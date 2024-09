No es novedad que en los informes presidenciales se pinte una realidad que solo está en la mente del Presidente en turno. En el último informe de Andrés Manuel sucedió lo mismo, pero se llevó el título de Pinocho de oro, con la afirmación de que el sistema IMSS Bienestar es el mejor del mundo y sus alrededores. Cuando se lo escuché, se me revolvieron las tripas

Portada.- Para nuestros ejemplares atletas paralímpicos.

Efeméride.- En Mazatlán, Sinaloa, el martes 9 de septiembre de 1924, nace Enrique Fernández Tellaeche, conocido como Enrique Alonso “Cachirulo”.

Curiosidades.- Contado por el propio Cachirulo en una revista de la Universidad de México (Julio 1993): “Nací para el teatro... en el hermoso puerto de Mazatlán; soy sinaloense por decisión... Mis padres se habían casado siete años antes en San Antonio, Texas, donde mi madre y mi abuela radicaban desde que la revolución las hizo huir de Mazatlán... Después de la boda vivieron unos meses en Mazatlán, en lo que mi abuela se reinstalaba en la vieja casa familiar que estaba en la calle Belisario Domínguez... Mi madre decidió tenerme en Mazatlán... Después de la cuarentena fui trasladado a México y no volvía mi tierra hasta que cumplí 6 años...y mi alma se llenó de gozo al contemplar por primera vez el mar...”

La frase.- “La política es la única profesión en la que se puede mentir, engañar y robar y aun así, ser respetado.” Una verdad indiscutible, la expresada por el genial estadounidense Mark Twain.

Condolencias.- Con gran aprecio para los dolientes de Tita Coppel Tirado. Igual, van para los deudos del amigo José Alfredo Jiménez y para la estimada Martha Tirado Lizárraga.

La pregunta.- ¿Quién o quiénes de los Senadores de la Oposición jugarán el papel de Judas, aprobando la reforma judicial?

Rapidines.- Van los títulos de algunos cuentos infantiles, algunos de ellos, interpretados genialmente por Enrique Alonso “Cachirulo”.

Coco.- En entrega a su misión y compromiso deportivo, los atletas paralímpicos mexicanos le siguen poniendo la vara muy alta a los deportistas que no tienen ninguna desventaja física. Por cierto, poco aprecio público se le da a los logros cosechados por nuestros paralímpicos; sin duda, un gesto discriminatorio.

El buen ejemplo.- No es novedad que en los informes presidenciales se pinte una realidad que solo está en la mente del Presidente en turno. En el último informe de Andrés Manuel sucedió lo mismo, pero se llevó el título de Pinocho de oro, con la afirmación de que el sistema IMSS Bienestar es el mejor del mundo y sus alrededores. Cuando se lo escuché, se me revolvieron las tripas.

El conejo en la luna.- Sin lugar a dudas, de los grandes aciertos de López Obrador son los avances en favor de la clase trabajadora y la estabilidad de la economía hasta antes de su enterque vengativo que pretende despanzurrar al Poder Judicial.

El conejo quejumbroso.- Según el Informe Presidencial, por medio del programa Sembrando Vida, en el presente sexenio se han sembrado mil 202 millones de árboles a lo largo de toda la República. Si tomamos en cuenta la superficie continental del país, el dicho presidencial se traduce en que poquito más del 61 por ciento del país está arbolado.

El conejo y el lagarto.- De nada servirá la reforma judicial, si no se realiza un cambio radical en toda la cadena de procuración de justicia, vamos a decir, en los primeros respondientes, ante delitos o demandas de corte civil o mercantil: cuerpos policiacos, tribunales de barandilla, ministerios públicos y en el entramado de los poderes judiciales locales.

El mago de hoz.- Andrés Manuel celebra que a la fecha, bajo su gestión no han matado a ningún periodista o político significativo. Es decir, que los asesinados con dichos oficios, no cuentan porque no alcanzaron fama pública. Reprobable.

El murciélago.- El Senado de la República hace gala de sus dos siglos de vida, según esto, representando los intereses de los estados, y por ende, de la ciudadanía. Afirmación falsa, ya que los Senadores se alinean, junto con los diputados federales, a los intereses políticos del Presidente de la República. Lo estamos viendo.

El vendedor de juguetes.- Y mientras que las comunidades rurales viven con el Jesús en la boca y en los casos extremos, son desplazados por los violentos, los elementos del Ejército, de Marina, de la Guardia Nacional y de las policías estatales y municipales, todos en bola, se pasean por las calles de las zonas urbanas, gastando gasolina a lo babas.

La boda del coyote.- Reprobable actitud represiva de las autoridades universitarias en contra de sus críticos, como es el caso del académico Jorge Ibarra. Por todos lados se manifiestan como víctimas del poder estatal e incurren en lo mismo.

La comadreja y el coyote.- La organización El Poder del Consumidor, a través de distintos medios de comunicación, viene advirtiendo que el yogurt marca Lala sabor fresa, contiene componentes gravemente dañinos para la salud. Era mi favorito.

La guerra del grillo y el león.- Mientras que se adornan camellones con endebles plantas de ornato, las viejas ceibas y otros árboles añosos de la Carrasco, entre Gutiérrez Nájera y Rotarismo, sobreviven en el abandono.

La lengua larga de la lagartija.- Memes del Embajador: “Busco camioneta familiar para viajar del 2013 al 2016.”

La mujer que compró un cerdo.- “Me da una ‘ballena’ bien helada.” “¿Trae envase?” “Está usted hablando con él.”

La paloma torcaz.- Si una mujer te dice “¡Cállame cuando me mantengas!”. No le creas. Cuando las mantienes tampoco se callan.

La peor señora del mundo.- La comida tarda siete segundos en la boca del estómago; el cabello humano resiste tres kilogramos; la medida del pene es tres veces lo que mide su pulgar; el fémur es tan duro como el cemento. Las mujeres han terminado de leer esto y los hombres siguen mirando su pulgar.

La princesa y el sapo.- “¡Felicidades amiga por la bebé que esperas! ¿Cómo se llamará?” “Omelette.” “¿Omelette?” “Sí, es que hay varios huevos involucrados.”

Los duendes del viento.- Velorio en curso. “Con permiso comadre. Voy a baño.” “¡Otra vez!” ““No hagas mucho alboroto, que cada quien llora al muerto por donde más lo extraña.”

Lunática.- Si no fumas ni bebes ni te desvelas, el destino te va a mandar a una tóxica para que te estreses, pues sano, no te puedes morir.

Corte.- “Miente, miente, que algo queda.” Refrán favorito de Andrés Manuel.