De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Efeméride.- El jueves 17 de enero de 1980, muere el escritor y político, Agustín Yáñez Delgadillo, oriundo de Guadalajara, Jalisco.

La frase.- Agustín Yáñez: “La educación sin contenido humanista nada significa porque su fin es el hombre.”

La curiosidad.- El jalisciense Agustín Yáñez, además de su creatividad, que le dio vida a obras como Al filo del agua, Tierra pródiga y Las tierras flacas, desarrolló una larga carrera en el servicio público, una buena parte de ella en la educación pública, llegando a ser Secretario de Educación Pública en la administración de Gustavo Díaz Ordaz y Gobernador del Estado de Jalisco. Sumó varios premios nacionales, entre ellos el Premio Nacional de Letras 1973.

Condolencias.- A los dolientes de mi amigo y compañero universitario Leonardo Ochoa Aldana. Igual va para los deudos de la cronista Georgina López.

La pregunta.- Baja incidencia de casos graves acarrea el ómicron ¿pero qué tal la alta incidencia de incapacidades laborales y el gasto extra que le acarrea a los afectados? ¿Es eso ayudar a la economía, señor Químico y dirigentes empresariales?

Ceguera roja (1923).- Finalmente, Andrés Manuel decidió expresar su solidaridad y beneplácito a la nueva toma de posesión del dictador nicaragüense Daniel Ortega, quien protagoniza la figura de un consumado anti demócrata y represor. Héroe convertido en un tirano.

Tipos de actualidad (1924).- A Daniel Ortega, como le ha sucedido a otros líderes revolucionarios, le ganó la codicia del poder y de las prebendas que de ella se desprende. Ha llegado a tal grado su apetito, que no dudó en llevar a la vicepresidencia a su esposa Rosario Murillo.

Divina floración (1925).- Andrés Manuel intenta justificar el aval diplomático concedido a Daniel Ortega, diciendo que no hay que pelear con los gobiernos de otras naciones ¿Y por qué hacerlo con España? ¿Y por qué provocarlo internamente con diversos sectores internos?

Llama de amor viva (1925).- A través de un meme se solicitaba una cadena de oración para que el ómicron se fortaleciera dentro del organismo de Andrés Manuel, es decir para que le provocara la muerte. No sabía que dentro de los principios cristianos, se encuentra la invocación al mal. Me entró la duda, porque vi que el panfletillo cibernético, era alentado por varios amigos católicos, de esos que no se cansan de darle vuelta al rosario.

Baralipton (1931).- De acuerdo a estudios del Instituto Mexicano de la Competitividad , en la medición de los Índices de Competitividad Estatal 2021, Sinaloa quedó colocado en el séptimo lugar. Los autores de la investigación también ponderan que fue la entidad que presentó el mayor avance dentro de la tabla. Un positivo más para Quirino y Javier Lizárraga.

Espejismo de Juchitlán (1940).- Cuatro decenas de diputados locales dentro del Congreso sinaloense es un exceso, al cual se agrega una considerable carga de colaboradores. Todo, a cambio de infames actuaciones como legisladores.

Flor de juegos antiguos (1942).- Para que no le queden dudas al Gobernador Rocha Moya y a Héctor Melesio Cuén, de que en Mazatlán, la única voz de mando es la de El Químico y que solo obedece lo que le instruya el Gobierno federal; y que para el caso del Carnaval, solo atenderá lo que diga el Consejo de Salubridad General. De modo que don Rubén y don Héctor, a dar guerra por otro lado.

Esta es mala suerte (1945).- De realizarse el Carnaval por las pistolas de El Químico ¿La llamada Dirección de Alcoholes le otorgaría al concesionario de venta de cerveza y de otras bebidas del chupe, los permisos para el funcionamiento de barras en la vía pública, incluyendo ampliaciones de horario de operación? Ya veremos.

Pasión y convalecencia (1943).- Ahora con lo del Carnaval, de nueva cuenta el Gobernador da la impresión de que está alentando las diferencias entre Cuén y LGBT. Digo, si se trata de ponerle piedras en el camino al Secretario de Salud, pues sería más de caballeros que le solicitara su renuncia.

Al filo del agua (1947).- Fernando Valdez Solano, un líder empresarial serio, vuelve a la escena pública, al ponerse al frente de la COPARMEX local. Hacía falta en el bando empresarial un actor de su talla social.

La creación (1959).- Me cuenta una amiga: “Fíjate que una encuestadora me preguntó que si yo entablaría una relación con alguien que tenga una discapacidad. Le contesté que sí, pues he salido con tipos sin corazón, sin cerebro, y de hecho, hasta con uno que tiene las bolas de adorno, tipo naveño.”

La tierra pródiga (1960).- Dos cuates presumiendo tatuajes. “Mira, tengo uno de los pumas.” “¿Y eso?” “Porque estudié en la UNAM.” “Órale. Pues yo estudié en el Politécnico. Tengo uno de burro ¿te lo enseño?” “¡Chale contigo!”

Ojerosa y pintada (1960).- “Tolo, dame un abrazo de jaula.” “¿Y ése cómo es?” “Con el pájaro adentro, tontito.”

Las tierras flacas (1962).- “Compadre, quiero confesarte que soy gay.” “¡Ah caray compadre! Pero ni se le nota.” “Es que soy asintomático.”

Perseverancia final (1967).- “¡Viejo! ¡Levántate que ya son las ocho y vas a llegar tarde al trabajo ¿Pues qué te pasó?” “¡Ay es que se me pego el cobi...!” “¡Ay mamacita ya me contagiaste!” “No vieja, se me pegó el cobijón con el que me tapé anoche.”

Las vueltas del tiempo (1973).- “Mijito, mucho cuidado cuando ande en la calle, no se afloje el cubrebocas, pues se le puede pegar lo maricón.” “No abuela, es el ómicrón.”

La ladera dorada (1978).- Sabes que eres pobre con J de jodido, cuando te pasas contando los días para la quincena. Por cierto, que lejos se ve la última de enero.

Santa Anna, espectro de una sociedad (1981).- Leído en una barda: “Que no te dé miedo el virus; recuerda que has agarrado cosas peores y les decías “amorcito”.

Corte.- “Aunque les pese y les punce, aquí mando yo.” Así les cantó el tiro El Químico a Rocha Moya y a Héctor Melesio.