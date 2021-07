¿De regreso a las aulas?

Es curioso que mientras nuestro Estado se aproxima al semáforo rojo, también esta semana se haya anunciado que, en concordancia con lo señalado por el Presidente, el próximo mes de agosto se reinicien clases presenciales en nuestro Estado, esto es por decir lo menos curioso, ya que cuando estamos en el peor momento se anuncie que en poco más de un mes nuestros niños vuelven a las aulas, justo cuando hay más niños afectados.

Imposible no empezar nuestra plática de hoy sin mencionar que a partir del próximo lunes 19 de julio y hasta (por lo pronto) el 01 de agosto del presente año, nuestro Estado regresa al color rojo en el semáforo epidemiológico, así que estemos atentos porque seguro se vienen cambios en la manera en que llevamos nuestro día a día.

El que Sinaloa se encuentre próximo a regresar al semáforo rojo es entendible, ya que esta semana se rompieron nuevamente récords de contagios con 313 en promedio por día, por lo que tenemos que esta ola de contagios es 45 por ciento más grande que la primera registrada el pasado mes de junio de 2020, no sé Usted, pero yo me he enterado cada día de algún amigo, conocido e incluso familiar afectado, por favor no bajemos la guardia.

Es curioso que mientras nuestro Estado se aproxima al semáforo rojo, también esta semana se haya anunciado que, en concordancia con lo señalado por el Presidente, el próximo mes de agosto se reinicien clases presenciales en nuestro Estado, esto es por decir lo menos curioso, ya que cuando estamos en el peor momento se anuncie que en poco más de un mes nuestros niños vuelven a las aulas, justo cuando hay más niños afectados. Si no me cree lo invito a que se de una vuelta por el Hospital Pediátrico.

El Presidente dijo literalmente “Se reinician clases a finales de agosto en todo el país”, también dijo: “No vamos a tener para entonces problemas de contagios que puedan poner en riesgo a los niños, jóvenes, maestros y maestras y al personal educativo” y me encantaría pensar que es cierto, vaya creo que nadie desearía lo contrario, pero veo difícil que se ajuste a la realidad.

Hay que aclarar que el Presidente habla del país, no habla de un Estado en particular, pero el aun Gobernador Quirino Ordaz dijo que Sinaloa va a estar listo, por su parte Jesús Madueña Molina, Rector de la UAS, señaló que se preparan para un regreso a clases presenciales para finales de agosto, por lo que podemos ver que tanto autoridad como la escuela más grande del Estado están en sintonía y de igual manera el Gobernador electo Rubén Rocha Moya, quien señaló: “Es hora de las clases presenciales, hay que tomar medidas muy concretas y de mucho cuidado por el caso de la pandemia, pero es muy importante que ya regresen los niños, los estudiantes a las aulas”. Y es cierto, es importante que regresen, pero es más importante que regresen cuando las condiciones se lo permitan, es decir que tanto las instalaciones físicas de la escuela y el personal estén preparados, algunas escuelas no tienen luz o agua o incluso ambas, es decir no se encuentran en condiciones, pero suponiendo que sí tengan agua y luz ¿cómo se manejará la distancia? ¿Se proporcionarán cubrebocas a los alumnos, maestros y demás personal? ¿Como se manejarán los horarios de recreo? ¿Se instalarán más lavamanos? ¿Cuántos alumnos por grupo? Ah y antes de que se me olvide, ¿qué pasará con aquel personal en condición de riesgo o de la tercera edad?

Por favor, créame que quiero que mis hijos regresen a clases, también quiero yo regresar a clases, pero aun más quiero que el regreso a clases sea planeado, nada improvisado, no vaya a ser que antes de iniciar clases se tenga que decir ¡fuchi caca! O llevar cada uno sus detentes, por cierto, ¿cuánto es el tiempo útil de un detente?

PD 1. “Hay peores escenas de represión en Europa”, Bruno Rodríguez, ministro Cubano de Exteriores al ser cuestionado por las represiones en Cuba.

PD 2. El pasado 15 de julio fue el último día como Secretario de Hacienda y Crédito Publico de Arturo Herrera Gutiérrez. No se olvide de él, pronto lo veremos en el Banco de México.

PD 3. El 15 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma Constitucional en la cual se facultó al Congreso de la Unión para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y le otorgaba un plazo de 180 días para hacerlo, 10,401 días después sigue sin realizarse.