. Esperemos que no quede en letra muerta el nuevo ordenamiento.

Dimas.- Y “El Químico” retorna a la arena política, ahora como candidato a diputado federal bajo las banderas PT, a pesar de la carga de juicios penales en su contra, los cuales, palidecen ante las acusaciones de abuso sexual que se le señalan a Enrique Inzunza, candidato a Senador por MORENA. No hay fijón.

Duranguito.- El titular de la SEDATU, Román Meyer, quien se supone es experto en urbanismo, soltó la idea de convertir a la Casa del Marino en una plaza de la banda, propósito aventurero que choca con la realidad del entorno de dicho sitio, el cual, ni tan siquiera tiene opciones de estacionamiento para las decenas de eventuales asistentes. Por eso estamos como estamos.

Ixpalino.- El caso del incendio de una torre en construcción por los rumbos de Playa Cerritos puso en evidencia la falta de equipo de los apagafuegos para hacerle frente a un evento que se dé en un edificio de más de nueve niveles. Los desarrolladores alegan que sus levantamientos cuentan con sistemas anti-incendios, pero lo que no dicen, es que no dotan a sus edificaciones con depósitos de agua suficientes para el caso.

El Limón de los Peraza.- A la fecha, Estrella Palacios, candidata a la alcaldía por MORENA, se ha mostrado pasiva en cuanto a labores promocionales. Tal vez ella y sus asesores, están convencidos de que, con la pura marca partidista, ya tienen asegurado el triunfo. Sueña dulce nena.

El Platanar.- Memo Romero, como candidato a la Presidencia Municipal, la armó en grande en su primera presentación ya togado con ese carácter. Vamos a ver si aguanta el alud de golpes y lodo que le soltarán desde el gobierno federal y estatal.

Las Lomas del pedregal.- La suspensión de clases para que la chiquillada admire el eclipse, fue una decisión de alto riesgo, ya que los párvulos no miden riesgos y en un descuido, llevados por su natural curiosidad, le echan un ojito al fenómeno sin la protección debida.

Lo de Ponce.- “De unos años para acá, ya no como carne, no tomo leche, no como frituras.” “¿Eres vegano?” “No, soy pensionado del Seguro .”

Los Humayes.- “Tenga una amiga a la que le dicen la capa de ozono.” “¿La capa de ozono?” “Sí, porque cada día que pasa tiene el hoyo más grande.”

Piaxtla de abajo.- Va un tipo por una carretera y encuentra a un amigo llorando. Se para, se baja y le pregunta: “¿Qué te pasó?” “Mira”, señalándole el vehículo hecho añicos. “Eso no importa, estás con vida.” “Mira dentro del auto.” “¡Ah caray! Pero no importa, te consigues otra novia.” “Fíjate bien y mira lo que tiene en su boca y verás porque lloro.”

Piaxtla de arriba.- “Camarada ¿Es cierto que tu mujer te pega?” “¿Qué tiene de malo? Si me pegaba mi mamá que solo me dio seno y ahora ¿Por qué no mi mujer?”

San Agustín.- Durante estas vacaciones, nunca pensé que conocería tantos lugares hermosos. Gracias amigos, por compartir sus fotografías.

San Juan.- “Diosito, si quieres que salga con mis amigos al antro el próximo fin de semana, solo mándame una señal... No sé, por ejemplo, tapa el sol con la luna este lunes o algo así, que yo sepa que es una aprobación divina:2

San Javier.- ¿Cuál es el colmo de un carpintero? Pasarse todo el día clavando y ser impotente.

Corte.- “A qué le tiras cuando sueñas, mexicano.” Aplicable a los candidatos que saben que su participación electoral es meramente presencial.