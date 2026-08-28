Del hielo al arrecife: dos mares amenazados por la sed de petróleo

La verdadera modernización energética no consiste en perforar más lejos ni más profundo. Consiste en imaginar y construir una economía capaz de producir bienestar sin destruir los sistemas que sostienen la vida

El Ártico y el Golfo de México parecen extremos opuestos del planeta. Uno está cubierto por hielo y el otro, por aguas tropicales, manglares y arrecifes. Sin embargo, ambos están atrapados en una misma contradicción: el modelo energético que acelera su deterioro continúa buscando petróleo en regiones cada vez más remotas, profundas y vulnerables. Entre 1979 y 2021, el Ártico se calentó casi cuatro veces más rápido que el promedio mundial. Al desaparecer el hielo marino disminuye la superficie blanca que refleja la radiación solar y el océano absorbe más calor, cambia el intercambio de energía entre el océano y la atmósfera, lo que favorece un calentamiento todavía mayor. La paradoja es brutal: el calentamiento causado por los combustibles fósiles derrite el hielo y facilita el acceso a nuevas rutas marítimas y reservas de hidrocarburos. Es decir, la destrucción del Ártico es presentada por la industria como una nueva oportunidad de negocio. La extracción petrolera en estas aguas implica riesgos particularmente graves. La fauna del Ártico, incluidas aves marinas, ballenas y focas, presenta una alta vulnerabilidad a los derrames, especialmente durante etapas sensibles de sus ciclos de vida y ante la presencia de crudo pesado, que pueden permanecer en la columna de agua o depositarse en los sedimentos. El hielo, las bajas temperaturas, la oscuridad estacional y la lejanía complican, además, cualquier respuesta ante una emergencia.

Del norte global al Golfo de México

Para México, esta historia no es lejana. Durante décadas, el Golfo de México se ha convertido en una gran plataforma petrolera, corredor de ductos y zona de sacrificio. Sin embargo, el desastre de Deepwater Horizon y el derrame de Pemex de hace unos meses demostraron que en estos incidentes los hidrocarburos no permanecen en la superficie ni desaparecen cuando deja de verse la mancha. En el caso de la plataforma Deepwater Horizon, después del derrame se documentaron afectaciones en aproximadamente 2,000 kilómetros de litoral, así como daños duraderos en marismas, sedimentos y distintos componentes de los ecosistemas costeros y marinos. El petróleo también alcanzó comunidades de corales de profundidad, dejando una huella ecológica en el fondo marino. La exposición experimental al crudo de Deepwater Horizon produjo alteraciones en el desarrollo cardiaco de embriones de atunes y otros peces pelágicos. Estos daños pueden reducir la capacidad de nado y la supervivencia de organismos durante sus primeras etapas de vida. El problema no es únicamente el petróleo derramado, sino la lógica que considera aceptable poner en riesgo ecosistemas y comunidades para mantener la acumulación de capital. Bajo este capitalismo extractivista, el valor del Ártico se mide por los barriles escondidos bajo el hielo y el del Golfo de México, por los hidrocarburos enterrados bajo el fondo marino. Las ganancias se privatizan, mientras los daños ambientales, climáticos y sociales se reparten entre pescadores, comunidades costeras, trabajadores y generaciones futuras.

¿En qué consiste una transición energética justa?