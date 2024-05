Espero que esta generación que está en pie de lucha no claudique como muchas otras ante un sistema que le conviene mantener a los ciudadanos lejos de la política, es decir; a los ciudadanos lejos de la cosa pública. Que se den cuenta de que muchos de estos candidatos y candidatas no sólo son ineptos e ignorantes, sino también son insensibles, miserables, y la razón de verlos ahí haciendo el ridículo todos los días en los diferentes medios de comunicación, es porque muchos de nosotros hemos sido incapaces de involucrarnos en lo público, romper los espacios del sistema y hacerlo nuestro.

En medio de las campañas es difícil identificarse como político, asumo con la limitación de mi experiencia que la mayoría de nosotros queremos estar lo más distanciado posible del término por la carga que este tiene. Popularmente “POLÍTICO” tiene una connotación ligada a alguien que está en campaña electoral, trabaja para algún partido, que pretende un cargo público o que tiene un cargo público, y dada la experiencia y los juicios que nos habitan en lo colectivo, queremos establecer distancia de ello.

Sin embargo, cuando Aristóteles usó la expresión “Zoon Politikón” (Animal Político) para referirse al humano, estaba lejos de imaginar la carga que daríamos a “POLÍTICO”.

La Política se refiere al proceso mediante el cual se toman decisiones que afectan a un grupo de personas, ya sea una nación, estado o una organización, esto implica pensar en formulación de reglas, leyes, gestión de recursos y la solución de conflictos dentro de la sociedad. Dentro de ella, tenemos que hablar de justicia, distribución de poder y toma de decisiones de índole social, económico y cultural.

La organización social, y la capacidad de tejer comunidades fue fundamental para la supervivencia y posteriormente el desarrollo de nuestra especie, establecer el orden con el que creceríamos implicó que nos pusiéramos de acuerdo políticamente, aquello que los griegos definían como “politikos”, es decir, todo lo relacionado con la vida de la ciudad y los asuntos públicos.

Dicho lo anterior, cuando digo, Defender lo Político, me refiero a defender Lo Público, aquello que tiene que ver con nuestras ciudades, aquello que refiere a la Política en su definición más amplia y por supuesto, a aquello que Aristóteles veía en nosotros, haciéndole honor a nuestro mote Animal Político. Veo con esperanza y orgullo lo que sucede en las universidades que protestan ante el genocidio que ocurre en Gaza, a miles de kilómetros de nosotros y sin importar la distancia somos capaces de empatizar con el pueblo Palestino, aquella generación del 68 que le hizo frentes a las injusticias parece que regresa en esta generación de universitarios que se niegan a hacer oídos sordos y ojos ciegos ante los dolores del mundo.

Espero que esta generación que está en pie de lucha no claudique como muchas otras ante un sistema que le conviene mantener a los ciudadanos lejos de la política, es decir; a los ciudadanos lejos de la cosa pública. Que se den cuenta de que muchos de estos candidatos y candidatas no sólo son ineptos e ignorantes, sino también son insensibles, miserables, y la razón de verlos ahí haciendo el ridículo todos los días en los diferentes medios de comunicación, es porque muchos de nosotros hemos sido incapaces de involucrarnos en lo público, romper los espacios del sistema y hacerlo nuestro.

Qué responsabilidad hay en las juventudes que hay en la elección, de romper con los paradigmas rancios de la vieja política, pero lo cierto es que la mayoría no lo hará, no lo hará porque al sistema los rancios lo protegen y lo cuidan, porque los ha beneficiado y porque esperan que les siga beneficiando, todo se reduce a una vaca que exprimirán hasta que no le quede una gota de leche, hasta que muera deshidratada o de inanición, porque los sistemas también son finitos, algunos son frágiles y están perdiendo de vista que se va a romper.

Así que si queremos construir mejores ciudades, y por mejor me refiero a ciudades que nos incluyan a todos, que sean justas, pacíficas, habitables, tenemos que defender lo político.

Gracias a todos que sí están en la lucha, siempre digo piense usted lo que quiera, pero piense, ahora podría decir, luche usted por lo que quiera, pero luche.

Gracias por leer hasta aquí, nos leemos pronto.

Es cuánto.