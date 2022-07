Derechas en el Siglo 20 (2)

Envío https://www.youtube.com/watch?v=S8VMPqa5TKU

Fernando Amerlinck:

“La Falange era un grupo colectivista muy propio del fascismo de la época pero con una diferencia sustancial: católico en su origen. Mussolini fue comunista y Hitler nacional-socialista. Los signos externos de Falange eran enteramente fascistas: desfiles, banderas, deporte, muchachas jóvenes, saludos recuerdan a la magnífica película de Leni Riefenstahl Triumph des Willens (El triunfo de la voluntad) en Nuremberg 1935. Franco se apoyó en Falange porque para triunfar sobre el comunismo necesitaba adeptos, pero luego se fue separando. Igualmente se separó de su cuñadísimo Serrano-Súñer (amante de mi tía Sonsoles Icaza), un filonazi que sin embargo le fue perfectamente leal a Franco cuando visitó a Hitler en Berchtesgaden y le insistió en que España no entraría en la guerra. La muerte de José Antonio fue un golpazo para Franco y lo hizo héroe, pero no me cabe duda de que el caudillo paulatinamente se habría separado de él. Hay discursos suyos en Youtube; creo que su pensamiento tiene muchos agujeros, pero es de su época.

Yo tengo escrita la tesis de que a Franco le debemos la victoria sobre Hitler, porque sin participar en la guerra, impidió a base de astucia y galleguismo que los nazis invadieran España para tomar por tierra Gibraltar y así controlar el estrecho. Si Franco no hubiese sido tan hábil en su trato con Hitler, éste habría invadido España repitiendo la masacre napoleónica en 1808 pero tomando el control del Mediterráneo con acceso al petróleo de Medio Oriente. Como muy bien lo dice Gerardo, Franco salvó a España del comunismo también, no sólo del fascismo. Fue un militar triunfador y además un político triunfador que a pesar del hambre durante los años de posguerra y el bloqueo internacional desde 1946 por más de una década, entregó una España que era ya la 8ª economía del mundo (SIN impuesto sobre la renta), con una educación pública de primera y una seguridad social que sigue siendo la mejor de Europa, lista además para una transición ejemplar hacia la democracia. Y amnistió a los presos políticos, cosa que no se le recuerda. Creo que Franco fue un fenómeno en todos los sentidos, un héroe del Siglo 20 por haber comandado el único triunfo militar mundial sobre el comunismo. Y por haber ganado una guerra que él no empezó (la comenzó el Frente Popular Republicano con más de 800 sacerdotes y religiosos asesinados, destrucción e incendio de templos, etc.).

Y no sabía que la asesina Pasionaria hubiera dicho eso de José Antonio. Sí lo dijo de Calvo Sotelo en las Cortes: “Este acaba de dar su último discurso” cuando éste revelaba los insoportables crímenes que, sin castigo o con complicidad de las fuerzas de protección de la república, perpetraba el FP. Al día siguiente lo mataron. Sí conozco a un amigo que fue el primer alcalde comunista de España, un idealista que quedó desengañado luego de enterarse de primera mano de los verdaderos propósitos de la Pasionaria y de Santiago Carrillo. Un hombre consecuente y decente.

Por sus frutos los conoceréis”.

On Fri, 20 May 2022 at 08:27, Gerardo De la Concha: “José Antonio Primo de Rivera es todo un personaje. Lo inscribo en la historia de los románticos de la política. Su movimiento era una reacción a la barbarie comunista, pero el falangismo tenía una veta social en la que reivindicaban los derechos de los trabajadores. El fue parte de la tragedia europea del Siglo 20. Un hombre carismático y que producía admiración incluso en sus enemigos. Un caso parecido al capitán Coidrenau de la Guardia de Hierro rumana.

El 19 may. 2022 12:04 a. m., Gerardo De la Concha: “Vinculan el ‘Cara al Sol’ demasiado con Franco, un militar conservador que salvó a España dos veces: uno, del caos republicano, masónico, comunista, anarquista, socialista, trotskista, donde era un deporte incendiar iglesias, colgar curas del campanario y violar timultuariamente a las monjas, y la segunda cuando le ahorró a España el sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial resistiendo la presión de Hitler. En cambio José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, queda retratado con este himno. Dolores Ibarruri, la Pasionaria, dijo, ‘no había causa alguna para matarlo, la verdad era guapo y valiente’. Y guapo y valiente y todo, así es la historia a pesar de todo”.