Declaraciones desafortunadas

Hace días en redes sociales y diversos medios de comunicación se difundió la historia de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada del estado de Veracruz que había decidido convertirse en taxista; lamentablemente fue secuestrada el mes pasado por un comando armado al norte de su entidad; a los días se difundió un video, donde se le ve esposada, de rodillas y rodeada de hombres armados con los rostros tapados. En el video en cuestión la maestra dice: “compañeros taxistas, paguen su cuota como debe de ser o van a terminar como yo”. Su cuerpo sin vida fue encontrado días después.

Una situación más de nuestro México, en donde dentro del mundo de noticias no cobra la relevancia que debería de cobrar, pero la Gobernadora del Estado de Veracruz, la zacatecana Rocío Nahle abordó el tema, señalando que le parecía “extraño” que no hubieran pedido rescate por la maestra, una declaración que quizá pudiera ser desatinada, pero esto no fue todo, ya que la Gobernadora al hablar nuevamente sobre el tema señaló: “Fue violentada. Nos están indicando los forenses que, a raíz de la violencia le dio un infarto”. Así que ya sabe, esto fue solamente un infarto, en mal momento se le ocurre infartarse a la maestra.

Ante esto, la titular del Ejecutivo federal señaló: “Todo homicidio, y particularmente el de la maestra, es lamentable. No queremos que eso pase en nuestro País”, agregando: “sea que haya fallecido por un infarto derivado de la situación que estaba viviendo, o por una agresión directa, todo es lamentable y no queremos que eso ocurra en nuestro País”.

Nuestra clase política no es perfecta, nunca lo será, pero la empatía debería ser algo que no falte; en el caso de la Gobernadora de Veracruz, al parecer sí lo es, ya que días después de su declaración sobre el infarto de la maestra señaló: “La maestra fue violentada y después de ser violentada sufrió un infarto. Les guste o no les guste, yo tengo que informar. Es de miserables llevar esto a niveles de escándalo cuando hay una familia enlutada”.

Cambiando de tema, nuestros próximos ministros de la SCJN aún no protestan el cargo en su totalidad (recuerde que algunas ya lo son) y ya han sido multados. Sí, leyó bien, multados por irregularidades en sus campañas electorales, las multas serán de la siguiente manera: Hugo Aguilar pagará 39 mil 712 pesos; Loretta Ortiz, 127 mil 508 pesos; Yasmín Esquivel, 95 mil 490 pesos; Lenia Batres, 44 mil 690 pesos; Estela Ríos, 62 mil 905 pesos; Arístides Guerrero, 40 mil 277 pesos; Azael Figueroa, 47 mil 179 pesos; Irving Espinoza, 39 mil 559 pesos; e Irene Herrerías, 69 mil 015 pesos. Qué precedente nos están dejando los primeros ministros elegidos electoralmente.

Para terminar, la semana pasada mencionamos que ciertos actores políticos habían salido de vacaciones, esta semana se supo que Andrés López Beltrán hijo del ex Presidente y actualmente secretario de Organización de Morena fue captado en el lujoso Hotel Okura en Japón, acompañado del Diputado Daniel Asaf; nuevamente llama la atención que no se viaje a Estados Unidos, ¿no? Por cierto, Luisa Alcalde dio la siguiente declaración al respecto: “En el pasado el derroche, los viajes de lujo, se hacían con el dinero público, aviones privados, helicópteros privados... para viajar a Europa a EEUU... aclarar que en el caso de lo que ha salido últimamente -viajes de Andy, Mario Delgado, Monreal- se ha hecho con recursos propios... Curiosamente le llama Andy, cuando él ya ha solicitado que no le llamen así.