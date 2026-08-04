Defensa: compra de nuevos aviones

Investigaciones periodísticas dan cuenta de que desde hace años permanece en tierra, sin volar, por lo menos la tercera parte de la flota de la Fuerza Aérea Mexicana. Altos mandos del Ejército me han comentado que es peligroso el uso de las viejas aeronaves para el personal

La obsolescencia en todos los equipos del Ejército, en particular de la Fuerza Aérea Mexicana, es algo reconocido desde hace años en el interior de la institución. En el sexenio pasado, por el Ejército pasaron miles de miles de millones de pesos, pero no fueron para ellos, sino para las costosísimas e inútiles obras que les encargó el Presidente López Obrador (2018-2024), todas irrentables social y económicamente. Desde Suecia nos enteramos, por un artículo de Manuel Espino, que la Fuerza Aérea Mexicana busca comprar nuevos aviones de combate y que ha salido a los mercados internacionales en búsqueda de ellos (El Universal15.07.26). De inmediato se pretenden reemplazar 10 aviones, comprados en 1982, hace 44 años, de los cuales siguen operando tres. La Fuerza Aérea se propone comprar 12 nuevos aviones, que estarían en sus manos en 2028. Una de las opciones de compra más factible son los caza Gripen de la compañía sueca Saab, equipados con la más alta tecnología, que ya realizó una demostración a enviados de la Fuerza Aérea Mexicana. El costo de cada unidad es de 100 millones de dólares.

La Fuerza Aérea Mexicana analiza la compra de aviones Lockheed Martin F-16

Funcionarios de la empresa reconocen que todavía no hay nada definido sobre la compra; El Universal solicitó información a la Defensa, pero ésta no ha respondido. En América Latina, la Fuerza Aérea Brasileña tiene aviones Gripen y Colombia está en un proceso de adquirir 17 de estas naves. Ahora Canadá considera la compra de estos aviones de combate. De acuerdo con Espino, quien participó en la demostración de las distintas versiones de los Gripes en Linkoping. Suecia, sede de Saab, las Fuerza Aérea Mexicana también analiza la compra de aviones Lockheed Martín F-16; KAI FA-50 producido en Corea y del Leonard M-346 que se fabrica en Italia. En el sexenio pasado, el Presidente López Obrador, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, prohibió al Secretario de la Defensa comprar aviones y helicópteros, lo que dio una clara ventaja a los grupos del crimen organizado. Que ahora el Ejército salga a comprar nuevos aviones y pueda, por lo menos renovar una parte de su flota, que es claramente obsoleta, implica un cambio de política por parte de la Presidenta Sheinbaum Pardo (2024-2030).

La Defensa tiene aprobados $52 mil 330 millones para la compra de equipo