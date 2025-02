De la UAS y la elección judicial

¿Un final feliz? No lo sé, pero esta semana la UAS volvió a ser noticia, bueno, siendo claros, no la Universidad, sino funcionarios de la UAS, ya que se dio a conocer de un acuerdo entre la Fiscalía del Estado y estos funcionarios, en donde se suspendían 11 juicios penales en su contra.

Es necesario hablar de otra cosa que no sea la violencia en nuestro estado, así que hablaremos de diversos temas que creo son necesarios, entendiéndose que la violencia en nuestro estado continúa.

Durante el año pasado se vivieron tantas cosas, que ya parece muy lejano el pleito entre el Gobierno del Estado y la UAS, incluso ya el Gobernador participó a finales del año pasado en un evento de la UAS y señaló que era un gusto estar de vuelta, de igual manera regresó el Rector Jesús Madueña Molina. ¿Un final feliz? No lo sé, pero esta semana la UAS volvió a ser noticia, bueno, siendo claros, no la Universidad, sino funcionarios de la UAS, ya que se dio a conocer de un acuerdo entre la Fiscalía del Estado y estos funcionarios, en donde se suspendían 11 juicios penales en su contra. Derivado de esos 11 juicios, se hablaba de un ejercicio irregular de recursos públicos de más de 500 millones de pesos y dado este acuerdo los funcionarios tendrían que pagar entre todos 20 millones de pesos, lo cual, por decir lo menos, es curioso, y tendrán seis meses para hacerlo.

Cambiando de tema, como ya lo hemos mencionado, por primera vez en nuestra historia se votará por integrantes del Poder Judicial de la Federación, ya he señalado anteriormente que creo que esto no es un avance positivo para una mejor impartición de justicia, pero aun así hay que mencionarlo. ¿Sabe cuánto tiempo le llevará realizar su voto? Según la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, le llevará 9 minutos con 15 segundos poder ejercer su voto, ¿le parece un buen tiempo?

Y continuando con esta elección, la Ministra Lenia Batres ha solicitado al INE que en la boleta aparezca como “Ministra del Pueblo”, vía su cuenta de X (antes Twitter) señaló: “No me autodenominé ‘Ministra del Pueblo’. Mucha gente me ha llamado así. Por supuesto, lo adopté y asumí como un compromiso y un ideal a cumplir...”. Aquí lo curioso es que si mal no recuerdo ella se autodenominó así en su primer discurso en la SCJN, además el mes de noviembre del año pasado, la Ministra registró a su nombre la marca “Ministra del Pueblo” de acuerdo con información del Instituto, Mexicano de Propiedad Intelectual. Y, por si fuera poco, así se titula un espacio que tiene en un periódico de nivel nacional.

Para terminar, las famosas “mañaneras” del ex Presidente López Obrador fueron un éxito, millones de personas las vieron, tanto, que la actual titular del Ejecutivo continúa con estos “ejercicios”, incluso nuestro Gobernador hace sus “semaneras,” pero esta semana, quienes decidieron incursionar en estos menesteres fue la Cámara de Diputados (federales), quienes gastaron 2 millones de pesos en un estudio para su conferencia semanal, “legislativa del pueblo”.

Si Usted me leyó la semana pasada, le diré: el Gobernador sigue necesitando un amigo.

PD. Qué final nos dieron Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco. Benjamín Gil levanta un campeonato más en nuestra ciudad, y sí, en ocasiones como en la vida, el beisbol da revanchas.