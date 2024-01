Portada.- Va para los lectores de periódicos Noroeste, agradeciéndoles su preferencia.

Efeméride.- Mariano Azuela González, nació el miércoles 1 de enero de 1873, en Lagos de Moreno, Jalisco.

La frase.- Mafalda: “El que tiene que ser diferente eres tú, no el año.”

Curiosidades.- El jalisciense Mariano Azuela, médico, revolucionario y escritor. Fue seguidor de Francisco I. Madero y llegó a formar parte de las filas de Pancho Villa. Contrajo matrimonio con la señora Carmen Rivera Torre, con la cual procreó cinco hijos e igual número de hijas. “Los de abajo”, es su novela más popular, cuya trama se ubica en la Revolución, contada por la soldadera.

Condolencias.- Con afecto a los Hubbard Urrea. Van también para el compañero Faustino Ibarra y familia, así como para los deudos de don Esteban García Pasillas.

La pregunta.- 2024 año de cierre para Andrés Manuel ¿logrará mantenerse firme en su propósito de no procurar extender su mandato?

Rapidines.- Entre la producción literaria del sanjuanense Mariano Azuela, se destacan las siguientes obras.

María Luisa (1907).- Iniciamos un nuevo año. Por supuesto, pensamos en la posibilidad de que sea venturoso. A dicho propósito tenemos que empalmarle una buena dosis de nuestra aportación y no arrendarnos ante los ineludibles momentos difíciles que nos presente la vida. Adelante, siempre adelante y mis sinceros deseos de que todos ustedes, tengan un 2024 colmado de satisfacciones.

Los fracasados (1908).- Entra a su etapa final el gobierno de Andrés Manuel y en lo inmediato, sus grandes fracasos fueron en seguridad pública, en el sistema de salud, y el colmo, en el combate a la corrupción, la cual, sigue vivita y cobrando.

Los triunfadores (1909).- A mediano plazo, obras como el tren maya, la refinería Dos Bocas y Mexicana de Aviación, se pueden convertir en un pesado lastre para el país. Y también están por verse los efectos negativos para la economía nacional, que pueda acarrear el déficit presupuestal que presenta el presupuesto 2024.

Mala hierba (1909).- Hasta ahora, todo apunta para que la elegida de Andrés Manuel, pase a la historia como la primera mujer que ocupe la titularidad del poder ejecutivo federal. Lo malo del asunto, es que la susodicha no da visos de destetarse de su patrocinador y hasta trata de replicar su modito de hablar.

La rueda del aire (1908).- Y la megafarmacia que anunció el Presidente de la República, prácticamente inició operaciones y según su creador, a partir de ya, se acabará el desabasto de medicamentos en los establecimientos del sistema de Salud, dándole vigencia al derecho constitucional de acceso a la salud que tenemos los mexicanos.

Andrés Pérez, maderista (1911).- Según esto, los derechohabientes del Sector Salud podrán solicitar de forma directa a la megafarmacia, los medicamentos que no les sean surtidos por cualquiera de las instituciones del Sector Salud, hablando al 5595000911. Prometen que el pedido se proveerá en un período máximo de 48 horas. Ojala así sea, pero se me hace muy ojón para que sea pichón.

Sin Amor (1912).- Según los datos de los analistas, la gestión de Andrés Manuel ha logrado abatir la pobreza al conseguir que alrededor de 9 millones de personas, salgan de dicho estatus. En respuesta, los que repugnan al tabasqueño no le dan crédito a dicha versión. No creen en el dicho de dar al César lo que es del Cesar y a Dios, lo que es de Dios.

Los de abajo (1916).- De las muchas cartas que tiene el Frente conformado por el PRIAN y arrimados, como propuesta para la alcaldía mazatleca, Memo Romero, a base de mucho trabajo, se ha convertido en opción con altas probabilidades de triunfo.

Los caciques (1917).- El que también hace sonar el pandero para conseguir la postulación por la alcaldía porteña, bajo la colusión formada por el PRIAN y otros, es Jorge Abel López Sánchez, quien presume contar con un fuerte capital político, y sin meterle tanta lana, me cuentan sus seguidores.

Las moscas (1918).- Hasta ahora, el cuestionado proyecto denominado Par vial que pretende darle fluidez vehicular al eje comprendido entre Nájera e Insurgentes no ha funcionado, ya que los choferes de los camiones urbanos no lo respetan; tampoco la ciudadanía, y de remate, no hay suficiente vigilancia de Tránsito.

El desquite (1925).- Si los agentes de Tránsito ejercieran una estricta vigilancia en el tramo comprendido entre la llamada Central vieja y la Insurgentes, no habría necesidad de tanto brinco como el Par vial.

La luciérnaga (1932).- Publimetro y otros medios digitales, publicaron que una canadiense se declaró ecosexual, ya que tiene relaciones afectivas y eróticas con un árbol. Y se verán cosas peores.

Niño (1939).- ¿Cuál es la peor combinación de enfermedades? Pues yo digo que el alzheimer y la diarrea; corres para llegar a algún lado, pero luego no recuerdas a qué ibas.

Nueva burguesía (1941).- “Gordita ¿sigues enojada?” “Me prometiste que le dirías feliz noche vieja a mi madre.” “¡Se lo dije!” “No te hagas menso. Le dijiste Feliz noche, vieja.”

La marchanta (1944).- Sin duda, es necesario ser casi un genio para ser un buen marido.

La mujer domada (1946).- “Gordo, mi deseo para este nuevo año, es que me quieras tanto como yo te quiero.” “No seas tonta, mejor pide salud.” ¡Toing!

Sendas perdidas (1949).- “Mijita, tú soltera, yo soltero ¿Sabes qué significa eso?” “¿Qué?” “Que estamos ¡Bien feos!”

La maldición (1955, póstuma).- “Pepito ¿Cuál es la diferencia entre una tumba y un condón?” “En que la primera protege al que se va y el segundo, al que se viene.”

Esa sangre (1956, póstuma).- El año será nuevo, pero la flojera ¡Es la misma!

Corte.- “Para Año Nuevo, fuera lo viejo, dentro lo nuevo.” Puede resultar, aplicando el esfuerzo propio y no atenerse al color del calzón que se utilice en la velada.