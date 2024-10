Portada.- A doña Esperanza Kasuga, por su reciente reconocimiento nacional Trayectoria de la mujer industrial, otorgado por CANACINTRA.

Efeméride.- Martes 7 de octubre de 1913, por órdenes de Victoriano Huerta, fue asesinado el Senador Belisario Domínguez Palencia.

Curiosidades.- Belisario Domínguez, médico y político, fue un férreo enemigo de Victoriano Huerta. Su grandeza fue reconocida por la historia, de tal suerte, que en el año 1953, se instituyó el Premio Belisario Domínguez, otorgado por el Senado de la República a ciudadanos distinguidos que le han aportado honor a la Patria. Hoy, la calidad de la mayoría de los senadores, le causarían vergüenza y asco a tan preclaro chiapaneco.

La frase.- “Si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde, la Patria estaría salvada.” Continúa vigente lo dicho por Belisario Domínguez.

Condolencias.- Para los deudos de Miguel Loaiza.

La pregunta.- ¿Acaso también García Harfuch le dirá a Rocha que Culiacán no es tema por no estar clasificado como ciudad peligrosa?

Rapidines.- Delicias culinarias de Comitán de Domínguez, Chiapas.

Atol agrio.- Justo el día de su fallecimiento y sin saberlo, escribí algunas líneas sobre doña Ifigenia Martínez, una académica que destacó en la vida política de nuestro país y a la que le tocó el honor de colocar la banda presidencial a la Presidenta de México. Todo un ejemplo de vida, doña Ifigenia. Descanse en paz.

Atol de granillo.- Insiste doña Claudia en el tema de conseguir el perdón por parte del Gobierno español por los abusos cometidos por los conquistadores que derrotaron al reino azteca.

Agua de temperante.- Para que haya piso parejo en el tema del infértil perdón exigido a la monarquía española, pues la científica debería agregar la declaratoria de traicionero de su raza a Xicoténcatl, quien, con su numeroso ejército de tlaxcaltecas, fue pieza clave para que los íberos consumaran la conquista del ahora México y a pesar de ello, se le sigue honrando.

Butifarra.- Y ya entrados con la científica, muy a su estilo, fríamente nos dijo que Culiacán no está entre las ciudades más peligrosas de México y que por lo tanto, junto sus colaboradores, realizará un balance de lo que está sucediendo. Como que continuará con la línea de todo bien, mientras que la lumbre se aviva.

Caldo de chuti.- El criticado aeropuerto Felipe Ángeles, conocido como AIFA, “Chaifa” para sus detractores, fue declarado por el Premio Versalles, reconocimiento internacional de arquitectura, como uno de los seis más hermosos del mundo. La nota la recibieron sus detractores como patada de mula en los tanates. Esperemos que el sonado aeropuerto, en corto tiempo, deje de ser carga para el erario federal.

Chinculuaj.- Y la fuerza de los descarriados continúa manteniéndonos en jaque a pesar de los miles de milicianos y policías estatales y municipales, que se supone, están luchando por reestablecer el orden social. Hay que reconocer que los del bando violento son mucho más estratégicos que los del Gobierno.

Chingulguajes.- Mal hacen las autoridades universitarias en recurrir al paro de labores ante el indudable acoso del Gobierno estatal, al que no le importa abrir un frente de conflicto más, en medio de la violencia que nos atosiga. Al final del día, los paganos somos todos y en este caso, los estudiantes que confiaron en nuestra universidad.

Chimbo.- Se habla de un posible desarme de la Policía Municipal mazatleca, por parte del Ejército. Esperemos que no cometan la torpeza de hacerlo de un jalón y retirar a toda la corporación de la vigilancia de las calles.

Chamorro comiteco.- Bien por el alcalde Edgar González, con su visita al bonito poblado de El Quelite, iniciativa que debió tomar el encargado del despacho de la Secretaría de Turismo. Ojalá que el primer edil municipal decidiera trasladar alguna de las pocas juntas de Cabildo que le quedan, a los poblados de La Noria y El Quelite, comunidades líderes del turismo rural.

Dulce de chilacayote.- Verde como chilacayote se ve la comisión de entrega-recepción designada por la Alcaldesa electa, Estrella Palacios.

Hueso comiteco.- Ayer domingo, Cobaes realizó su tradicional carrera pedestre Píntate de Verde, la cual, también se ha caracterizado por el basural contaminante que deja y que parte del mismo, se va hacia el mar.

Lengua en azafrán.- La venta de cerveza en Mazatlán está tan suelta, que no sería extraño que en poco tiempo, veamos a comerciantes ambulantes vender raspados con el sabroso líquido.

Molotito comiteco.- “Mamá, mañana tengo examen de geografía ¿Dónde se encuentra Portugal?” “A un lado de España.” “¿Y las Bermudas?” “Muchacho distraído ¡en el mismo cajón de siempre!”

Olla podrida.- No sé a qué se refiere una chava cuando le cuenta a su amiga: “No es que no sepa moverse, lo que pasa es que se le sale.” No tengo idea de qué hablaban, tal vez ustedes sí.

Palmito en escabeche.- Tilín, el chico más feo del pueblo, le pidió a la reina de las fiestas patronales que le concediera una bailada. La chica le respondió: “Discúlpame no bailo con seres equivocados de planeta.”

Pan compuesto.- “Amiguita ¿es cierto que tu vecina es atea.” “No creo, pues por lo menos tres veces a la semana la escucho gritar desesperada: ¡Dios mío, más, más!”

Patashete.- Una vecina me pidió que le ayudara con algunos movimientos en su departamento, lo cual, hice con mucho gusto. Al final de la jornada me externó su agradecimiento, agregando que le gustaría casarse conmigo. Yo me dije: “Pero qué piensa esta mujer. Primero me agradece el favor y luego me amenaza con echarme a perder mi vida de soltero. No se vale.”

Patzitos de momón.- Ella siempre pedía un hombre que la amase...Y se le cumplió. Se casó con un panadero.

Tamal de pitaul.- Chupar antes de meterlo...facilita la entrada del hilo en el ojo de la aguja.

Corte.- “Mal de muchos, consuelo de tontos.” En ese tenor fue lo expresado por la Presidenta al decirnos que Culiacán no es tema en el aspecto de violencia.