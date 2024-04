El INE debería revisar los formatos, privilegiar que la ciudadanía vea un debate real, en lugar de derrochar en escenarios artificiales para tres ‘bonitos’ monólogos.

Aunque durante las negociaciones siempre se estableció que al estudio no entraría nadie ajeno al debate, de último momento Taddei y sus incondicionales habían decidido ver el programa en primera fila y en lugares VIP.

Hasta el último detalle había sido negociado entre la Comisión de Debates, la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, la casa productora Full Circle Media y los representantes de los partidos. Pero el jueves previo al debate, Humphrey llevó el mensaje de la presidencia del Consejo, no como una consulta, sino como una instrucción.

Hay un detalle del debate del domingo del que poca gente se ha enterado: en la etapa final de las negociaciones entre los representantes de las candidatas presidenciales, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral, informó a la mesa que, dentro del set de televisión, habría sillas para cuatro invitados adicionales que no habían sido previstos.

Sobrecosto

Haber construido un set de televisión dentro del INE absorbió más de la mitad de los recursos del contrato que firmó el instituto con el consorcio creado por la productora Full Circle Media y MVS Net S. A. de C. V., para participar en la licitación de los tres debates del 2024.

Cabe recordar que, para este evento, el INE decidió construir un set de televisión ex profeso en una plataforma de madera colocada sobre la llamada “herradura de la democracia”, en plena sala del Consejo General del INE.

No fue la única frivolidad que marcará la historia de este debate.

Fallas técnicas

Detalles técnicos que sorprendieron, pues el productor del debate no es ningún novato, se trata de Ray Sinatra, creador de Full Circle y quien produjo los tres debates de 2018 y el documental que el INE hizo al respecto, cuando su productora llevaba por nombre Habanero Films.

Aunque el cronómetro no fue el único error: también hubo quejas por el audio al principio de la transmisión y por las tomas “raras” que se hicieron con las cámaras mientras alguna de las candidatas intervenía.

El gasto de 10 millones de pesos en el primero de los tres debates, sin embargo, no evitó que se cometieran errores técnicos que, hoy, al calor del postdebate, están siendo utilizados como argumentos -por no decir pretextos- por los equipos de campaña, y las propias candidatas, para justificar su desempeño en el debate.

¿El INE no aprende?

Se supone que los debates de 2024 tendrían que ser mucho más baratos que los de 2018, o al menos eso ha dicho el “nuevo INE” encabezado por Guadalupe Taddei.

De hecho, la licitación pública lanzada para la producción de los debates establece un costo máximo de 23 millones de pesos, pero ya se gastaron 10 millones.

Lo que sorprende es que el INE -como ocurrió en 2018- haya vuelto a tomar la cara decisión de construir y destruir un set de televisión, para cumplir un capricho: en este caso, que el primer debate se llevara a cabo en “la casa de la democracia” o, mejor dicho, en un escenario volado por encima de la “herradura de la democracia”.

Faltan dos debates: uno en los Estudios Churubusco, el 28 de abril, y otro en el Centro Cultural Universitario, el 19 de mayo, donde también tendrán que construirse escenarios que no existen.

Escenarios para un debate que debería privilegiar el intercambio de ideas, el contraste de personalidades, la capacidad para polemizar con pasión, arrebatar la palabra, preguntar, responder, atacar y contraatacar. Y que hoy privilegian que “se vea bien” en la tele.

¿Por qué no privilegiar que la ciudadanía vea un debate real, y no un escenario “inédito” para tres bonitos monólogos?

¿Por qué no hacer el debate en los foros profesionales que ya tienen instituciones como el Canal 11?, o incluso, ¿por qué no rentar un foro a una televisora privada, en donde no habría que montar grúas, cámaras, iluminación, cables, micrófonos, fondos y tarimas que después se van a la basura?

Y si van a volver a derrochar, ¿no podrían al menos cuidar que no falle lo más elemental, como lo es el cronómetro?