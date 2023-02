Me llamó mucho la atención el escándalo que hizo en días pasados el Partido Verde al decir que apoyaría a X pre precandidato a la Presidencia del País. La verdad es que con el historial de dicho partido, más que sentirse uno apoyado, debería darnos vergüenza un apoyo de esa naturaleza.

No cabe duda que los hechos que han venido sucediendo en los últimos días corren tan rápido que no dan tiempo de poder digerirlos y menos de profundizar en ellos. Por lo anterior, el día de hoy me atrevo a poner varios temas en un mismo espacio y viendo que de una manera u otra se ligan.

Inicio diciendo que me llamó mucho la atención el escándalo que hizo en días pasados el Partido Verde al decir que apoyaría a X pre precandidato a la Presidencia del País. La verdad es que con el historial de dicho partido, más que sentirse uno apoyado, debería darnos vergüenza un apoyo de esa naturaleza. Recordemos los escándalos del Verde, que van desde un Kawachi, pasando por una muerte misteriosa de una mujer en un departamento en Quintana Roo, y pasando por las diputadas Juanitas, por decir lo menos.

Sin embargo, dicho partido ha sido inteligente en utilizar y promover reformas que “llaman la atención y hacen muy buena publicidad”, mas en realidad están totalmente alejadas de lo que estos personajes representan, con muy muy muy honradas excepciones.

Concluyo diciendo que el “Beso Verde” tiene algo de toxicidad, como de la que sin darse cuenta pusieron en un vaso a una mujer en el municipio de San Pedro, Nuevo León.

Así es, hace unos días, en un antro, de forma cuidadosa y engañosa, una mujer fue intoxicada en un lugar donde festejaba su despedida de soltera.

Alguien, cuando aparentemente nadie se dio cuenta, puso algo en su bebida y terminó hospitalizada con prueba en mano que mostraba que la habían drogado.

La verdad es que felicito a la joven que se atrevió no solo a dar la cara, sino el cuerpo, y gritar y exigirle al Alcalde respuesta pronta.

Espero y ese llamado haga eco en el resto del País a las autoridades municipales que terminan siendo las responsables de los permisos de uso de suelo y alcoholes. Por otro, es un llamado para que entre las jóvenes estén alertas de situaciones de esta naturaleza, pues el primer paso es drogarlas para violarlas, robarlas o terminar en la conocida “trata”.

Algunos del crimen organizado dejaron el tráfico de drogas para pasar al de mujeres. Por lo anterior, es bueno que se nos esté informando de la cloaca que ha venido saliendo del juicio en Estados Unidos sobre García Luna, y por eso también aplaudo la detención del hermano de Caro Quintero. Sin duda alguna, parece que paso a pasito se inicia la recuperación de espacios ante el deterioro de tantos años.