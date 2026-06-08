DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al cronista deportivo, José Ramón Flores Delgado, por su brillante trayectoria radiofónica.

Efeméride.- En Guasave, Sinaloa, el domingo 8 de junio de 1952, ve la luz primera Heriberto Soberanes Lugo.

Curiosidades.- El reconocido concertista de guitarra clásica, Heriberto Soberanes Lugo, es hijo del señor Heriberto Soberanes Ahumada y de la señora Trinidad Lugo Báez. Don Heriberto, contribuyó en la formación musical de su talentoso hijo, hoy por hoy, toda una figura nacional como ejecutante de la guitarra clásica. Heriberto, trabaja para la escuela de música de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La frase.- “Todo aquel que esté dispuesto a combatir la corrupción, debe de estar dispuesto a hacerlo de lleno hasta el final. No existen atajos.” De la nigeriana Oby Ezekwesili aplicable a los esfuerzos a medias del movimiento de la 4T.

Hechos de Sinaloa.- 8-06-1909 “Funeral del General Francico Cañedo...Tras su velación el cuerpo fue conducido al Palacio de Gobierno en una carroza negra de tracción animal...El gobernante fue introducido al Salón Rojo en donde fue objeto de honores propios a su investidura...” (Del compendio Efemérides Sinaloenses, del maestro Luis Antonio García Sepúlveda).

Condolencias.- Para los dolientes de Raúl Jiménez. Con enorme afecto a los familiares de la periodista y amiga Nelly Rejón Ortiz.

La pregunta.- El balón del juego está en la cancha de la CNTE y se desplazan a sus anchas ¿Cuántas centenas de millones costará su retiro?

Rapidines.- Listado de concertistas mexicanos de guitarra clásica.

Alberto Medina (CDMX).- Los ideólogos de doña Claudia, felices con el discurso político que brindó en la celebración de su éxito electoral y entre otras cosas, acusó a la derecha radical estadounidense y mexicana de buscar el descarrilamiento de la 4T. Poco faltó para que dijera que Cortés está aliado con sus mal querientes.

Alfonso Moreno (Aguascalientes).- Sin lugar a dudas, el Presidente Trump es la imagen viva de la derecha radical estadounidense ¡Ah! Pero él, dijo Claudia, nada tiene que ver con las presiones diplomáticas para que entregue a los presuntos narcos políticos.

Cecilio Perera (Yucatán).- Millones de pesos dilapidados en llenar las plazas para celebrar el segundo año del triunfo electoral de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mal gasto que, ante las necesidades ingentes del sistema de salud, representan un abusivo desprecio hacia los que procuran alivio en las clínicas y hospitales públicos.

Cristóbal López (CDMX).- El Palacio Nacional legado por Hernán Cortés y hoy residencia de su malqueriente Claudia Sheinbaum es, sin duda, una joya arquitectónica que no podrán disfrutar a plenitud los turistas que lleguen con motivo del Mundial de Futbol.

Daniel Camero (Sinaloa).- La Presidenta Sheinbaum asegura que en los gobiernos de MORENA no tiene cabida la corrupción. En respuesta, en todas las oficinas gubernamentales del país se escuchó un burlón: ¡Oila! ¡Ja, ja, ja!

Ernesto Hernández (Veracruz). - Difícil será para el Gobierno Federal proyectar durante el Mundial de Futbol la imagen de una nación que goza de paz social en la que sus habitantes y los distintos sectores económicos están contento con el gobierno. Simplemente verán la cruda realidad de lo que somos; un país que raya en el subdesarrollo.

Gerardo Tamez (Naturalizado).- Y el humanismo mexicano no alcanzó para proteger al pueblo bueno de los abusivos cobros que está imponiendo la CFE a los consumidores, llegando, en no pocos casos, a la irracionalidad.

Gonzalo Salazar (CDMX).- Tere Guerra y la consejera jurídica de la Presidencia de la República, aseguran que la crisis económica que atraviesa Sinaloa es puro cuento cargado de mala leche por los opositores de la 4T magnificado por los medios de comunicación al servicio de la derecha. ¡Qué poca, pero qué poca la de estas dos doñas!

Juan Carlos Laguna (CDMX).- Ganan más de 100 mil pesos mensuales; semanalmente reciben vales por varias decenas de litros de gasolina; se les paga el servicio de celular y mensualmente reciben un sobre amarillo llenito de efectivo y ahora, hasta les pagamos el estacionamiento ¡Ya ni chingan los regidores!

Juan Helguera (CDMX).- Sin lugar a dudas, la protesta social no justifica el vandalismo, tal y como sucedió la semana pasada, con agresiones a las letras de identificación del puerto y el monumento a la familia. Algunos dicen que se valen los destrozos, pero no ponen a la orden de los manifestantes las fachadas de sus casas.

Martín Madrigal (Coahuila).- Me ha tocado ver que algunos que exponen sus inconformidades sociales en las redes, piden el retiro del turismo. Poca visión la de los que así se manifiestan, ya que la actividad turística es el motor de la economía local.

Miguel Alcázar (CDMX).- “Ausonio ¿Sabes cómo le dicen a tu pipirrin?” “No lo sé, Quiteria.” “Le dicen la vida.” “¿Por duro?” “No, viejo. Por corto.”

Marco Antonio Anguiano (CDMX).- “Papá ¿Cuándo supiste que mamá era la indicada?” “Cuando quedó embarazada y tu abuelo me alcanzó en el aeropuerto con tremenda escopeta en la mano.”

Manuel Tanamachi (Sinaloa).- “Doctor ¿Cómo sigue el niño que se tragó las monedas?” Sin cambio, sin cambio.”

Pablo Garibay (CDMX).- A una mujer se le enamora haciéndola reír, pero si le arrancas la sonrisa al verte desnudo, dirigiendo su mirada por lo bajo, no es buena señal.

Pedro Soto (Nuevo León).- Escuchado a una chava: “Cuando era talla 5 nunca lo valoré. Ahora que soy talla T, de tinaco, se me escapa un suspiro y una lágrima.”

Roberto Limón (CDMX).- Dijo Shakespeare:” Reír de sus propios errores puede prolongar la vida.” Contestó su esposa: “Reír de los errores de su mujer, puede acortar inmediatamente su vida.”

Víctor Hugo Castillo (Chihuahua).- “Vieja ¿Cómo le dicen a la niña que puede leer letras pequeñitas?” “No sé, viejo.” “Le dicen Lupita.”

Corte.– “El miedo no anda en burro.” Lo vimos con Claudia, cuando dijo que Trump no forma parte de la ultraderecha gringa malqueriente de México.