Las personas pertenecientes a la población LGBTTTIQ+ en contexto de movilidad humana son sobrevivientes a diferentes tipos de violencia: física, psicológica, sexual, patrimonial y económica, por su orientación sexual e identidad de género.

La mayoría viven estas violencias desde temprana edad, tanto en sus círculos de socialización primarios como la familia -esto debido a sociedades machistas y misóginas- como en los ambientes escolares, grupos de iguales y medios de comunicación. Las personas con una orientación o identidad de género distinta transgreden la norma, transgreden sociedades heteronormativas impuestas como únicas durante mucho tiempo. Tan es así que actualmente existen 67 países que tipifican las relaciones homoparentales como delito y en 10 se sigue condenando con pena de muerte.

Por ello las personas de la población LGBTTTIQ+ en el contexto de la movilidad humana buscan espacios seguros durante su trayecto, ya que tienden a percibir discriminación y estigmatización en los espacios y tiempos que comparten con otros migrantes.

“Éramos como 6 hombres, yo me sentía diferente; las horas y los días te lo juro se me hacían largos, tenía miedo que se dieran cuenta, y si se daban cuenta pensaba que me iban a dejar en medio de la selva solo, o qué tal si me hacían algo... luego cuando comíamos decían que estaban mal los gays, eso es poco ...decían cosas muy feas, pensaba que tal vez estaba mejor con mi familia que aunque no me querían, eran sólo insultos y golpes, sólo era eso, estaba seguro que, pues... no me matarían y ellos no sabía, no sé qué podían hacerme”.

El anterior testimonio es sólo un ejemplo de lo que gran parte de la población LGBTTTIQ+ se enfrenta en la experiencia de dejar su lugar de origen, donde también se han enfrentado a diversos tipos de violencia y discriminación en la búsqueda de mejores oportunidades; sin embargo, la siguen viviendo en el trayecto y en los países de tránsito, lo cual los pone en un estado de riesgo y vulnerabilidad que causa diferentes afectaciones a nivel psicológico, principalmente ansiedad, depresión, ideación suicida, trastornos de las personalidad y estrés postraumático, entre otros.

No obstante, la migración también posibilita encontrar espacios seguros y a otras personas de la población LGBTTTIQ+, lo que brinda la posibilidad de reestructurar sus sistemas de creencias a partir de la identificación con el otro. Se tejen redes de apoyo, se forman relaciones de significancia y se encuentran en albergues, espacios recreativos, en diferentes organizaciones de la sociedad civil como lo es Sin Fronteras IAP, en donde se trabaja con enfoque de género, enfoque diferenciado y de derechos humanos.

“Cuando llegué aquí tenía miedo, más cuando dijeron que querían tener una entrevista con abogado y psicólogo. Recuerdo que lo primero que vi fueron todas esas manos pintadas y después por el pasillo vi la bandera y, bueno, pensé que todo iría bien. Luego la verdad mentí, bueno más bien no quería decir la verdad de por qué salí, tampoco quería decir que sentía cosas, pero ya poco a poco me sentí seguro y ya luego vi a más personas como yo y sé que no estoy solo”.

Como parte de la sensibilización de las dificultades de la comunidad LGBTTTIQ+, a nivel mundial junio se considera el mes del orgullo, en el que se generan acciones como marchas para celebrar la libertad, fomentar la inclusión y la igualdad. Sin embargo, es importante que no solamente en junio se trabaje sobre dicha sensibilización, ya que todos los días, en todos los países, se presentan casos de discriminación y crímenes de homofobia debido a los prejuicios y estigmatización de la sociedad sobre la comunidad LGBTTTIQ+. La labor debe ser un trabajo continuo, de todos los días.

* Oscar Flores es psicólogo del área de acompañamiento psicosocial.