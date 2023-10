salomon.gaxiola@gmail.com

La SCJN ha señalado que seis de sus fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales y derechos adquiridos de los trabajadores, asegurando también que no se trata de prestaciones adicionales sino de derechos para los trabajadores, pero no solo eso sino que el Consejo de la Judicatura Federal mediante un comunicado informó que el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación tomó la decisión de realizar un paro nacional de labores del 19 al 24 del presente mes, además ha salido a la calle y realizado diversas marchas en diversos lugares del país, incluida nuestra ciudad.

Imposible no hablar esta semana sobre la disputa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, ya que esta semana con el voto de Morena, PT y PVEM se aprobó el dictamen de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo cual se eliminan 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, por lo que el Poder Judicial tendría que regresar 15 mil 450 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.

Los fideicomisos para eliminar son los siguientes: Consejo de la Judicatura Federal: 1._ “Pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados”, 2._ “Mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces”, 3._ “Apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para servidores públicos”, 4._ “Desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal” y 5._ “Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias”. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 6._ “Pensiones complementarias Mandos Superiores”, 7._ Pensiones complementarias mandos medios y personal operativo”, 8._ “Plan de prestaciones médicas complementarias”, 9._ Manejo del producto de la venta de Publicaciones”, 10._ Remanentes presupuestales y 11._ “Fondo nacional para el fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia”. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 12._ Fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos y 13._ “Fondo Mixto de cooperación técnica y científica México-España”, esto lo señalo porque el Presidente ha dicho que estos fideicomisos son una reserva para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos, que son una especie de guardadito y que no afectarán a los trabajadores, diciendo textualmente lo siguiente: “Estén conscientes los trabajadores que los que no van a salir perjudicados en nada, es mi palabra y soy un hombre de palabra y los compromisos se cumplen y si hay un trabajador que va a recibir menos salario o se le van a quitar sus prestaciones, yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de su sueldo, de sus prestaciones”.

Esta situación no favorece a nadie, la SCJN es para muchos la última esperanza de que se hagan valer sus derechos y evitar violaciones tanto de autoridades como de particulares, es necesario que cuente con los recursos suficientes para su operación, más si consideramos que por cada 100 mil habitantes solo existen 5 jueces federales. Nunca he trabajado en el Consejo de la Judicatura, pero sí conozco a varias personas que lo han hecho y el común denominador es entrega y dedicación, es sabido que las cargas laborales y los horarios son pesados, así como es sabido que el esfuerzo y la dedicación es recompensada.

No quisiera pasar a otro tema, sin volver a preguntar, ¿por qué durante los primeros 5 años de este Gobierno no se hicieron estas reformas? ¿O se habló siquiera de estos fideicomisos? ¿Usted por qué cree?

En nuestro Estado esta semana el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue destituido por un Juez de Control, esto como medida cautelar derivada del procedimiento penal 918/2023, ante esto la UAS salió a las calles a manifestar el apoyo al Rector Jesús Madueña Molina. Creo que estamos viviendo algo que jamás pensé nos tocaría hacerlo y aún no se acaba.

PD 1._ La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Claudia Sheinbaum que suspendiera la gira “La Esperanza nos Une”, ordenando que solo tuviera reuniones con militantes de su partido en lugares cerrados.

PD 2._ El día de ayer se tomó protesta al Consejo Directivo del Colegio de Abogados “Lic. Eustaquio Buelna A.C.” mis felicitaciones y buenos deseos para ellos.

PD 3._ Esta semana mi madre cumplió años, esta semana le agradezco al de arriba y le pido que me permita festejarle muchísimos años más.