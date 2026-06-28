DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

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Portada. A los socorristas de la Cruz Roja de Mazatlán.

Efeméride. En Guadalajara, Jalisco, el sábado 29 de junio de 1912, llega a este mundo José Pablo Moncayo García.

Curiosidades. José Pablo Moncayo es considerado una de las glorias de la producción musical mexicana. Su calidad artística quedó plasmada en su composición titulada Huapango, conocida popularmente como Huapango de Moncayo, misma que fue estrenada en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica de México bajo la dirección del maestro Carlos Chavez. José Pablo murió a la edad temprana de 46 años.

La frase. “La indiferencia es el peso muerto de la historia”. Es del pensador italiano Antonio Gramsci y está como anillo al dedo para nuestra abulia ante los problemas nacionales.

Hechos de Sinaloa. 29-06-1876: “El General Donato Guerra ocupa Concordia apoyando el plan de Tuxtepec.” (Del compendio Efemérides Sinaloenses del maestro Luis Antonio García Sepúlveda).

La pregunta. Imelda dice ser transparente ¿Se animará a publicar el gasto diario que realiza en su accionar político y la fuente de financiamiento del mismo?

Rapidines. Creadores musicales con apellidos graciosos.

Antonio Machín. Y la Presidenta Sheinbaum ya cantó la sentencia en contra de los defensores de Ohuira. La planta va porque va, dijo doña Claudia. El paso siguiente que dará el gobierno que se atribuye el distintivo de “para el pueblo todo sin el pueblo nada”, seguramente será el de empezar a ejercer presión en contra de los activistas por la vía del ejercicio de ejecución de denuncias penales. Al tiempo.

Arturo Saco del Valle. Escuchar a una científica como la Presidenta, quejarse de que los gobiernos neoliberales aplicaban a los médicos exámenes muy difíciles para obtener una especialidad suena absurdo, pero es una realidad; casi, casi dijo que en el segundo piso de la 4T eso no está sucediendo. ¡Auxilio!

Consejo Valiente Ramos. La Presidenta no tuvo empacho en cuestionar la legitimidad del movimiento de las madres buscadoras de sus desaparecidos Por supuesto, los lamezapatillas no se hicieron esperar y el Senador Carlos Lomelí la secundó diciendo que dichos grupos son oportunistas financiados por la derecha ¿Cómo para qué les gusta esta miseria humana?

Erick Sermon. Víctor Rodríguez, quien estuvo al frente de la dirección general de Pemex y que resultó todo un fiasco, premiado luego con otra posición dentro del Gobierno federal, por ser amigo de Claudia, resultó golpeador de mujeres y como la ofendida es de origen cubano, no dude usted que en una de ésas la deportan. ¡Qué cosas!

Enric Madriguera. Y la mascarada de Morena y arrimados ya está en marcha formalmente, según esto, para definir a los defensores del voto en el proceso electoral 2027. Una forma tramposa de cubrir las anticipadas e ilegales campañas electorales de su gente. Una muestra más de que el partido en el poder es igual o peor que sus antecesores.

Estrella Cabildo. Feliciano Castro dejó de ser Secretario de Economía, aunque, la verdad, nunca se notó que lo fuera. Como quien dice, ni fu ni fa.

Félix Chapottin. Sobre las elecciones en Colombia, los morenistas hablan de injerencia de Trump para que ganara el candidato derechista, mientras que el candidato de izquierda derrotado, aceptó con caballerosidad los resultados.

Hilario Recio. En su despedida como Alcaldesa, Estrella Palacios dijo que se va contenta con el trabajo que ha realizado. Bueno sería que nos detallara el antes y el después de Mazatlán como efecto de su gestión de gobierno. ¿Somos un mejor municipio? ¿Se le dio transparencia a la administración? ¿El gasto es más eficiente? ¿Deja proyectos iniciados con visión de futuro? Y un largo listado de cuestionamientos.

James LoMenso. ¿Qué busca Estrella figurando como aspirante a la Gubernatura? Asegurar la candidatura para su reelección en la Alcaldía.

Jesús Bola. El Amamos Mazatlán no fue suficiente para que Estrella botara al bote de la basura los votos que la eligieron como Alcaldesa. Es decir, puro cuento de su jurado amor por el puerto.

Jesús de Monasterio. Por el material que se ve en la banqueta frontal del conjunto que compone la Carpa Olivera, están utilizando bloques comunes y corrientes para algún muro o muros. Como quien dice, será una obra de relumbrón. ¿Otra más?

Joan Albert Amargós. Las licencias otorgadas a los representantes populares para abandonar sus asignaciones, deberían de ser sin retorno.

José Cubiles. Bien haría el Rector Madueña en hacerse acompañar por el pato Merlín en sus negociaciones con la SEP. Tendría más chance de éxito en sus gestiones ante los declarados enemigos de la UAS, incrustados en el gobierno de la 4T.

José Luis Temes. “Papá, ¿es cierto que los hombres van al infierno?”. “Los solteros, hijo, porque los casados, en vida lo vivimos”.

Irving Koji. Encuentro de ex. Dice él: “Vamos a un hotel y hacemos el amor. No lo tomes a mal, sólo para recordar viejos tiempos”. Ella contesta: “Sería sospechoso entrar a un hotel solo por cinco minutos. No lo tomes a mal; sólo recuerdos de viejos tiempos”.

Miguel Salmon del Real. Suena imposible, pero en los tiempos actuales es una realidad. Va: “Amiga, tengo un problema con mi marido”. “¿Qué pasó?”. “Mi marido y yo, estamos saliendo con el mismo hombre”.

Nick Menza. Reconozco que a mi edad ya no soy colágeno, pero tampoco soy Ensure; soy como un té de manzanilla. No hace nada, pero cae bien.

Noemí Pasquina. “¡Humbelina!, ¿por qué grita tanto tu marido?”. “¡Le están saliendo los dientes!”. “¿Cómo que los dientes?”. “Sí, es que anoche se tragó los postizos”.

Terry Balsamo. “Yo no le prohíbo nada a mi marido, porque no es de mi propiedad. Él es libre de escoger si quiere estar conmigo o con Dios”.

Ubaldo de Lío. Ya voy a empezar a portarme bien porque si no aguanto este calor ¡menos el del infierno!

Corte. “De los dientes para afuera”. Es el amamos Mazatlán del que tanto alarde hace Estrella Palacios.