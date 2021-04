Define el rumbo de tu empresa familiar fija los objetivos estratégicos a lograr para el 2021

Cuando hablo de una empresa familiar, no me refiero sólo al concepto típico donde se toma en cuenta la generación de utilidades; no, hablo de algo más profundo que eso, de un proyecto que comparten los miembros de la familia empresaria, el cual les genera valor y se nutre de los valores que ellos le proporcionan a su vez.

Un fin, no un final

La mayoría de los fundadores de empresa coinciden en que los objetivos son importantes; sin embargo, pocos de ellos establecen planes de acción que les permitan conseguirlas ¡e incluso algunos ni siquiera las escriben! En mi opinión, el establecimiento de metas es una tarea laboriosa, aunque la labor será más fácil si lo haces desde el principio; una vez que has establecido por escrito tus objetivos y has comenzado a cumplirlos uno por uno, estoy seguro de que te sentirás impulsado a establecer aún más.

Ponle fecha

Sé específico

Mi segunda recomendación es que fijes metas específicas y medibles en el tiempo, es decir, que tengan un plazo límite de cumplimiento. ¿Deseas obtener nuevos clientes? Detalla al máximo, ponle cifra a ese deseo, ¿qué te parecen veinte nuevos clientes?, y especifica en cuánto tiempo deberán obtenerlos, ¿qué tal seis meses?

Sé realista, muchas veces los empresarios establecen metas demasiado complicadas de lograr y cuando éstas no son cumplidas, se decepcionan o peor aún, buscan culpables donde simplemente no los hay. Claro, es válido fijar metas retadoras, ¡pero no imposibles!

Enfócate en crear ventajas competitivas y que te ayuden a lograr tus objetivos; evita las metas que sólo te mantengan ocupado pero no sean adecuadas para el crecimiento de tu empresa. Te preguntarás ¿por qué es importante este punto? Simplemente porque, si no lo haces, con el paso del tiempo tus empleados se darán cuenta de que la meta no lleva ningún beneficio y no se esforzarán por lograrla.