De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- A todos aquellos voluntarios que trabajan para llevarle alegría y esperanza a los más necesitados.

Efeméride.- Roy Oliver Disney, cofundador del mundo mágico Disney, hermano de Walt, muere el lunes 20 de diciembre de 1971.

La frase.- La Bruyére: “En la sociedad, el hombre sensato es el primero que cede siempre. Por eso, los más sabios son dirigidos por los más necios y extravagantes.”

La curiosidad.- Elias y Flora Disney procrearon cinco hijos: Herbert, Raymond, Roy, Walt y Ruth. Con el tiempo, Walt integró a su hermano Roy en sus esfuerzos empresariales y en el año 1954, inició la construcción de Disneyland y dos años después, el parque temático más famoso del mundo, abrió sus puertas al público.

Condolencias.- A los familiares del estimado Eduardo Valdez Verde.

La pregunta.- ¿Y qué tal con el nuevo disfraz ideológico del PRI?

Rapidines.- Va un listado de títulos de cuentos navideños.

Caos mágico.- No entiendo cuál es el beneficio social que se desprenderá de la consulta de revocación de mandato. Gastarse cerca de cuatro mil millones en dicho ejercicio, representa todo un dispendio criminal, ante las carencias que sufren los servicios públicos, por ejemplo, los del sector salud.

El Casca nueces.- Según Marcelo Ebrard, el consejo general del INE decidió aplazar la realización de la consulta de revocación de mandato, porque pretenden evitar que los electores ratifiquen la popularidad de Andrés Manuel. Atenidos a lo dicho por Marcelo, el fin último de la famosa consulta, es realizar una carisísima quema de incienso a la egolatría de Andrés Manuel.

El cocinero de nochebuena.- Sin lugar a dudas, el INE y todo el entramado judicial relacionado con el tema electoral, son muy costosos, pero también hay que decir, que se ha llegado a ese punto, por las mismas exigencias de las reformas electorales que han promovido los partidos políticos con sus eternas inconformidades por los resultados que no los favorecen.

El gigante egoísta.- Resulta curioso que algunos comentaristas expresen enojo por el hecho de que se les esté exigiendo pago de impuestos a los operadores de plataformas de servicio y a las plantillas de comisionistas que tienen contratados. Se trata de que cada quien aporte al gasto público en función de sus ingresos.

El hombre de jengibre.- La reconstrucción del puente de El Quelite se encuentra en el olvido y se significa como una muestra clara del fracaso de las políticas públicas del gobierno federal para remediar de manera rápida y efectiva los destrozos que causan los desastres naturales.

El niño descalzo.- Tremendo revés judicial sufrió JUMAPAM al perder su demanda en contra de los concesionarios del estadio. Tendrán que devolver lo que a la mala les cobraron, y de paso, El Químico tendrá que ofrecerles una disculpa pública por acusarlos de rateros.

El niño que lo quiere todo.- Increíble. El SAT está haciendo llegar a algunas empresas, una invitación para que aclaren el por qué disminuyeron sus ingresos en el ejercicio 2020. Sí, justo el año en que la pandemia obligó al cierre de negocios.

El ratón Enriqueto.- No son pocos los “pulmoneros” y “aurigueros” que se muestran renuentes a bajarle al sonido musical de sus ruidosos vehículos, y también, al alto nivel de soberbia que los lleva a violar la normatividad.

El reno Rudolph.- En el primer trienio de Benítez Torres, la doctora Elsa Bojórquez le dio brillo a la titularidad de Síndico Procurador Municipal. Debido a este antecedente, se esperaba que ocupara un cargo importante dentro del gobierno de Rocha Moya, pero al modo, la eficiencia y el cumplimiento del deber, no están en el gusto total del gobernador. Igual que los otros.

Jesús, el dulce viene.- De manera atinada y apegada al sentido común, Mario González, Delegado de Vialidad y Transporte solicitó a las autoridades municipales, el retiro de los injustificables topes levantados sobre la avenida Camarón Sábalo frente a las instalaciones de conocido hotel. La petición del Delegado, de inmediato, fue lanzada al cesto de la basura que se encuentra en el despacho presidencial. Seguramente bajo la expresión: “¿Y éste? ¿Pues qué se ha creído?

La cajita de besos.- En un arranque irreflexivo, el presidente Benítez Torres da luz verde a la realización de una fiesta popular en Olas Altas para recibir al año 2022. Todo ello, bajo un clima de advertencias sobre la rapidez de contagio de C19 que alcanza la variante Ómicron, y obvio, la pachanga también se da, contando con el silencio cómplice de las autoridades sanitarias estatales y federales.

La estrella de Belén.- Ofrezco espacio para algún representante popular o funcionario condenado a expresar una disculpa pública a todo aquel ofendido que por la vía judicial, se ganó tal derecho.

La flor de nochebuena.- ¿Por qué los diabéticos no pueden tomar venganza? Porque la venganza es dulce, dulcísima.

La niña de los fósforos.- Uno feminista: ¿En qué se parecen el hombre y un oso de peluche? En que solo sirven de adorno en la cama.

La rosa de navidad.- Otro más en contra nuestra: En que se parecen los hombres a los hornos microondas? En que se anuncian que sirven para todo y solo sirven para calentar.

Papá Noel.- Uno de respuesta machista.- ¿En qué se parecen las mujeres a las cucarachas? En que si no las pisas bien, se te van.

Un viaje increíble.- La policiaca de última hora: “Septuagenario se infarta al estar manipulando una muñeca sexual inflable. El parte médico señala que el hombre se infartó, justo al estar inflando su juguete mata calenturas.”

Una lección para Jaime.-“Amá, amá se me cayó un diente y no lo encuentro. Yo creo que me lo comí. Espero que el ratón no venga a buscarlo y me muerda el fundillo.”

Una navidad en el bosque.- A todas aquellas que buscan un hombre para toda la vida, no le batallen, ahí está Chabelo.

Corte.- “Tengan para que aprendan” es un dicho usado por El Peje y aplicable a las derrotas judiciales que está sufriendo el municipio, por los arrebatos del alcalde.