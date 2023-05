osunahi@hotmail.com

Portada._ Al grupo ANSPAC Mazatlán, por sus 20 años de servicio comunitario.

Efeméride._ Martes 29 de mayo de 1917, en Brookline, Massachusetts, nace el segundo hijo de Joseph P. Kennedy y Rose Fitzgerald, John Fitzgerald Kennedy.

La frase._ JF Kennedy: “No preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti; pregunta qué es lo que tú puedes hacer por tu país”.

Curiosidades._ En la historia de Los Estados Unidos de Norteamérica, se registra la muerte por asesinato de cuatro presidentes en el ejercicio de sus funciones: Abraham Lincoln (1865); James A. Garfield (1881); William McKinley(1901) y John F. Kennedy (1963).

Condolencias._ Don Rubén Espino y Fernández, cerró su exitoso ciclo de vida. Fue un hombre al que respeté y admiré. Descanse en paz y mi abrazo para su apreciable familia.

La pregunta._ ¿Veremos a los anti AMLO salir con un movimiento de protesta bajo la consigna: “Ferro Sur y Germán Larrea no se tocan”?

Rapidines._ Familia de John F. Kennedy, el trigésimo quinto Presidente estadounidense.

Joseph Patrick Kennedy (papá)._ Por medio del FB, me entero que el restaurantero Víctor Robles (El Capitano) está pasando una crisis de salud y de dinero. Tengo muy presente la imagen de Víctor, repartiendo comida entre taxistas y “pulmoneros”, cuando el negocio turístico en Mazatlán, estaba en la lona. Esperemos que Víctor encuentre reciprocidad. Cuenta BBVA 4152314119381708

Rose Elizabeth Fitzgerald (mamá)._ Mandela pinta a la perfección el caso de la democracia en México en la siguiente reflexión: “Si no hay comida cuando se tiene hambre; si no hay medicamentos cuando se está enfermo; si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento”.

Joseph Patrick Kennedy, Jr (hermano)._ El tema de la Suprema Corte de Justicia continúa latente. Me llama la atención que algunos seguidores letrados de Andrés Manuel, aseguren que es anticonstitucional que la Corte le corrija la plana al Legislativo, o de plano, lo repruebe. Que no es posible que la voluntad de once ministros se imponga sobre las decisiones que toman centenas de legisladores.

Rose Marie Kennedy (hermana)._ A los que se exhiben como aspirantes a una candidatura, se les recuerda que ya se aprobó la ley que impide que los deudores alimentarios, o los que ejercen violencia familiar, así como los formalmente acusados de algún delito de orden sexual, se encuentran impedidos para competir por una candidatura. A buscar esqueletos en los clósets, señores calenturientos.

Kathleen Agnes Kennedy (hermana)._ Ser deudor alimentario, agresor familiar o presunto delincuente sexual, también impide obtener pasaporte mexicano para salir al extranjero.

Eunice Marie Kennedy (hermana)._ Germán Larrea, cabeza del llamado Grupo México, cuyas empresas mineras se distinguen por sus malas prácticas empresariales que han provocado contaminación en varios ríos del país con vertederos de materiales pesados, así como la muerte de personal a su cargo, tal y como sucedió en Pasta de Conchos, donde en una de sus minas, quedaron sepultados poco más de 60 mineros. Larrea, es el mismo que se dice víctima de una expropiación por parte del gobierno federal. Toda una fichita.

Patricia Helen Kennedy (hermana)._ Más temprano que tarde, los “morenistas” y el propio Andrés Manuel, lamentarán la pérdida mayoritaria de votos aportada por los clasemedieros en el triunfo electoral que obtuvieron en el 2018.

Robert Francis Kennedy (hermano)._ El marcador de la muerte en México, registra un promedio diario de 81 asesinados a lo largo de la gestión de Andrés Manuel, colocándolo como el más violento de la historia reciente. Se estima que al final de la presente administración, el fatal registro superará las 200 mil víctimas.

Jean Ann Kennedy (hermana)._ Fernando Valdez Solano, presidente de la Coparmex Mazatlán, le da esencia a su papel de líder empresarial, algo que muy pocos logran.

Edward Moore Kennedy (hermano)._ A lo largo del puerto se multiplican los semáforos en “Siga Continuo”, poniendo en riesgo la integridad de peatones y de los conductores que no llevan preferencia de cruce. Solo en Mazatlán.

Jacqueline Bouvier (esposa)._ Dice el Alcalde Édgar González que su gobierno es incluyente, pero la realidad nos dice, que el mantenimiento de los parques y jardines, sobre todo los de la periferia, no entran en su plan de trabajo.

Caroline Kennedy (hija)._ Escuchado en la oficina de un actor político en campaña. “Me preparo para todo. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo el libro La honestidad y otros valores”. “¿Y dónde lo compraste?” “¿Comprar? No hombre, me lo robé en la librería El Caracol”.

John Kennedy Jr (hijo)._ En una reunión social, un tipo dice. “Los hombres deberíamos tener el derecho de cambiar de mujer cada año, así como podemos cambiar de automóvil”. Su esposa le contesta. “¿Tú para qué quieres cambiar? Hace buen tiempo que ni manejas”.

Patrick Kennedy (hijo)._ Un joven entra a una florería atraído por el anuncio “Dígalo con flores” y le pregunta a la dependienta. “Disculpe ¿qué flores me sugiere para pedirle el “aquellito” a mi novia?”

Arabella Kennedy (hija)._ La demostradora de lociones le dice a su potencial cliente. “Mire señor, esta loción tiene un aroma que vuelve loca a las mujeres”. “Qué interesante ¿tiene aroma a maderas?” “No señor. Huele a dinero”.

Rose Schlossberg (nieta)._ “Mi esposa tiene cuerpo de coca cola?” “¿Por curvilínea?” “No. De coca de lata”.

Tatiana Schlossberg (nieta)._ “Mi mujer nunca me pide nada cuando estamos en el acto del amor y anoche, por primera vez lo hizo”. “¿Ah sí? ¿Y qué te pidió?” “Que le alcanzara su celular”.

John Schlossberg (nieta)._ “Pepito ¿qué es lo primero que vez en una mujer?” “En estos tiempos, tratar de descubrir si es nacida mujer”.

Corte._ “La vela se enciende al santo que la merece”. Y Germán Larrea, no es propiamente un empresario merecedor de la defensa social.