El comportamiento político de los habitantes del municipio de Mazatlán, y más particularmente los del puerto, en parte se explica porque culturalmente es más diverso, abierto e innovador que otras poblaciones de Sinaloa. Mazatlán asimila más rápida y fácilmente propuestas de cambio cultural y social, incluyendo el político. No rechaza al cambio de pautas o teme menos que en otras partes del estado.

Mazatlán demostró una vez más su singularidad cultural y política con el triunfo electoral de Estrella Palacios. No es tan sólo la primera mujer en ser electa como Presidenta Municipal en toda su historia, sino que es la primera Reina del Carnaval en convertirse en la titular del Ayuntamiento de Mazatlán. La monarquía carnavalera cedió su lugar al municipio republicano.

Años antes, Mazatlán fue el primer municipio de Sinaloa en lograr la alternancia constante en las riendas del Gobierno Municipal. Desde 1989, cuando el PAN llegó a la presidencia, se generó una alternancia entre PAN, PRI, PT y Morena, demostrando una amplia pluralidad ideológica y flexibilidad política. Y, podríamos poner otros ejemplos de la apertura y pluralidad política porteña, pero esos dos ejemplos ilustran bien su singularidad.

A Estrella, columnistas y oponentes políticos quisieron descalificarla como candidata porque había sido Reina del Carnaval. Decían tonterías como: ¿Creen que la gente va a votar por una “Barbie” o porque la candidata de Morena tiene cara bonita?

En el chato razonamiento de sus críticos una mujer bella y que había encarnado el símbolo de la tradición cultural más celebrada de Mazatlán, estaba incapacitada para ser una candidata competente y ganar una elección política. En efecto, el peso de Morena fue determinante, pero ella también puso de su parte.

Estrella no es la primera reina de belleza (porque no hay Reina del Carnaval de Mazatlán que no lo sea) que gana una elección popular en México y llega a gobernar un municipio. Antes lo hizo Geraldine Ponce en Tepic, también con Morena, y seguramente hay varias más en el País. En Baja California, Lupita Jones, en 2021, quien fue Miss Universo hace tres décadas, aunque no ganó fue candidata a gobernadora por parte del PAN, PRI y PRD.

No obstante que Estrella Palacios nos presenta un paradigma diferente a la de una candidata política tradicional y que supo ganar una lid electoral, seguramente ya empezó a saber que la política es mucho menos alegre y dulce que el carnaval. Fue antes subsecretaria y posteriormente secretaria de Turismo, donde por seguro conoció los golpes bajos y las obligadas negociaciones para llegar a acuerdos, pero la complejidad de gobernar un municipio es mucho mayor. La campaña debió dejarle muchas enseñanzas de lo que es el mundo político y de ahí habrá salido más madura y fortalecida. Lo que le espera de aquí en adelante es un desafío mucho mayor. Necesitará de todo su talento, carácter, convicción y experiencia para salir adelante. Tendrá todo el apoyo del Gobernador Rubén Rocha Moya, pero necesitará rodearse de gente experimentada, capaz y honesta para demostrar que el suyo podrá ser uno de los mejores en la historia del municipio. Al ser la primera mujer Presidenta Municipal de Mazatlán está obligada a serlo. Tiene que sentar un gran precedente para otras mujeres. Nos debe convencer que las mujeres pueden hacer mejor las cosas porque, por lo general, al menos en México, las mujeres son más responsables que los hombres. No puede perder la oportunidad de demostrar que las mujeres pueden gobernar mejor y, desde este municipio, contribuir a que Claudia Sheinbaum Pardo, la primera Presidenta de México, encabece una de las mejores etapas en la historia de nuestro País.