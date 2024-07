Portada.- A la compositora mazatleca de música clásica, Paulina Monteón, por el debut de su obra, ejecutada por la Orquesta Sinfónica Nacional.

Efeméride.- En el bonito poblado de El Recodo, Mazatlán, Sinaloa, el lunes primero de julio de 1918, nace Cruz Lizárraga Lizárraga.

Curiosidades.- Sin lugar a dudas, don Cruz Lizárraga le dio una indudable proyección a la música de banda, al grado de romper fronteras. Don Cruz también justificó su apodo de “El Muchacho Alegre”, pues se le atribuyen 23 hijos, de los cuales, 11 procreó en sus tres matrimonios oficiales. Con doña Cleofás, tuvo a Germán, Cruz, Modesta, Jorge, Teófilo, Abelardo y José Ángel. Vino otra camada con doña Albina: Araceli y Alberto. Su último matrimonio fue con doña Chuyita y de esa relación, nacieron Luis Alfonso y Joel. Las tres señoras llevan apellido Lizárraga.

La frase.- Esopo: “Colgamos a los ladrones insignificantes, pero a los más grandes los designamos como servidores públicos.”

Condolencias.- A Manuel Meza Tirado y familia.

La pregunta.- Descabezar al poder judicial, capricho de El Peje ¿Cuántos miles de millones de pesos nos costará la ocurrencia?

Rapidines.- Viejos éxitos de la banda El Recodo, que tal vez, los nuevos integrantes de la popular banda, ni los conocen.

Arriba Pichátaro.- Desde su lujosa camioneta Volvo, el izquierdista Fernández Noroña, a quien también le gusta vestir guayaberas de marca y vacacionar en países capitalistas, viene reclamando posiciones dentro del legislativo y en el gabinete presidencial, basado según él, acuerdos con Morena. No alcanzó a llegar a la esquina, cuando López Obrador, le recordó al reclamante que él es miembro del PT y no de Morena. Como quién dice: no andes de apuntado.

Caballo mojino.- El compañero Gerardo Fernández Noroña quedaría encantado si Claudia lo envía de embajador a cualquiera de las siguientes naciones: Cuba, Nicaragua, Venezuela o Corea del Norte.

Candela verde.- Alienta que la Fiscalía General de la República haya iniciado acciones para combatir el robo de medicamentos que se da en las instituciones de salud. Esperemos que el caso del IMSS Culiacán, no sea una acción aislada.

El borrego cachetón.- Lucidor se ve la integración del gabinete presidencial. Hasta ahora, prima el conocimiento y el profesionalismo. Afortunadamente, esperemos que así siga, no se han nombrado a fundamentalistas del movimiento de la 4T.

El capiro.- Y ya que el Presidente anda con la calentura de elegir a los juzgadores, sería más provechoso para atacar la corrupción, la designación del Auditor Superior de la Federación, la del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y de paso al del INAI. De esa manera, tendríamos a funcionarios avalados por el pueblo, con el carácter de independientes, pendientes de los dineros del erario, del quehacer del gobierno y su obligación de informar a la ciudadanía.

El cuerepo.- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en línea con su jefe, manda al diablo a las instituciones y simplemente, no le hace caso a los ordenamientos del INAI ¡Qué bonita familia!

El gato coquetón.- Golpe jurídico definitivo para Rocha y sus títeres del congreso local, quienes pretendían tomar por asalto a la UAS. Lo de los directivos universitarios, es otro boleto.

El chibirico.- Muy al estilo de las autoridades municipales mazatlecas, las de hoy y las del pasado, el Parque Ciudades Hermanas está dejado a su suerte. Desaparecieron las bancas y los contenedores de basura, el piso está destrozado y la jardinería ni se diga. La fracción que estaba cubierta de césped, por ejemplo, terminó como terreno para circos.

El pariente.- Urge que dentro de los proyectos que traiga la Alcaldesa electa, Estrella Palacios, se contemple la construcción de uno o varios bosques urbanos.

El tecorucho.- El Carnaval de Veracruz, en su versión veraniega desde hace tres años, se encuentra en pleno desarrollo. Entre sus artistas invitados para la edición 2024 destacan la presencia de Ricky Martin y Carlos Vives, presentados gratuitamente. En ese aspecto, nos sacan mucha distancia.

El toro viejo.- Anuncia la Secretaría de Seguridad Pública porteña que extenderá las acciones del alcoholímetro y en sentido inverso, la llamada Dirección de Alcoholes del gobierno estatal, consiente que algunos alcoholeros, trabajen hasta las primeras horas de la mañana.

El troquero.- El policía mayor de Mazatlán anunció que ya está listo el plan de seguridad para las vacaciones de verano. Le faltó decir que los tránsitos también están más que puestos para irse sobre el negocio que les significan los vehículos de placas foráneas.

La ardilla.- Dura te encanta en la boca, porque te quita lo caliente. La lengua mueves como loca ¡Ay qué rico se siente! La sacas cuando se aguadó y la boca te embarró ¿Qué es? Hablen mentes pecaminosas ¿Qué es? La paleta de hielo.

La guacamaya.- Pepito y el sacerdote. “Pepito ¿no te da miedo que se te aparezca el diablo?” “No padre. Al que le debe dar miedo es a usted, que se la lleva hablando mal de él“.

La piedra.- Se encontraba un tipo lloriqueando en la barra de un bar y lo aborda el cantinero. “¿Qué le pasa, amigo?” “Mi mujer se fue.” “Hay cosas peores, señor. La mía se fue y volvió”.

Las chivarras.- “Abuelita, mi novio es muy romántico. ¡Me baja el sol, la luna y las estrellas!” “Todo está bien niña, mientras no te baje los calzones.”

Las güilotas.- “Señor, para el puesto que nos está solicitando, necesitamos a un colaborador disciplinado, que sepa obedecer ¿reúne usted esos requisitos?” “Señor, tengo 15 años de casado ¿usted cree que no sé obedecer?

Las torres de Puebla.- “Oiga, no sea lépero. Me está usted desvistiendo con esa mirada libidinosa.” “Por algo se empieza, muñeca.”

Palillos chinos.- El matrimonio es un proceso químico por medio del cual, una media naranja, se convierte en un medio limón.

Corte.- “El que siembra en tepetate, ni la semilla levanta.” En eso quedó la intentona de Rocha que pretendía violentar el autogobierno de la UAS.