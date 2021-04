En todos los procesos electorales vemos debates entre candidatos, incluso en nuestra vida estudiantil ocasionalmente debatimos, ¿pero realmente sabemos debatir?

Al momento en que Usted esté leyendo esto, en nuestro estado hemos presenciado el primer debate a la Gubernatura del Estado de Sinaloa junto con seis debates más, para ser exactos del Distrito 01, 24, 12, 02, 23 y 13. ¿Los ha visto? ¿Qué le han parecido? ¿Cómo ha visto a los candidatos? Obviamente no conozco sus respuestas, pero espero sí haya visto mínimamente el primer debate entre candidatos a la Gubernatura del Estado y si Usted pertenece a alguno de los distritos antes mencionados, espero también lo haya visto.

Análisis se hacen muchos respecto de quién resultó ganador, o quién “perdió menos”, ya que hay quienes señalan que es imposible declarar un ganador absoluto, pero si Usted busca obtener un ganador pues dependerá de que es lo que espera de su candidato, también dependerá si el candidato que Usted apoya es considerado el favorito o no, ya que por lo general los participantes de un debate buscan “atacar” a quien consideran va en primer lugar.

En todos los procesos electorales vemos debates entre candidatos, incluso en nuestra vida estudiantil ocasionalmente debatimos, ¿pero realmente sabemos debatir? Creo que al debate le pasa algo similar que a las verduras cuando somos niños, no las queremos, las ignoramos y si comemos es porque alguien más nos obliga a hacerlo.

No es ninguna sorpresa señalar que en nuestro país no tenemos la cultura del debate, vaya hace algunos años, específicamente en el 2012, 2013 y 2014 solo dos universidades mexicanas compitieron en el World Universities Debating Championships, el ITAM y el Tec de Monterrey Campus Santa Fe, la primera de ellas quedando en los lugares 292, 304 y 201 respectivamente y la segunda en los lugares 330 y 347 (no participó en el 2012), esto definitivamente es un reflejo de nuestra sociedad, como ya lo mencionamos el debate solo surge en el periodo comercial, y pues digamos que es un debate “tropicalizado” ya que algunos “mandamientos” del debate no se respetan.

Le comento algunos de estos mandamientos y Usted analice qué tanto se respetan o no, en primer término “No atacar a la persona sino el argumento” (falacia ad hominem), digamos que esta es la regla más importante, no atacar a la persona que lo dice, sino lo que dice, no importa el estatus de la persona, sino el argumento, el argumento dicho debe de ser lo que se ataque, no si la persona que lo dice es hombre, mujer, rico, pobre, alto o chaparro. ¿Le parece que se cumple? Otro mandamiento sería “no exagerar ni tergiversar el argumento de tu contrincante”, quien hace esto busca que su ataque se centre en algo que su contrario no dice exactamente, sino que quien no respeta este mandamiento busca simplificar lo dicho por el contrario para poder atacarlo sin entrar a detalles, un ejemplo sería que un candidato dijera que está a favor del aborto para mujeres que fueron víctimas de violación, y que su contrincante lo tergiverse diciendo que su oponente se encuentra a favor del aborto, sin hacer la especificación de que es en el caso de mujeres que fueron víctimas de violación”. Otro mandamiento sería “No asumirás que B es consecuencia de A cuando no hay conexión lógica”, (Non sequitur) En este caso uno de los debatientes llega a una conclusión inverosímil, pero la señala como si fuera algo real y verdadero, un ejemplo podría ser cuando en nuestro país vecino del norte se empezó a difundir (por ciertos actores políticos) que el ex Presidente Barack Obama no era estadounidense, sino que era keniano, este rumor fue promovido por muchos años por el hoy también ex Presidente Donald Trump, quien sin ninguna prueba señalaba que Barack Obama no era estadounidense.

Solo menciono algunos, pero hay más que no se respetan a la hora de debatir, pero bien valdría la pena preguntarnos ¿por qué los candidatos lo hacen? Una respuesta podría ser que, porque les es redituable el “debatir” de esa manera, ya que, si uno ataca a la persona con la que está debatiendo y no a sus argumentos, entonces no es necesario poder contrargumentar, o señalar ventajas o desventajas de las propuestas, sino simplemente repetir el ataque una y otra vez.

Hasta la fecha recordamos frases célebres dichas en algún debate, y pronto olvidamos propuestas (si es que la hubiere) vaya podemos recordar edecanes de los debates por muchos años, errores de los candidatos, pero lamentablemente en pleno 2021 no recordamos un debate a la altura (todos los participantes), esperemos en los próximos debates los actores políticos tengan más ganas de debatir que de repetir spots.

Por cierto, si Usted quiere conocer un poco más acerca del tema del debate en México, le recomiendo el libro “Cállate Chachalaca. Los enemigos del debate en México” del periodista Pablo Majluf.

