DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Guillermo Osuna Hi

Portada. Por supuesto, a los abnegados y nunca bien ponderados papás.

Efeméride. Domingo 22 de junio de 1958, en la mera Sultana del Norte, nace María del Rocío Banquells Núñez, conocida en el mundo de la farándula como Rocío Banquells.

Curiosidades. Rocío Banquells, cantante, actriz y política, es hija del director Rafael Banquells, padre de la actriz Silvya Pasquel, cuyo nombre real es Silvia Banquells Pinal. Rocío no sólo ha logrado grandes éxitos musicales, también tiene una larga trayectoria como actriz de cine, teatro y televisión. En el terreno de la política, fue diputada federal por la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD). Actualmente milita en Movimiento Ciudadano.

La frase. “La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas”. Del escritor francés Albert Camus y nuestra modorra social, cabe muy bien en ella. Veremos si no despertamos tarde.

Hechos de Sinaloa.- 22-06-1918: “Murió en Molo Viejo el Gral. Herculano de la Rocha. Se afilió al movimiento encabezado por Francisco I. Madero, para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Comandó a los maderistas que pusieron sitio a Culiacán en 1911”. (Del compendio Efemérides Sinaloenses del maestro Luis Antonio García Sepúlveda).

Condolencias. Para las apreciadas amigas Thompson Torres, por la despedida eterna de su mamá, doña Martha.

La pregunta. ¿Cuánto tiempo más podrán Rocha e Inzunza estar protegidos bajo las faldas de la Presidenta?

Rapidines. Telenovelas y series en las que ha actuado Rocío Banquells.

Los que ayudan a Dios (1973). Con el compromiso de 800 millones de pesos, la SEP convenció a los “profesores” de la CNTE para que cesaran sus actos de protesta en la CDMX y en otras plazas. A lo anterior, se le agrega la entrega a los chantajistas el control de plazas laborales, ascensos y demás. Lo de siempre.

Ha llegado una intrusa (1974). El dueño del estadio de Atlanta, USA, Arthur Blank, no permitió que la FIFA impusiera el encarecimiento de precios de alimentos y bebidas. “En mi casa mando yo”, les dijo a los dueños del negocio del futbol mundial.

Barata de primavera (1975-1976). Debo no niego, pago no tengo. En esas está el SAT ante 2.3 millones de contribuyentes que están a la espera de que se le devuelva el saldo a favor del ISR 2025.

Mi hermana la Nena (1976). Claudia le dice a Trump y al mundo que en México hay gobierno. Que se lo diga a los que lloran a sus muertos por la violencia, a los familiares de los desaparecidos, a los desplazados de sus comunidades, a los extorsionados, a ver que le contestan.

La llama de tu amor (1979). Los que se niegan a vincular su línea telefónica con sus registros de INE y CURP no la piensan dos veces para darles sus datos personales a las tiendas departamentales para conseguir créditos de consumo. Sólo en México.

Los ricos también lloran (1979-1980). Negro panorama pinta para la UAS y sus trabajadores. A medio año ya está tronada la Tesorería, el Gobierno federal ya cerró presupuesto de egresos y de coronilla, una Gobernadora sin contactos para coadyuvar en las gestiones de auxilio.

Querer volar (1980). La otrora luchadora social Tere Guerra procura conseguir la candidatura morenista por la Gubernatura sinaloense y, para ello, no repara en incurrir en ridiculeces para ganarse la simpatía popular. Y veremos cosas peores.

Juegos del destino (1981-1982). Y Édgar González, quien ya ofició como Alcalde mazatleco, bajo la tutela de #EsImelda, levanta la mano para ser inscrito en el proceso electoral del 2027 como aspirante a la Alcaldía mazatleca. Algo tiene esa representación popular que un buen grupo ronda en torno a ella como abejas sobre el panal ¿O será que los mueve su convicción social?

Bianca Vidal (1982-1983). La gente de Escuinapa anda más salada que un pescado oreado, pues además de la violencia imparable, la producción de mango fue muy pobre y lo poco logrado no ha sido certificado por los inspectores gringos, los que no acudieron por miedo a la ola violenta.

La fiera (1983-1984). Fernando Pucheta y Wendy Barajas se dejaron ver en un restaurante. Nada es casual, como tampoco lo sería ver a Pucheta como abanderado azul. Qué más da un color más en su historia de vida.

Te dejaré de amar (1996-1997). Sin duda, el impulso a la convivencia ciudadana sirve para lograr la paz social, sin embargo, si a tal acción no se le apareja el hacer cumplir leyes y reglamentos todo se va al caño. Y eso justamente es lo que hace el Gobierno municipal de Mazatlán.

Pasión (2007-2008). “Anda, Paco, platícale a mi mamá que te hice anoche”. “Con todo respeto, señora, le cuento que anoche su hija me pegó una ma ...”. “¡Hostias, Paco! ¡De cena, de cena!”, “Ah, claro, la fabada estuvo deliciosa, ¡pero no tanto como lo otro!”.

Cuidado con el ángel (2008-2009). “¡Cálmate, cariño, que no quiero discutir contigo”. “O sea que tienes otra mujer para discutir, ¿verdad? ¡Desvergonzado!”.

Mujeres asesinas (2010). Estoy pensando en iniciar un negocio. De vender ataúdes y condones. El eslogan sería: “No importa si te vas o te vienes, nosotros te cubrimos”.

Cuando me enamoro (2010-2011). Pasa una chava y un galán le dice: “¡Hola, pequeña!”. La chica le responde: “¿Me lo dices a mí o te la estás mirando?”.

Corazón indomable (2013). “Felícula, me contaron que te vieron con mi marido”. “¿Tú marido?, dirás tu ex”. “No, mi marido, porque pienso regresar con él este fin de mes”.

Un camino hacia el destino (2016). “Joven, vengo a cobrar mi menstruación”. “Disculpe, señora, se dice pensión”. “No, mi menstruación, porque me llega cada mes y me dura cinco días”.

La mexicana y el güero (2020). “¿Gordita yo? No mi niño, lo que pasa es que soy mucha piñata para tan poquito palo”.

Corte. “Matar pulgas a balazos”. Así anda la Presidenta Sheinbaum tratando de salvar a Rocha de la justicia gringa.