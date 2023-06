salomon.gaxiola@gmail.com

(El) PRI, no se encuentra en un buen momento, quizá la mejor manera de describir lo que le está pasando sea así: ‘La crisis del PRI es grave, profunda y vergonzosa: hay crisis de identidad, de vocación, de autocrítica, de rentabilidad, de representatividad, de lealtad, de convicción, de congruencia, vaya, hasta de ideología’, y esto no lo digo yo, lo dice Enrique Quiñonez, joven guasavense y priista desde que tengo memoria. El verlo de otra manera quizá sea un error.

Después de dos colaboraciones más jurídicas que políticas regresamos a ese mundo tan surrealista que es la política en nuestro País.

¿Surrealista? Totalmente. En las últimas semanas, el otrora partido en el poder, es decir, el PRI, en nuestro estado ha acumulado alrededor de 30 renuncias. Entre los que se fueron se encuentran Jesús Valdez, Sandra Lara, Marco Antonio Osuna, Gloria Himelda Félix; algunos agradeciendo, otros alegando diferencias con la actual administración, lo que sí es que seguramente varios de ellos se irán a otros partidos políticos, especialmente los que cuenten con un capital político alto.

Y no nos equivoquemos, el que renuncien al PRI no significa que renuncien a la vida política, esto lo entiende perfectamente Merary Villegas, líder estatal de Morena, quien señaló que estaban dispuestos a revisar perfiles y trayectorias de ex priistas para un posible ingreso a Morena, tal como sucedió con la Diputada Deisy Judith Ayala Valenzuela quien se separó del Grupo Parlamentario del PRI y ha pasado a Morena.

Ahora bien, Morena no es el único que está abierto a trabajar con políticos que no pertenezcan a su partido; en los últimos días el líder histórico del PAS ha estado abriendo la posibilidad de una alianza con el PRI, incluso la actual presidenta del PRI, Paola Gárate, señaló que la alianza PRI-PAS es una posibilidad, ya que están abiertos a unirse a personas que quieran ir en contra de Morena. Por su parte, el Diputado local Gene René Bojórquez, perteneciente al PAS, señaló que su partido es compatible con todas las ideologías políticas, por lo que puede que en las próximas elecciones veamos un PRI-PAS en alianza.

Pero volviendo al PRI, no se encuentra en un buen momento, quizá la mejor manera de describir lo que le está pasando sea así: “La crisis del PRI es grave, profunda y vergonzosa: hay crisis de identidad, de vocación, de autocrítica, de rentabilidad, de representatividad, de lealtad, de convicción, de congruencia, vaya, hasta de ideología”, y esto no lo digo yo, lo dice Enrique Quiñonez, joven guasavense y priista desde que tengo memoria. El verlo de otra manera quizá sea un error.

Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la segunda parte del denominado Plan B electoral del Presidente, ya que el famoso plan violó el procedimiento legislativo en nuestro País. Lo rechazó con nueve votos a favor y 2 en contra (ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz), por lo que el proceso electoral 2024 se realizará con las normas electorales anteriores a dicho plan. Ahora bien, en otro país quizá se diría que al final se tiene que preservar la Constitución y actuar en consecuencia, pero no en nuestro surreal país, en lugar de aceptar las violaciones al procedimiento legislativo, se ataca a los Ministros de la Corte y la manera en que se eligen, es decir, se polariza aún más la sociedad, olvidando que la actual administración ha elegido a cuatro de ellos; si no me cree solo vea las declaraciones de nuestro Presidente, señalando que propondrá una reforma al Poder Judicial para que los ministros sean elegidos por la ciudadanía.

Para terminar, qué más surrealista que una precampaña presidencial anticipada que lleva por nombre campaña para titular de la coordinación de defensa de la transformación, si no sabe a qué me refiero, le explico: la Ley electoral señala que las precampañas presidenciales darán inicio la tercera semana de noviembre del año previo a la elección, por lo que el hecho de esta búsqueda del coordinador de defensa de la transformación, la cual tiene las etapas de registro (12 al 16 de junio), recorridos (19 de junio al 27 de agosto), levantamiento de encuestas (28 de agosto al 3 de septiembre) y la definición de la coordinación, es decir quien será eventualmente el candidato presidencial, (6 de septiembre), todo esto anterior a la tercera semana de noviembre del año previo a la elección va en contra de la normativa electoral.

PD 1. Después de cuatro años la sentencia en contra de Luis Ángel Pineda Ochoa se hizo una realidad, en 2019 fue sentenciado a ocho años y tres meses de prisión.

PD 2. Nuestro Presidente aconseja levantarnos más temprano para evitar sufrir efectos por el incremento de temperatura... ¿Eso no era el horario de verano?