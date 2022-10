Democracia en riesgo

amparocasar@gmail.com

Otro peligro es el que deriva de un Presidente que no valora la ley y se aparta de ella sin reparo alguno. Quizá la frase que muestra de la manera más fehaciente su inclinación a quebrantar el orden normativo es la de ‘no me vengan con eso de que la ley es la ley’. Un Presidente que está dispuesto a actuar fuera del marco del Estado de derecho y a ufanarse de ello porque bien vale hacerlo en aras de un bien superior, no puede considerarse un demócrata.