Portada.- El Hogar de Niños Centro la Misión A.C.

Efeméride.- En la Perla tapatía, el 25 de agosto de 1830, ve la primera luz Ignacio Luis Vallarta Ogazón.

La frase.- “Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.” Así lo dijo el filósofo griego Sócrates; palabras que deberían tatuarse los nuevos juzgadores.

Curiosidades.- Fue un destacado político y estudioso del derecho, en cuya hoja de vida se lee que fue diputado, gobernador de Jalisco, secretario de gobernación en el gobierno de Benito Juárez; también secretario de relaciones públicas con Porfirio Diaz y magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, titularidad a la que llegó no por voto popular reflejado en acordeones inductores. Legó bibliografía sobre el derecho de amparo y otras obras de gran valía para los estudiosos de la materia jurídica.

La pregunta.- En una eventual demanda de los jubilados de la UAS en defensa de su pensión ¿los nuevos juzgadores del pueblo respetarían el principio de la no retroactividad?

Rapidines.- Van los nombres de los primeros ministros de la Corte (MF) y los miembros de la última Corte.

Joaquín Lebrija (MF).- Para el nuevo presidente de la Corte, Héctor Aguilar, la elección judicial fue un proceso impecable sin ninguna asidera para que pueda ser anulado. Y claro, mientras presume ser indígena, desde la ventanilla de su lujosa camioneta blindada, se dice orgulloso luchador en contra de la corrupción ¡Oilo!

José Ignacio Espinosa (MF).- Sheinbaum propuso y la Cámara de Senadores aprobó el nombramiento de Genaro Lozano como embajador de México en Italia. Lozano luce un bagaje académico impresionante, pero también, es un orgulloso homosexual, quien no se mide para pedir que se promueva entre los adolescentes el sexo anal.

José María Fagoaga (MF).- En sus mensajes institucionales, el gobierno federal nos dice que la salud es un derecho no un privilegio. Cierto, pero la realidad nos dice, que en nuestro país el acceso a la salud, sí es un privilegio, para los que pueden pagar servicios privados. Ya que las instituciones públicas de salud, viven en la pobreza extrema.

Juan Bautista Eyzaguirre (MF).- Según María Luisa Alcalde, la dirigente de MORENA, donde gobierna su partido no debe haber baches, ni problemas de drenaje y debe existir un eficiente sistema de alumbrado público ¡Qué alta le puso la vara al Gobierno de Mazatlán!

Juan José Flores Alatorre (MF).- El explosivo Gerardo Fernández Noroña alabó a Bartlett, diciéndole que es un patriota ejemplar y que nada tuvo que ver en el fraude electoral de 1988, con el que ayudó a Salinas de Gortari a ganar la Presidencia de la República. Poco faltó para que Fernández Noroña declarara a Barttlet como héroe nacional.

Manuel Cordero y Aguilar (MF).- Apuntan diversas notas que el Tren Maya, durante el primer semestre del 2025, que operativamente, estuvo perdiendo poco más de 12 millones de pesos diarios, dineros por los que clama el Sector Salud. Sin duda, uno de los “fobaproas” dejado por López Obrador.

Miguel Domínguez (MF).- Y la estridente senadora Lily Téllez, siempre en la búsqueda de la nota, solo eso, fue a los dominios de Trump a pedirle al reyezuelo, una intervención armada en nuestro país para combatir a la delincuencia organizada. Malita se vio la sonorense y justamente, por gente como ella, la oposición no tiene rumbo.

Tomás Vargas (MF).- Vaya cuesta arriba que nos espera a los jubilados de la UAS, con la intentona del gobierno de querernos mochar el monto de nuestra pensión. La eventual defensa jurídica que hagamos tendrá la contra de que los tribunales, estarán abiertamente, en favor de las decisiones del gobierno.

Alberto Gelacio Pérez Dayan. - En el programa de Estrella Palacios, “Mazatlán te quiero limpio”, no se contempla retirar la acumulación de algas en la zona del embarcadero de Playa Norte; tampoco en las acciones de la Administradora de Playas, comandada por Ángel García.

Alfredo Gutiérrez Ortiz. – Y mientras que la mierda brota de las alcantarillas y corre por las calles mazatlecas, el Gobierno Municipal y los del negocio inmobiliario celebran que en el puerto se abra la posibilidad de levantar megatorres. Terrible.

Ana Margarita Ríos Farjat.- Sería conveniente que la Alcaldesa Palacios Domínguez o el Secretario de Seguridad Pública Municipal, nos dijeran el por qué policías municipales en labores de vigilancia ordinaria, se presentan con pasamontañas y en el extremo, hasta con lentes oscuros.

Javier Laynez Potisek.- “Vieja ¿Qué vas a hacer el día que yo me muera?” “¡Cocido de cola de res! Pues como al señor no le gusta, tengo meses que no lo pruebo.”

Jorge Mario Pardo Rebolledo.- “¿Cómo se llaman los organismos que viven a costillas de otros?” “Parásitos.” “¿Y por qué en la respuesta escrita pusiste políticos?”

Juan Luis González Alcántara Carranca.- “Amor, en serio ¿Me veo gordita?” “Gordita se me pone cuando te veo.”

Lenia Batres Guadarrama.- “Bienvenido a McDonald´s ¿Qué va a llevar?” “Me da una hamburguesa a la huérfana.” “¿Cómo es eso?” “Sin papas.”

Loretta Ortiz Ahlf.- A un ordeñador se le ocurre meter su “dese” en una máquina ordeñadora de vacas. La pone a funcionar y el hombre encantado. Se va una, dos, tres, cuatro y cuando ya está a punto de desfallecer, trata de parar la máquina y no puede. Habla al servicio técnico, les explica el problema y le dicen: “No se preocupe, se para sola cuando succiona 25 litros.”

Norma Lucía Piña Hernández.- Melón y Melames pusieron negocios, Melón se hizo pobre y Melames bien rico.

Yasmin Esquivel Mossa.- Envío de una amiga: “Si después de hacer el amor, el tipo no te besa, no te abraza y no te dice que te quiere ¡Cóbrale!”

Corte.- “Quién con veneno se cría, el veneno lo engorda.” Al pelo le cae al nuevo Presidente de la Suprema Corte de Justicia, al negar que no hubo corrupción en su elección.